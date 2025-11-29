„Hane, einfach überragend!“ – Iserlohn Roosters feiern gegen München ersten Heimsieg mit drei Punkten und setzen sich im Tabellenkeller weiter ab

Iserlohn. (MK) Geschafft! Die Iserlohn Roosters haben ihren ersten Heimsieg mit drei Punkten eingefahren.

Gegen den EHC Red Bull München gewann das Team von Headcoach Stefan Nyman mit 3:1. Aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung ragte Torwart Hendrik Hane heraus

Bei den Roosters wurden zwei Änderungen zum Sieg am Mittwoch in Dresden vorgenommen. Lassen rückte für Erkamps in die Abwehr und im Tor erhielt heute Hane den Vorzug vor Jenike.

Bei den Red Bulls fielen DeSousa, Eisenschmid und Sinn verletzt aus.

Camara trifft doppelt

Beide Mannschaften boten ein temporeiches Anfangsdrittel. Krening (1.) hatte die erste Chance für die Red Bulls, verzog aber ebenso wie auf der Gegenseite Iserlohns Jentzsch (3.). Die erste Hinausstellung gegen Münchens Abeltshauser nutzten die Hausherren zur Führung. Camara konnte die Scheibe an Münchens Goalie Bibeau vorbei ins Tor befördern. Zuvor waren Wood und Ugbekile mit gefährlichen Distanzschüssen gescheitert. Es war der erste Treffer für Camara seit seiner Rückkehr. Münchens bis dahin beste Chance (9.) hatte der wieselflinke Ehliz, der aber in Hane seinen Meister fand. Die Uhr stand schon bei 1:41 Minuten Restspielzeit, als die Referees eine Szene aus der 17. Spielminute überprüften. Sie stellten fest, dass bei Fontaines vermeintlichem Treffer keine Kickbewegung vorlag und der Treffer somit korrekt erzielt wurde. Die Uhr wurde wieder zurückgestellt und das Spiel ging munter weiter. Iserlohn zeigte sich unbeeindruckt, zeigte hohen Einsatz und belohnte sich noch vor der ersten Pause mit dem 2:1 durch Camara. Von seinem Schlittschuh (keine Kickbewegung nach Videobeweis) sprang Lassens Schuss ins Tor. 2:1, Pause!

Törnqvist erhöht auf 3:1

Zu Beginn des zweiten Drittels neutralisierten sich beide Teams zunächst. Erstes „Highlight“ im Mittelabschnitt war der dritte Iserlohner Treffer in der 24. Minute. Törnqvist hatte mit einem trockenen Handgelenkschuss ins rechte Eck Münchens Goalie Bibeau bezwungen. Dem wurde in dieser Szene geschickt die Sicht genommen. München blieb hochkonzentriert und Iserlohn ebenso kämpferisch. Hane war bei Schüssen von Hager und Wagner auf dem Posten. Ärgerlich für Iserlohn, dass Thomas einen klug vorgetragenen Konter (32.) am langen Pfosten nicht verwerten konnte. Camaras Strafe (35.) bescherte den Red Bulls ihr erstes Überzahlspiel. Hane & Co hielten sich aber schadlos. Die Roosters waren in diesem Abschnitt insgesamt etwas griffiger und aggressiver als die Gäste aus Bayern.

Hane hält den Sieg fest

Im Schlussdrittel kassierte Iserlohns Kapitän Fischbuch schon nach dreißig Sekunden die nächste Strafe. Mit hohem Engagement überstanden die Roosters auch diese Unterzahl. Beide Mannschaften blieben ihrer Linie treu: München mit der höheren individuellen Klasse suchte neben dem Kampf auch immer wieder spielerische Lösungen, die aber immer wieder klug von den aufopferungsvoll kämpfenden Sauerländern unterbunden wurden. Die Gäste versuchten nach der Werbeunterbrechung noch einmal alles in die Waagschale zu werfen. Krening (52.) und Murphy (57.) scheiterten aber an Hane. Dessen Gegenüber Bibeau räumte 2:49 Minuten vor dem Ende bereits seinen Kasten für den sechsten Feldspieler. Das Publikum hatte sich längst von seinen Sitzen erhoben und klatschte Standing Ovations, als Hane nochmal in der Schlussminute mit einer Glanztat gegen Brooks den Sieg festhielt.

Roosters am Sonntag gegen Augsburg, München reist nach Dresden weiter

In der Tabelle bleiben die Red Bulls auf Rang fünf. Iserlohns Vorsprung auf den Letzten Dresden wächst von fünf Punkten nun auf sieben Punkte. Die Eislöwen konnten nach dem Trainerwechsel einen Punkt in Ingolstadt holen.

Bereits am Sonntag geht es für beide Teams weiter. München spielt bei Iserlohns Abstiegskonkurrenten in Dresden. Und die Roosters empfangen die Augsburger Panther.

Iserlohn Roosters – EHC Red Bull München 3:1 (2.1/1:0/0:0)

Tore: 1:0: 06:02) Camara (Cornel/Fischbuch) 5-4PP, 1:1 (16:10) Fontaine (Hirose), 2:1 (18:57) Camara (Lassen), 3:1 (23:31) Törnqvist (Salsten),

Strafen: 2 – 4

Schiedsrichter: Kohlmüller, Hinterdobler (Giesen, Gerth)

Zuschauer: 4.025

Iserlohn: Hane – Ugbekile, Wood; Huß, Lassen; Niehus, Norell; Elten – Jentzsch, Cornel, Fischbuch; Camara, Boland, Thomas; Napravnik, Salsten, Törnqvist; Saffran, Neumann, Borzecki

München: Bibeau – Heatherington, Murphy; Wagner, Pokka; Daubner, Abeltshauser; Kaiser – Oswald, Fontaine, Kastner; Hirose, Brooks, McKenna; Ehliz, Ferguson, Krening; Rieder, Hager, Heigl

