Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + Iserlohn Roosters bestätigen Verpflichtung von Peter Quenneville
! +Iserlohn RoostersTransfer-News

Iserlohn Roosters bestätigen Verpflichtung von Peter Quenneville

15. Juli 20261 Mins read315
Share
Peter Quenneville mit Sportchef Franz-David Fritzmeier - © Iserlohn Roosters
Share

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters aus der PENNY DEL verpflichten zur kommenden Saison den Stürmer Peter Quenneville. (Eishockey-Magazin berichtetet bereits vorab)

Der 32-Jährige spielte in den vergangenen beiden Spielzeiten in Finnland und erreichte in diesem Jahr mit Ilves Tampere das Finale um die finnische Meisterschaft. In Finnland kam Quenneville auf 78 Scorerpunkte in 129 Partien, zuvor war er bereits in Norwegen, Dänemark und der ECHL aktiv, auch in Deutschland kennt sich Quenneville bereits aus: In der Spielzeit 21/22 erzielte er für die Lausitzer Füchse 85 Punkte in 57 Spielen in der DEL2 und war damit – wie bei vielen anderen seiner Stationen – absoluter Top-Torschütze und -Scorer. Nicht umsonst bringt der neue Stürmer aufgrund seines starken Schusses den Spitznamen ‚Pistol Pete‘ mit an den Seilersee.

Quenneville ist Teil einer absoluten Eishockey-Familie: Seine beiden Brüder John und David sind ebenfalls auf Profi-Niveau aktiv, auch mit NHL-Coaching-Legende John Quenneville ist der Neuzugang der Roosters verwandt. Am Seilersee wird der werdende Familienvater mit der Rückennummer 89 auflaufen.

„Peter ist ein echter Torjäger, er hat in verschiedenen Ligen nachgewiesen, dass er weiß, wo das Tor steht. Dazu ist er ein Spezialist im Powerplay und bringt insgesamt ein Skillset mit, dass wir noch für unseren Kader gesucht haben. Wir standen schon länger in Kontakt und sind froh, dass wir hartnäckig geblieben sind und er sich für einen Wechsel nach Iserlohn entschieden hat“, sagt Roosters-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier, der Quenneville bei einem Spiel der Finalserie in diesem Jahr auch schon live gesehen hat.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Peter Quenneville @ Elite Prospects

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Süd 2026/2027

Folgt uns

1
Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen?


Share
Previous post 90 Jahre Eishockey in Schönheide; Teil 3: 1956–1965 Große Bühne, harte Realität: Schönheide in den Jahren des Umbruchs

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

GHZD

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
Schönheider WölfeTransfer-News

Nach zwölf Spielzeiten im Trikot der Schönheider Wölfe: Florian Richter beendet seine aktive Eishockey-Laufbahn

Schönheide. (PM Wölfe) Schönheides #24 Florian Richter hat für sich entschieden, seine...

By15. Juli 2026
Luchse LauterbachTransfer-News

Luchse Lauterbach haben zwei Importstellen besetzt

Lauterbach. (PM Luchse) Nach drei Spielzeiten, in denen die Lauterbacher Luchse ihre...

By15. Juli 2026
! +DEBWM 2027

Jetzt amtlich: WM-Eröffnung „Auf Schalke“ – Ticketverkauf ab Donnerstag – Spielorte in Mannheim und Düsseldorf werden modernisiert – Enger Austausch zum Thema Russland

München. (MK/IIHF) Jetzt ist es dann auch endlich amtlich: Die Eishockey WM...

By15. Juli 2026
EHF Passau Black HawksTransfer-News

Passau Black Hawks verpflichten Luca Maschke

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks haben ihre Offensive für...

By15. Juli 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten