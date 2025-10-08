Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Iserlohn Roosters blicken nach vorne und wollen ihren Negativtrend gegen Dresden stoppen

Torjubel bei den Roosters - © Sportfoto-Sale (Jan Brüggemann)
Iserlohn. (PM Roosters) Ein Wochenende mit viel Einsatz, aber ohne zählbaren Erfolg liegt hinter den Iserlohn Roosters.

Am Donnerstag trafen die Sauerländer in der Eissporthalle am Seilersee auf die Löwen Frankfurt. Trotz eines zwischenzeitlichen 1:3-Rückstands kämpften sich die Roosters in der Schlussminute noch einmal zurück. Doch Frankfurt gelang in letzter Sekunde der Siegtreffer – die drei Punkte gingen an die Gäste.

Zwei Tage später wartete mit den Adler Mannheim der Tabellenführer der PENNY DEL. Zwar fanden die Mannheimer zunächst schwer ins Spiel, doch Iserlohn konnte die anfängliche Unsicherheit des Gegners nicht nutzen. In einer intensiven Partie blieben die Gastgeber offensiv zu harmlos und mussten sich am Ende mit 1:4 geschlagen geben. Damit blieb das Wochenende für die Roosters erneut punktlos.

„Das vergangene Wochenende fiel insgesamt ernüchternd aus. Offensiv konnten wir unsere Chancen nicht effektiv nutzen. Dennoch gab es in Mannheim auch positive Ansätze. Es ist schade, dass wir keine Punkte holen konnten, aber wir blicken nach vorn und wollen das kommende Wochenende erfolgreicher gestalten“, erklärte Sportdirektor Franz-David Fritzmeier.

Iserlohn Roosters – Löwen Frankfurt (02.10.2025)

Duell mit Schlusslicht Dresden

Am Freitag empfangen die Iserlohn Roosters die derzeit Tabellenletzten Dresdner Eislöwen. Die Sachsen konnten bislang nur am dritten Spieltag in Frankfurt punkten und sind seitdem ohne Erfolgserlebnis.

Fritzmeier warnt jedoch vor Überheblichkeit: „Wir dürfen Dresden keinesfalls unterschätzen. Wir stehen natürlich unter Druck, wichtig ist, trotzdem mit der nötigen Lockerheit zu agieren und auf unsere Stärken zu vertrrauen, um unsere Chancen konsequent nutzen zu können.“

Pinkfarbenes Oktober-Spiel am Seilersee

Der Heimspieltag am 10. Oktober steht im Zeichen des pinkfarbenen Oktobers. Mit speziell gestalteten pinken Trikots setzen die Roosters ein Zeichen im Kampf gegen Brustkrebs. Für die Partie sind noch Tickets erhältlich – die Sauerländer hoffen auf eine lautstarke Kulisse, um den Negativtrend zu stoppen.

Derby in Köln zum Abschluss des Wochenendes

Am Sonntag reisen die Roosters in die Lanxess-Arena zu den Kölner Haien. Die Haie konnten bislang doppelt so viele Punkte sammeln wie Iserlohn und belegen derzeit den sechsten Tabellenplatz.

„Es ist immer fantastisch zu sehen, wie viele Fans uns auswärts begleiten“, betont Fritzmeier mit Blick auf die geplante Bootstour über den Rhein und den anschließenden Fanmarsch der Roosters-Anhänger nach Köln. Mehrere hundert Fans werden erwartet, um das Team im NRW-Derby zu unterstützen.

„Wir treffen in einer großen Halle auf einen großen Gegner. Aber wir haben schon bewiesen, dass auch dort etwas möglich ist. Zunächst liegt der volle Fokus auf dem Dresden-Spiel – danach bereiten wir uns konzentriert auf Köln vor“, fügte der Sportdirektor hinzu.

