Iserlohn Roosters: Drei Treffer von Tyler Boland beim 5:2 Sieg gegen die DEG – Manuel Alberg erhÃ¤lt Saisonvertrag am Seilersee

Iserlohn. (MK / EM / PM DEG / PM Roosters) Die Iserlohn Roosters haben die Saisonvorbereitung mit einem 5:2 Heimsieg gegen die Düsseldorfer EG abgeschlossen.

Es war in Sachen Intensität ein guter Vorgeschmack auf die am Freitag beginnende Saison. Iserlohn war in den entscheidenden Szenen effektiver und durchschlagskräftiger als die Gäste.

Nikita Quapp machte nach überstandener Fußverletzung heute sein erstes Spiel im DEG-Tor und konnte durchaus überzeugen. Geschont wurden heute erneut Rick Schofield und Kyle Cumiskey. Lenny Boos weilte mit dem DNL-Team in Berlin. Bei den Roosters waren alle Mann an Bord, Andy Jenike stand erneut im Tor.

Das Match: Ein „Freundschaftsspiel“ war das heute gewiss nicht. Zahlreiche Nickeligkeiten, Zweikämpfe und Strafzeiten prägten das erste Geschehen. Dieses begann sportlich ausgeglichen und beide Teams hätten treffen können. Mit zunehmender Spielzeit wurden die Roosters aber besser und dominanter. Bei zwei Powerplays der Gastgeber konnte sich Quapp einige Male gut auszeichnen. Kurz vor Ablauf der zweiten Strafe war aber auch er machtlos: Tyler Boland stand plötzlich völlig frei vor dem Kasten, wurde angespielt und hatte jede Menge Zeit, um ins linke Eck zu treffen. Das 1:0 der Gastgeber in der neunten Minute. Unmittelbar danach die erste Überzahl der Düsseldorfer. Vor dem Saisonstart lohnt hier ein Blick auf die Formation: Steven Reinprecht nominierte dafür Verteidiger Sinan Akdag und dazu die Stürmer Brendan O’Donnell, Philip Gogulla, Alex Ehl und Tyler Angle. Diese zeigten auch gute Ansätze, trafen aber zunächst nicht. Es folgten wilde Minuten mit vielen Zweikämpfen und Strafen. In der 18. Minute ein Fehler im Aufbau der DEG, Iserlohns Boland wurde in den Konter geschickt und verwandelte am chancenlosen Quapp vorbei zu seinem zweiten Treffer. Mit dem 2:0 Zwischenstand ging es – trotz weiterer Strafen gegen die Roosters – zur ersten Pause in die Kabinen.

Auch der Mittelabschnitt war überraschend hitzig und intensiv. Doch der Reihe nach. Die DEG begann das Drittel in Überzahl, die Special Teams hatten heute viel Zeit zum Einüben. Gogulla bediente Justin Richards, der Neuzugang zog aus dem seitlichen hohen Slot direkt ab und traf zum 1:2-Anschlusstreffer (21.). Leider folgte wenig später aufgrund einer weiteren Unkonzentriertheit in der Defensive der nächste Gegentreffer. Iserlohns Rutkowski konnte unter Quapp hindurch zum dritten Treffer der Gastgeber einschieben (24. Minute). Sechs Minuten später wieder einmal ein Powerplay der Rheinländer, Bernhard Ebner passte aus der Rundung scharf vor das Tor und Gogulla hielt erfolgreich und in echter Gogulla-Manier den Schläger rein (30.). Der erneute Anschlusstreffer. Danach lag einige Male der Ausgleich in der Luft, doch statt des 3:3 ein Sauerländer Doppelschlag. John Broda (37.) und wieder Boland (38.) stellten binnen weniger Momente auf den Pausenstand von 5:2.

Das Schlussdrittel hatte das originelle Problem, dass die Scheibe vor der Zeitnahme ohne erkenntlichen Grund zerbrach und aufwendig ersetzt werden musste. Da diese wohl nicht direkt zu finden war, dauerte das viele Minuten. Die Roosters hierbei mit wenig „Scheibenglück“. Die Teams versuchten derweil, sich auf dem Eis frisch zu halten. Als es wieder weiterging, versuchten sich die Rot-Gelben vorne festzusetzen und einige Ansätze waren durchaus vielversprechend. Jenike im Roosters-Gehäuse heute mit einer guten Leistung. Auch die Sauerländer waren noch einige Male gefährlich. Treffer fielen jedoch nicht mehr, so dass der 5:2-Endstand in dieser Partie der vielen Strafen und zerbrochenen Scheiben feststand.

Iserlohn Roosters – Düsseldorfer EG 5:2

Tore: 1:0 (8:13) Boland (Troock/Dal Colle) 5-4PP, 2:0 (17:33) Boland (Dal Colle/Osburn), 2:1 (20:36) Richards 5-3PP, 3:1 (23:37) Rutkowski (Alberg), 3:2 (29:43) Gogulla 5-4PP, 4:2 (36:52) Broda (Alberg), 5:2 (37:09) Boland (Dal Colle/Cornel)

Strafminuten: Iserlohn 20 – DEG 12

Schiedsrichter: Steingross, Otten

Zuschauer: 3700

Roosters unterliegen am Freitag in Köln nach Verlängerung

Bereits am Freitag unterlagen die Iserlohn Roosters in Köln mit 5:4 nach Verlängerung bei den Haien. Insbesondere die zu leicht hergeschenkten Gegentreffer gefielen dem Iserlohner Trainerteam nicht. Ex-Rooster Alex Grenier konnte sich zweimal für die Haie in die Torschützenliste eintragen lassen.

Bis zum Saisonstart mit den beiden Heimspielen gegen München am Freitag und gegen Berlin am kommenden Sonntag bleibt also noch einiges zu tun für Headcoach Doug Shedden und sein Team.

Kölner Haie – Iserlohn Roosters (Freitag)

Tore: 1:0 (1:12) Aubry (Tropmann), 1:1 (14:12) Dal Colle (Burke), 1:2 (16:31) Burke (Virtanen/Gersich) 5-4PP, 2:2 (19:05) Grenier (Tropmann/Müller), 2:3 (24:05) Troock, 3:3 (36:38) MacLeod (Schütz/Müller) 4-5SHG, 4:3 (38:54) Grenier (MacLeod), 4:4 (53:42) Boland (Cornel/Labrie), 5:4 (62:18) MacLeod (Aubry)

Strafminuten: Köln 11 – Iserlohn 9

Schiedsrichter: Iwert, Cespiva

Zuschauer: 500

Manuel Alberg erhält Vertrag für die kommende Saison

Manuel Alberg wird in der kommenden Saison ein Mitglied des DEL-Kaders der Iserlohn Roosters sein. Der 23-Jährige war in der bisherigen Vorbereitung im Rahmen eines Tryout-Vertrages Teil des Roosters-Kaders und konnte sich nun mit den Verantwortlichen der Sauerländer auf ein Engagement für die kommende Saison einigen.

„Ich bin sehr dankbar, dass ich hier bei den Roosters diese Chance bekommen habe und freue mich, dass ich die Verantwortlichen überzeugen konnte. Von Tag eins an hat mich das Feuer, das man als Profisportler braucht, hier in Iserlohn gepackt. Das liegt sicherlich auch an einem sehr guten Teamgefüge und dem tollen Umfeld hier – ich freue mich auf die kommende Saison“, sagt der Flügelstürmer.

„Wir haben Manuels Potenzial, eine gute Rolle in der DEL zu spielen, über den Sommer erkannt. Dieser erste Eindruck hat sich in der Vorbereitung bestätigt und wir sind uns sicher, dass er in der kommenden Saison ein wichtiges Puzzlestück unseres Kaders sein kann“, sagt Axel Müffeler, Manager Sport der Sauerländer.

Alberg hatte im November 2022 als Spieler der Schwenninger Wild Wings seinen Rückzug aus dem Profisport bekanntgegeben und wagte nun bei den Roosters einen neuen Anlauf. Alberg kam in fünf Vorbereitungsspielen zum Einsatz, beim 6:0 in Bad Nauheim erzielte er die ersten beiden Treffer.