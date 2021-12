Iserlohn Roosters bestuhlen die StehplatztribÃ¼ne – 150 Tickets ab Mittwoch im Online-Verkauf

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters statten ihre Stehplatztribüne mit fest installierten Sitzschalen aus. Im Rahmen der Einschränkungen durch die aktuelle Corona-Schutzverordnung können somit...

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters statten ihre Stehplatztribüne mit fest installierten Sitzschalen aus.

Im Rahmen der Einschränkungen durch die aktuelle Corona-Schutzverordnung können somit schon zum Heimspiel am Donnerstag gegen den ERC Ingolstadt alle Dauerkarteninhaber*innen ihre ursprünglichen Plätze einnehmen, darüber hinaus behalten auch bereits gekaufte Sitzplatztickets für einzelne Spiele im Jahr 2022 ihre Gültigkeit. Am morgigen Mittwoch werden ab 12 Uhr ca. 150 Einzeltickets in den Online-Verkauf gehen.

„Wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt und arbeiten alle fieberhaft daran, dass wir schon am 23. Dezember wieder mehr Fans in der Eissporthalle begrüßen dürfen, aber natürlich werden wir bei so einem Projekt das erforderliche Mindestmaß an Vorsicht und Sorgfalt nicht außen vor lassen“, erklärt Bernd Schutzeigel, Prokurist und Geschäftsstellenleiter der Roosters am Montag.

Es gilt weiterhin das 2G-Prinzip und dauerhafte Maskenpflicht in allen Bereichen in der Eissporthalle.