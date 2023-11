Iserlohn Roosters bestätigen Doug Shedden als neuen Headcoach

Artikel anhören Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters verpflichten mit sofortiger Wirkung Doug Shedden als neuen Headcoach des Profiteams. Der 62-jährige Kanadier war in...

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters verpflichten mit sofortiger Wirkung Doug Shedden als neuen Headcoach des Profiteams.

Der 62-jährige Kanadier war in den vergangenen beiden Spielzeiten als Headcoach im slowakischen Banska Bystrica tätig und wechselt nun als neuer Headcoach an den Seilersee.

Shedden kennt die Liga aus seiner Zeit als Headcoach beim ERC Ingolstadt von 2017-2022 bestens. Mit dem ERC erreichte er in dieser Zeit zweimal das Viertel- und einmal das Halbfinale der DEL-Playoffs um die Deutsche Meisterschaft. Darüber hinaus arbeitete der ehemalige NHL-Profi (416 Spiele) insgesamt knapp zehn Jahre lang in der schweizerischen Top-Liga NLA und erreichte mit seinen Teams sieben Mal mindestens das Halbfinale der Playoffs. Auch in der AHL, KHL und der finnischen Liiga war der seit Beginn der 90er Jahre als Headcoach tätige Shedden schon verantwortlich. Darüber hinaus gewann er als Headcoach mit der finnischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Kanada 2008 die Bronzemedaille.

„Doug Shedden hat seine Qualitäten sowohl in der DEL als auch in anderen Top-Ligen bereits nachgewiesen. Wir sind im Gesellschafterkreis zu der Überzeugung gelangt, dass er mit seiner Vita und seiner Erfahrung der richtige Mann ist, um uns in der aktuellen Situation weiterzuhelfen“, begründet Wolfgang Brück, geschäftsführender Gesellschafter der Iserlohn Roosters, die Entscheidung für den Kanadier.

„Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, wieder in der DEL zu arbeiten. Ich kenne den Club und den Standort nach fünf Jahren in der Liga sehr gut, für mich ist es sicherlich etwas Besonderes, hier als Headcoach tätig sein zu können – auch wenn die Situation hier nicht einfach ist. Es geht erstmal darum, den Abstiegsplatz zu verlassen. Wenn Trainer, Mannschaft und natürlich auch das Umfeld eine Einheit sind, können wir das sicherlich schaffen“, sagt der neue Roosters-Headcoach.

Doug Shedden – seine Trainerkarriere: 1992-1995 Wichita Thunder (CHL) 1995-1999 Louisiana IceGators (ECHL) 1999-2000 Flint Generals (UHL) 2000-2003 Memphis RiverKings (CHL) 2003-2005 St. John’s Maple Leafs (AHL) 2005-2006 Helsingfors IFK (Liiga) 2006-2008 Jokerit (Liiga) und finnische Nationalmannschaft 2008-2014 EV Zug (NLA) 2009-2011 Co-Trainer Team Canada Spengler Cup 2012-2013 Cheftrainer Team Canada Spengler Cup 2013 Co-Trainer Team Canada Weltmeisterschaft 2013 2014-2015 Medveščak Zagreb (KHL) 2015-2017 HC Lugano (NLA) 2017 – 2022 ERC Ingolstadt 2022 – 2023 HC Banska Bystrica (Slowakei)

Doug Shedden – seine Erfolge als Trainer: 1994, 1995: Meister CHL (USA) mit den Wichita Thunder 1994: Trainer des Jahres der CHL (USA) 2000: Colonial-Cup-Gewinn (UHL) mit den Flint Generals 2002, 2003: Meister CHL (USA) mit den Memphis RiverKings 2008: Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft 2008 mit der finnischen Nationalmannschaft 2012: Spengler-Cup-Gewinn mit dem Team Canada

Hinweis in eigener Sache: Ein interner Entwurf zu dieser Personalie ist am Sonntagvormittag bedauerlicherweise für einige wenige Minuten versehentlich online gestellt worden. Wir bitten dieses Vorgehen und die dadurch für die Iserlohn Roosters entstandenen Unannehmlichkeiten ausdrücklich zu entschuldigen!

