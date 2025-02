Iserlohn Roosters erkÃ¤mpfen sich in MÃ¼nchen drei Big Points – Boland trifft doppelt

München. (MK) Der EHC Red Bull München hat sein Heimspiel gegen die Iserlohn Roosters mit 1:3 verloren.

Für die Red Bulls war es die zweite Niederlage in Folge. Die Gäste aus dem Sauerland boten nach der schlechten Leistung vom Mittwoch gegen Straubing eine geschlossene Mannschaftsleistung. Auf dem Eis war bei den Roosters sechzig Minuten Kampf angesagt und von den Rängen pushten rund 1000 Sonderzugfand getreu dem Motto: „Ein Team, eine Region, eine Leidenschaft“ traten Team und Fans wie eine unverrückbare Einheit auf.

Personal: Bei den Red Bulls kamen die Nachverpflichtungen Fitzpatrick und Riedell zu ihren Debüts. Die ohnehin schon personell gebeutelten Roosters mussten auch noch auf Dal Colle verzichten, für den es trotz aller Bemühungen nicht zu einem Einsatz reichte. Außerdem nicht dabei Jake Virtanen, der Vaterfreuden entgegensieht, sowie die verletzten Burke, Huß und Troock. Dafür kam Alberg wieder zum Einsatz.

Roosters finden besser ins Spiel

Die Gäste fanden gut ins spiel und beschäftigten die Red Bulls in deren Drittel. Jobkes verdeckter Schuss (4.) war noch eine sichere Beute von Fitzpatrick im Red Bull Tor. Einen Moment musste sich der 27- jährige Kanadier aber geschlagen geben. Boland hatte eine schöne Kombination vor dem Münchner Tor zum 0:1 abgeschlossen. Quaas (6.) hatte an alter Wirkungsstätte eine weitere Iserlohner Chance. Dann kam München besser ins Match. DeSousa hatte einen Schuss von Hirose (10.) noch gefährlich abgefälscht, aber das Spielgerät rutschte links am Iserlohner Tor vorbei. Oswalds Strafe (15.) Einen überstanden die Bayern schadlos. Nielecks Scheibenverlust (17.) konnte Hirose nicht für die Red Bulls nutzen. Und auch eine Strafe gegen Iserlohns Alberg blieb bis zur Pause ungenutzt.

Boland trifft in Unterzahl

Mit 65 Sekunden Rest-Powerplay starteten die Gastgeber ins zweite Drittel. Iserlohn überstand die Strafe und nach einem üblen Check von DeSousa gegen Jentzsch hatte der Münchner Glück, dass er nur mit zwei Strafminuten davonkam. Das Überzahlspiel der Roosters verlief aber harmlos. Die Schützlinge von Trainer-Legende Don Jackson kamen nun besser ins Spiel. Bittner und Oswald (30.), sowie Lancaster (31.) fanden aber keinen Weg an Jenike im Iserlohner Tor vorbei. Während der nächsten Strafe gegen Iserlohns Gersich (35.) nutzten die Roosters einen Münchner Scheibenverlust zum Konter, den Boland frei vor Fitzpatrick zum 0:2 nutzte. Der rund 1000-köpfige Iserlohner Anhang war dementsprechend aus dem Häuschen. Eisenschmid feuerte im Münchner Powerplay noch einen seiner gefürchteten Schüsse auf die Latte ab, aber mit etwas Glück, starken Blocks und Jenike im Tor überstanden die Gäste auch diese Phase. Mit dem 0:2 ging es dann auch in die zweite Pause.

München verkürzt und drückt, Cornel aber trifft

Krämmer (42.) hatte die erste Chance für die Red Bulls im letzten Drittel. München war nun sichtlich um mehr Offensivpower bemüht, aber Iserlohn störte den Spielaufbau immer wieder ekelig. Blum (46.) fand ebenfalls kein Durchkommen. Besser machte es Hager (48.), der vor das Tor zog und dann in Person von Eisenschmid einen Verwerter im Slot per Rückhand zum 1:2 fand. Mit dem Rückensind des Anschlusstreffers erhöhte München den Druck. Rutkowskis Strafe (51.) blieb trotz Dauerdruck der Hausherren ohne Folgen für Jenike & Co. Jobkes nächste Strafe (56.) gegen die kräftemäßig auf der letzten Rille laufenden Iserlohner sorgte für das nächste Highlight. Im Powerplay ging Don Jackson all in und brachte für Keeper Fitzpatrick den sechsten Feldspieler. Der Schuss ging im wahrsten Sinne des Wirtes aber nach hinten los, weil Cornel aus dem eigenen Drittel ins verwaiste Münchner Tor zum 1:3 traf. Wow! 93 Sekunden vor Spielende nahm Don Jackson seine Auszeit. Fitzpatrick blieb auf der Bank. In der verbleibenden Zeit verpassten Ziegler und Boland sogar den vierten Iserlohner Treffer. Die Gäste brachten den Vorsprung ins Ziel und sicherten sich drei big Points im Kampf gegen den Abstieg.

Der Sieg ist umso wertvoller, da Augsburg verloren hat und Düsseldorf gegen Mannheim nur einen Punkt ergattern konnte. Die zahlreichen Iserlohner Schlachtenbummler dürften nicht nur eine feuchte, sondern auch eine fröhliche Rückfahrt haben.

Tore und Stimmen folgen in Kürze

Tabelle / Ausblick

In der Tabelle klettern die Iserlohner wieder auf Platz 12 mit nun vier Punkten Vorsprung vor der DEG und zwei Punkten vor Augsburg. München rangiert auf Platz vier.

Am Sonntag sind beide Teams erneut im Einsatz. Iserlohn empfängt im Abendspiel die Fischtown Pinguins am heimischen Seilersee. München fährt zum Derby beim Iserlohner Abstiegskonkurrenten Augsburg. Der dritte DEL2 Abstiegskandidat Düsseldorf tritt bei den Löwen Frankfurt an.

Statistik

Tore: 0:1 (03:41) Boland (Thomas/Gersich), 0:2 (34:45) Boland (Cornel) 4-5 SHG, 1:2 (47:52) Eisenschmid (Hager/Rieder),

Strafen: 6 – 10

Schüsse: 36 – 21

Schiedsrichter: Palkövi, Kohlmüller (Tschirner, Schwenk)

Zuschauer: 10.796

München: Fitzpatrick – Butcher, Blum; Riedell, Lancaster; Daubner, Bittner; Weber – Hirose, DeSousa, Ehliz; Krämmer, Kastner, Varejcka; Rieder, Hager, Eisenschmid; Eder, Heigl, Oswald

Iserlohn Roosters: Jenike – Ugbekile, Gormley; Labrie, Jobke; Osburn, Dietz, Jobke; – Gersich, Boland, Thomas; Jentzsch, Cornel, Ziegler; Alberg, Rutkowski, Saffran; Broda, Nieleck, Quaas

