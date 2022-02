Iserlohn Roosters empfangen ausgeruhte Ice Tigers und reisen am Sonntag zum Derby nach KÃ¶ln

Iserlohn. (MK) Die Zeiten bleiben für die Iserlohn Roosters im wahrsten Sinne des Wortes stürmisch. Nach der hauchdünnen 1:0 Niederlage am Mittwoch in Bremerhaven...

Iserlohn. (MK) Die Zeiten bleiben für die Iserlohn Roosters im wahrsten Sinne des Wortes stürmisch.

Nach der hauchdünnen 1:0 Niederlage am Mittwoch in Bremerhaven hatten auch die Sauerländer auf der Rückfahrt ihre Mühen mit dem über Deutschland hinwegfegenden Sturmtief.

Schon am Donnerstagmittag standen die Sauerländer wieder auf dem Eis. Allerdings ohne ihren Cheftrainer Kurt Kleinendorst. Der US-Amerikaner wird sein Team in den kommenden Tagen aufgrund einer Corona-Infektion nicht unterstützen können. Die Pandemie bleibt den Roosters also leider treu. Außerdem muss das Trainerduo Jamie Bartman / Johan Akerman neben Kris Foucault, Luke Adam (Trauerfall in der Familie) und Martin Schymainski laut Klub-Homepage auch auf Brent Raedeke (Oberkörper) verzichten.

Glücklicherweise bietet der Kader Alternativen und Variationsmöglichkeiten, wenngleich der Angriff nun etwas ausgedünnt wirkt. Erik Buschmann kann sich somit Hoffnung machen wieder im Line-up zu stehen. Philip Riefers ist ohnehin als Stürmer und Verteidiger einsetzbar und somit eine echte „Allzweckwaffe“.

Traditionell schauen die Sauerländer von Spiel zu Spiel. Die nächsten Aufgaben lauten Nürnberg am Freitag auf eigenem Eis und am Sonntag geht die kurze Reise nach Köln.

Das Hinspiel gegen die Ice Tigers gewannen die Roosters am ersten Spieltag mit 4:1. In Nürnberg unterlag man Ende Oktober mit seinerzeit extrem reduziertem „Corona-Kader“ mit 4:3. Im eng getakteten Kalender trifft man am 8. März erneut in Nürnberg aufeinander. Die Franken dürften in jedem Fall ausgeruht in Iserlohn antreten. Für das Team von Headcoach Tom Rowe ist es das erste Match seit dem 30. Januar.

Das nächste Derby bestreiten die Iserlohner am Sonntag in Köln. Die Schützlinge von Uwe Krupp warten seit neun Spielen auf einen Sieg. Ende September unterlag man den Domstädtern auf eigenem Eis mit 5:6 nach Verlängerung. Anfang Dezember konnten die Haie dann ebenfalls auf eigenem Eis mit 7:3 bezwungen werden. Auch mit den Kölnern gibt es nach dem Spiel am Sonntag ein schnelles Wiedersehen. Bereits am 1. März geht die Reise für die Roosters wieder nach Köln.

Die Liga hat mittlerweile bekannt gegeben, dass man die Hauptrunde um eine Woche bis zum 3. April „verlängern“ wird. Dadurch ergeben sich für die Roosters folgende Änderungen im Spielplan:

Roosters – Augsburger Panther (ursprünglich am 23.01.): Freitag, 25. März, 19:30 Uhr

Roosters – Straubing Tigers (ursprünglich am 02.01.): Mittwoch, 30. März, 19:30 Uhr

Roosters – Krefeld Pinguine (ursprünglich am 25.03.): Freitag, 01. April, 19:30 Uhr

Red Bull München – Roosters (ursprünglich am 27.03.): Sonntag, 03. April, 14 Uhr

Noch ohne Termin: Roosters – Straubing Tigers (ursprünglich am 28.01.)

Weiterhin keine Aussage gibt es Seitens der DEL dazu, wie man mit der Abstiegsfrage in dieser Saison umgehen wird. Angekündigt war, dass man zum Ende der Olympiapause eine Entscheidung verkünden wird.