Iserlohn Roosters erkÃ¤mpfen sich leidenschaftlich einen Punkt gegen sehr starke IngolstÃ¤dter – Roosters mÃ¼ssen sehr frÃ¼h im Spiel auf BalÃ¡zs SebÅ‘k verzichten

Iserlohn. (MK) Die Iserlohn Roosters haben sich am Sonntagnachmittag erst nach Penaltyschießen dem amtierenden Vizemeister ERC Ingolstadt mit 2:3 geschlagen gegeben.

Ohne den verletzten Kapitän Labrie musste das Team von Headcoach Greg Poss schon nach dem zweiten Wechsel im Spiel auf den agilen ungarischen Nationalspieler Balázs Sebők verzichten. Eine konkrete Diagnose steht noch aus und so lautete die offizielle Schreibweise nach Spielende wieder einmal lediglich: „Unterkörperverletzung“. Durch den Ausfall rotierten die drei verbliebenen Mittelstürmer zwischen Barinka und Schiemenz. Im Tor setzte das Trainerteam, nach dem starken Auftritt von Kevin Reich am Freitag in Mannheim, auf Andreas Jenike und sollte damit auch durchaus ein glückliches Händchen beweisen.

Frühe Führung der Gäste

Iserlohn startete druckvoll in die Partie. Allerdings durften die Gäste schon nach nicht einmal zwei Minuten (01:58) jubeln. St. Denis hatte einen Konter aus der halblinken Position mit einem platzierten Schuss über die Fanghand von Jenike zum 0:1 abgeschlossen. Der Treffer weckte beim Publikum schnell böse Erinnerungen an die 2:7 Pleite gegen Schwenningen. Rutkowskis Strafe (3.) blieb ohne Folgen für die Hausherren. Auf Seiten der Panther musste Nijenhuis in der 7. Minute eine Bankstrafe absitzen. Iserlohns Powerplay brachte zunächst wenig an Großchancen hervor. Einen Konter in Unterzahl vergab Rowe für die Panther. Krauß ´Bandencheck gegen Schiemenz (9.) ahndeten die Referees mit fünf Strafminuten. Erneut ergab sich für die Gäste eine Konterchance, die Ex-Rooster Bailey aber ein wenig kläglich vor Jenike vergab. Cornels Schuss und Bolands Außenpfostentreffer (beide 11.) waren erste gute Chancen in Überzahl der Roosters. Der „alte Fuchs“ LeBlanc schaffte in der 12. Minute nach kluger Vorarbeit von Schiemenz den Ausgleich zum 1:1. Wieder vollzählig verpasste Virta (15.) am rechten Pfosten lauernd die erneute Führung der Schanzer. Bis zur ersten Pause fielen keine weiteren Treffer.

Panther beschäftigen die Roosters im zweiten Drittel sehr stark in deren Defensivzone

“Unsere Wechsel müssen stimmen, damit wir keine weiteren Breakaways kriegen. Wenn wir uns in der generischen Zone festsetzen können, dann müssen wir weitere Chancen kreieren“, so Ex-Panther Emil Quaas in der Pause bei MagentaSport. Zunächst aber hatten die Iserlohner im Mittelabschnitt viel Defensivarbeit zu verrichten, weil die Panther sie kaum zur Entfaltung kommen ließen. Sebőks Ausfall schien in den Reihen doch für einige Rhythmusprobleme zu sorgen. Klare Chancen der Gäste waren aber auch kaum zu verzeichnen. Wagner (23.), Maginot (26.) und Bailey (29) kamen mit ihren Schüssen kaum durch die vielbeinige Abwehr vor Jenike. Eliot (30.) hatte eine der wenigen guten Iserlohner Chancen. Glück für die Sauerländer, dass ERC-Kapitän Wagner (32.) nur den Pfosten traf. Bolands Foul an Virta (34.) konnten die Bayern im Powerplay nicht nutzen. Viel mehr als Baileys Treffer an den Helm von IEC-Keeper Jenike und die Schlagschüsse von Stachowiak und Hüttl gelang den Gästen nicht mehr. Die Panther waren im zweiten Drittel das klar offensivere Team. Alles, was ihnen fehlte, war der Treffer. Mirko Höfflin hoffte im MagentaSport Pauseninterview darauf, dass sein Team im letzten Drittel strukturierter und etwas disziplinierter spielt.

Entscheidung fällt erst im Penaltyschießen

Höfflins Wunsch nach weniger Strafen ging zunächst nicht in Erfüllung, da Stachowiak (42.) LeBlanc nur durch ein Haken stoppen konnte. In der Iserlohner Überzahl vergaben die Panther zunächst einen Konter, um im Gegenzug das 2:1 durch Ugbekiles platzierten Schuss ins rechte Eck zu kassieren. Ingolstadts Antwort folgte in der 47. Minute, als Routinier Edwards aus der halblinken Position ins lange Eck zum Ausgleich traf. Simpsons Strafe blieb für die Panther ohne Folgen. In der Schlussphase hatten auch die Iserlohner noch bange Momente zu überstehen, als Thomas die Strafbank drückte.

Das 2:2 nahmen beide Teams mit in die Overtime. Als Ugbekile die nächste Strafe (62.) kassierte, nahm Ingolstadts Headcoach French seine Auszeit. Mit einem überragenden Jenike im Kasten und beherztem Kampfgeist retteten die Sauerländer sich ins Penaltyschießen. Rowe und Simpson konnten ihre Penaltys verwandeln, während bei den Roosters lediglich Boland erfolgreich war. Somit gingen zwei Punkte mit in den Bus nach Ingolstadt. Die dezimierten Roosters zeigten auf einer sehr starken Torwartleistung aufbauend, dass sie mit dieser Leidenschaft und dem großen Kampfgeist jedem Team in der Liga das Leben schwer machen können und in der Lage sind zu punkten.

3206 Zuschauer, darunter Iserlohns Bürgermeister Joithe, hatten ihr Kommen jedenfalls nicht bereut.

Schon am kommenden Donnerstag geht es für das Team von Greg Poss mit dem Derby gegen die Kölner Haie weiter. Ingolstadt hat am kommenden Wochenende zwei Heimspiele. Freitag kommt Iserlohns Sonntagsgegner Wolfsburg und am Sonntag die Düsseldorfer EG in die Saturn-Arena.

Tore: 0:1 (01:58) St. Denis (Stachowiak/Virta), 1:1 (11:32) LeBlanc (Schiemenz/Ugbekile) 5-4PP, 2:1 (43:18) Ugbekile (Schiemenz/Boland) 5-4PP, 2:2 (46:53) Edwards (Krauß/Hüttl), 2:3 (65:00) Simpson PEN

Strafen: 8 – 11

Schiedsrichter: Rohatsch, Steingross (Ponomarjow, Treitl)

Zuschauer: 3206

Iserlohn: Jenike – Eliot, Ugbekile; Thomas, Bender; Quaas, Rausch; Korus – Ziegler, Jahnke, Rutkowski; Barinka, Sebok, Schiemenz; Boland, Cornel, Dal Colle; Proske, LeBlanc, Broda

Ingolstadt: Garteig – Wagner, Zitterbart; Jobke, Edwards; Bodie, Maginot; Hüttl – Krauß, Pietta, Bailey; Simpson, Henriquez-Morales, Nijenhuis; Rowe, Stachowiak, Höfflin; Virta, St. Denis, Bertrand

