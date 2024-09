Iserlohn Roosters: Doppelvergleich mit dem alten Rivalen EC Bad Nauheim – Kritik an der Eisqualität – Große Vorfreude auf die Saisoneröffnungsfeier

Iserlohn. (MK) An ihrem vorletzten Testspielwochenende treffen die Iserlohn Roosters gleich zwei Mal auf ihren alten Rivalen aus gemeinsamen Zweitligazeiten, den EC Bad Nauheim....

Iserlohn. (MK) An ihrem vorletzten Testspielwochenende treffen die Iserlohn Roosters gleich zwei Mal auf ihren alten Rivalen aus gemeinsamen Zweitligazeiten, den EC Bad Nauheim.

Am Freitag tritt das Team von Headcoach Doug Shedden zunächst in der hessischen Kurstadt Bad Nauhei9m (19:30 Uhr) an, ehe man am Sonntag im Rahmen der Saisoneröffnungsfeier am heimischen Seilersee die Schläger mit den Roten Teufeln kreuzt.

Iserlohns Assistenztrainer Pierre Beaulieu erwartet seine Roosters strukturiert, mit viel Energie und weiter verbessert im Vergleich zu den Vorwochen. Den Roosters attestiert er auch eine stetige Verbesserung von Woche zu Woche. Gegen die Nauheimer will man vor allem auf das eigene Spiel schauen und sich weniger am Gegner orientieren.

„Die Jungs haben in dieser Woche im Training hart gearbeitet und gekämpft, aber wir müssen auch die Beine am Wochenende haben“, erwartet Pierre Beaulieu gegen den klassentieferen Gegner keinerlei Müdigkeit bei seiner Mannschaft. Zusätzlich habe man in dieser Woche viele Videoeinheiten absolviert, viel gelernt und damit den nächsten Schritt in der Entwicklung gefunden.

Verteidiger Colin Ugbekile bestätigte, dass es in dieser Woche sehr gute Trainingseinheiten gab und man auch über viele Dinge wie die Defensivzone und das eigene Forechecking gesprochen habe. „Ich glaube wir sind Ready für die nächsten Tests“, so der 24- jährige.

Jentzsch und Osburn fehlen am Wochenende

Personell werden Stürmer Taro Jentzsch und Verteidiger Zach Osburn voraussichtlich fehlen. Bei Taro Jentzsch schaut man von Tag zu Tag, wie es ihm geht. Der Saisonstart am 20. September gegen München dürfte aber nicht in Gefahr sein. Zach Osburn hat im Training eine Blessur im Gesicht erlitten, beobachtete aber das Training in zivil und gut gelaunt von der Bande aus. Läuft alles planmäßig, dann soll „Ozzy“ am kommenden Dienstag wieder ins Training einsteigen können.

Über die Zusammenstellung der Reihenkombinationen wollte Pierre Beaulieu nicht zu viel verraten. Man habe im Trainingslager schon verschiedene Formationen ausprobiert, um auch zu sehen, wie jüngere Spieler an der Seite von erfahreneren Cracks agieren. In dieser Woche habe man aber durchgehend mit festen Formationen trainiert, um die Chemie in den Reihen zu verbessern.

Insgesamt wollen die Sauerländer an ihrem erfolgreichen Spielsystem der zweiten Hälfte aus der Vorsaison nur wenig verändern. Man habe diesbezüglich im Sommer viel überlegt und diskutiert und sich letztendlich dafür entschieden das erfolgreiche System nur punktuell anzupassen.

„Eisqualität ist gerade katastrophal“ – Bedingungen in der Balver-Zinn-Arena aktuell in der Kritik

Wer in den letzten Tagen in der Iserlohner Balver-Zinn-Arena (Eissporthalle) war, dem wird nicht entgangen sein, dass die Eisqualität in der Halle alles andere als optimal ist. Nebelschwaden und Pfützen gehören seit Jahrzehnten zum Erscheinungsbild in der Halle, wenn die Temperaturen draußen bei schwüler Wetterlage anziehen. Pierre Beaulieu gab sich diesbezüglich eher diplomatisch. „Es ist Realität hier in Iserlohn. Wenn wir eine schöne neue Halle hätten, wären alle im Verein zufriedener. Jetzt aber müssen wir in unsere Eishalle mit dieser Eisqualität arbeiten. Wir müssen eine gute Balance finden, in der wir hart trainieren und spielen können. Die Feuchtigkeit drückt auf die Eisfläche und es ist nicht kalt genug. Aber es ist wie es ist.“

Nationalverteidiger Colin Ugbekile sprach dagegen Klartext: „Um ehrlich zu sein, es ist gerade katastrophal. Es ist gerade sehr sehr schwierig darauf vernünftig zu trainieren und zu spielen. Aber natürlich spielen beide Teams auf demselben Eis, haben dieselben Konditionen und deshalb ist es auch keine Ausrede. Es muss jeder verstehen, dass die Qualität und die Geschwindigkeit nicht so gut sein wird, wie auf einem guten Eis. Es geht für uns darum unser System weiterzuentwickeln.“

Große Vorfreude auf die Saisoneröffnungsfeier am Sonntag ab 11 Uhr

Am Sonntag findet das Testspiel gegen die Roten Teufel im Rahmen der Roosters-Saisoneröffnungsfeier statt.

Colin Ugbekile spricht mit Blick auf den Sonntag dem Team aus der Seele: „Die Vorfreude ist unglaublich groß. Wir haben uns lange darauf gefreut wieder vor unseren Fans zu spielen.

Ab 11 Uhr wird es rund um die Balver Zinn Arena ein buntes Rahmenprogramm für Groß und Klein geben. Die Roosters geben dazu folgende Hinweise für alle Fans vor Ort:

• Unsere Fanbeauftragten und unsere Young Roosters freuen sich darauf, Euch ab 11 Uhr vor der Arena begrüßen zu dürfen:

– Unschwer zu übersehen sein dürfte der knallgelbe Partybus sein, den unsere Fanbeauftragten organisiert haben, um von der Krombacher Brauerei organisierte Getränke zu verkaufen. Ein Anteil des Umsatzes kommt unseren Fanprojekten wie dem Sonderzug oder anderen Events zugute. Es ist nur Barzahlung möglich.

– Darüber hinaus könnt Ihr dort auch Tickets für die ersten Auswärtstouren erwerben und generelle Infos über die Arbeit unserer Fanbeauftragten bekommen. Alle Infos gibt’s auch hier.

• Unsere Young Roosters werden mit einer Eiskaffee- und Candybar sowie Kaffee und Kuchen ebenfalls präsent sein. Auch hier ist nur Barzahlung möglich. Unser Nachwuchs freut sich natürlich über zusätzliche Spenden.

• Dank der Unterstützung von Fischer+Schäfer Immobilien und SAL Showtechnik können wir für unsere jüngeren (und jung gebliebenen) Fans auch einige Spielstationen anbieten: Mit Mini-Tischtennis, einer Fußball- und einer Eishockey-Torwand, Cornhole und einer Hüpfburg sollte die Wartezeit bis zum Beginn des Testspiels im Nu vergehen.

• Die Tageskasse für das Testspiel öffnet ebenfalls um 11 Uhr. Tickets gibt es natürlich auch online.

Das Testspiel beginnt um 14 Uhr, der Einlass erfolgt ab 12:30 Uhr, für Dauerkarteninhaberinnen und -inhaber wie gewohnt eine Viertelstunde früher. Die Gastronomie in der Halle ist wie gewohnt geöffnet, dort könnt Ihr nur bargeldlos mit iec-karte und EC-Karte bezahlen.

• Unser Fanshop in der Halle ist wie gewohnt geöffnet, dort könnt Ihr mit Bargeld und EC-Karte zahlen.

• Erstmals kommt bei einem Heimspiel und der anschließenden Saisoneröffnung auch unser neuer Gastronomiebereich hinter der Halle zum Einsatz. Wir bitten um Verständnis dafür, dass dort gegebenenfalls noch nicht alles perfekt läuft – wie auch in der Vergangenheit sind die Heimspiele vor dem Saisonstart auch für unsere Abläufe und Infrastruktur Testspiele.

– In jedem Fall wird dort Barzahlung möglich sein, wir arbeiten derzeit daran, auch die bargeldlosen Zahlungsmethoden anbieten zu können.

• Mit Hallenöffnung wandert der Partybus unserer Fanbeauftragten und auch die Stände unserer Young Roosters zum Bereich rechts neben der Halle. Hier bleiben sie während des Spiels und auch während der Saisoneröffnung für Euch ansprechbar.

• Daneben öffnet der Food Truck von Bürger helfen Bürgern e.V. seine Pforten – auch hier ist ausschließlich Bargeldzahlung möglich, zum Preis von jeweils 5€ erhaltet Ihr panierte Schnitzel im Brötchen, Currywurst in der Fleisch- oder vegetarischen Variante sowie Leberkäse oder Krustenbraten im Brötchen.

Parallel zum Spiel nimmt die Rock-Coverband „Der Band heißt Horst“ um unseren Mannschaftsarzt Dr. Jochen Veit ihre Vorbereitungen für ihren Auftritt zu unserer Saisoneröffnung im Bereich hinter der Balver Zinn Arena auf. Wann genau der Auftritt und damit auch unsere Saisoneröffnung startet, hängt davon ab, wann das Testspiel zu Ende ist – erfahrungsgemäß peilen wir 16:30 Uhr an, wir behalten uns aber auch kurzfristige Änderungen vor. Darüber werden wir natürlich vor Ort informieren, damit Ihr nichts verpasst.

• Der Eintritt zum Event nach dem Spiel ist frei.

• Nach dem Spiel wird der Zugang zu den Toiletten sowie Bierstand vier und fünf in der Arena geöffnet bleiben (nur bargeldlose Zahlung), dazu kommen im Außenbereich wie bereits beschrieben der Foodtruck von Bürger helfen Bürgern, der Partybus unserer Fanbeauftragten, die Stände unserer Young Roosters (jeweils nur Bargeld) und nicht zuletzt unser neuer Gastrobereich, bei dem es Gegrilltes und Getränke zu erwerben gibt (voraussichtlich sämtliche Zahlungsarten, in jedem Fall Bargeld).

• Der Auftritt der Band wird ca. eine Stunde (gegebenenfalls plus Zugabe) dauern, im Anschluss folgt die Teampräsentation unserer Mannschaft, des Trainerteams und des Funktionsteams.

• Zum Abschluss der Veranstaltung freuen wir uns, die traditionelle Autogrammstunde in einer besonderen Location anbieten zu können: Unsere Jungs werden sich auf die Sitzplätze auf der mittleren Ebene setzen, um Euch in gewohnter Umgebung Eure Autogrammwünsche zu erfüllen.

• Zur Autogrammstunde stellt Euch unser Hauptsponsor, die Stadtwerke Iserlohn, ihre besonderen Mannschaftsposter inklusive Spielplan kostenfrei zur Verfügung – Eure eigenen Sachen könnt Ihr natürlich auch unterschreiben lassen.