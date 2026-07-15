Iserlohn Roosters bestätigen Verpflichtung von Peter Quenneville

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters aus der PENNY DEL verpflichten zur kommenden Saison den Stürmer Peter Quenneville. (Eishockey-Magazin berichtetet bereits vorab)

Der 32-Jährige spielte in den vergangenen beiden Spielzeiten in Finnland und erreichte in diesem Jahr mit Ilves Tampere das Finale um die finnische Meisterschaft. In Finnland kam Quenneville auf 78 Scorerpunkte in 129 Partien, zuvor war er bereits in Norwegen, Dänemark und der ECHL aktiv, auch in Deutschland kennt sich Quenneville bereits aus: In der Spielzeit 21/22 erzielte er für die Lausitzer Füchse 85 Punkte in 57 Spielen in der DEL2 und war damit – wie bei vielen anderen seiner Stationen – absoluter Top-Torschütze und -Scorer. Nicht umsonst bringt der neue Stürmer aufgrund seines starken Schusses den Spitznamen ‚Pistol Pete‘ mit an den Seilersee.

Quenneville ist Teil einer absoluten Eishockey-Familie: Seine beiden Brüder John und David sind ebenfalls auf Profi-Niveau aktiv, auch mit NHL-Coaching-Legende John Quenneville ist der Neuzugang der Roosters verwandt. Am Seilersee wird der werdende Familienvater mit der Rückennummer 89 auflaufen.

„Peter ist ein echter Torjäger, er hat in verschiedenen Ligen nachgewiesen, dass er weiß, wo das Tor steht. Dazu ist er ein Spezialist im Powerplay und bringt insgesamt ein Skillset mit, dass wir noch für unseren Kader gesucht haben. Wir standen schon länger in Kontakt und sind froh, dass wir hartnäckig geblieben sind und er sich für einen Wechsel nach Iserlohn entschieden hat“, sagt Roosters-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier, der Quenneville bei einem Spiel der Finalserie in diesem Jahr auch schon live gesehen hat.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Peter Quenneville @ Elite Prospects

1 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht