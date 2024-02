2:3 Niederlage nach PenaltyschieÃŸen – Iserlohn Roosters belohnen sich gegen Ingolstadt nicht und gehen weiterhin als Letzter in die Pause

Iserlohn. (MK) Die Iserlohn Roosters arbeiten weiter am Klassenerhalt. Gegen den ERC Ingolstadt ließen die Sauerländer aber letztendlich zu viele Chancen aus und mussten...

Iserlohn. (MK) Die Iserlohn Roosters arbeiten weiter am Klassenerhalt.

Gegen den ERC Ingolstadt ließen die Sauerländer aber letztendlich zu viele Chancen aus und mussten sich am Ende mit einem Punkt nach Penaltyschießen zufriedengeben.

Trotz einer 2:0 Führung durch „Doppelpacker“ Michael Dal Colle schafften die nie aufsteckenden Panther durch Kozun und Virta in der Schlussphase den Ausgleich in der lautstarken und erneut bis auf den letzten Platz ausverkauften Eissporthalle am Seilersee.

Viel Aufwand, wenig Ertrag im ersten Drittel

Der erste Abschnitt war geprägt von vielen Zweikämpfen und Halbchancen auf beiden Seiten. Ingolstadt überstand Strafen gegen Hüttl (8.) und Dunham (12.) ohne Gegentreffer. Und die Roosters hatten eine kleine Bankstrafe (13.) zu überstehen. Auf beiden Seiten standen die Goalies Jenike (Iserlohn) und Garteig (ERC) häufig im Brennpunkt, aber sie hielten beide bravourös ihren Kasten in diesem Abschnitt sauber. Letztlich betrieben beide Teams viel Aufwand ohne Torerfolg.

Dal Colle bricht den Bann

Eine Hinausstellung gegen Ingolstadts ständigen Unruheherd Stachowiak (24.) nutzten die Roosters nach 15 Sekunden Powerplay durch Dal Colles Treffer aus der halbrechten Position zum 1:0. Kozuns Foul gegen LeBlanc (26.) bescherte den Gastgebern das nächste Powerplay. Diesmal hielten Garteig & Co ihr Tor aber sauber. Thomas (31.) verpasste aus der zentralen Position den zweiten Iserlohner Treffer. Eine unnötige Strafe gegen Ziegler (32.) brachte dann die Panther wieder mal in Überzahl, erneut ohne Zählbares. Ingolstadts beste Chance vergab Virta (40.), als er frei vor Jenike auftauchte, aber verzog.

Ingolstadt gleicht einen 2:0 Rückstand noch aus

Die erste nennenswerte Torchance hatte Ex-Roosters Friedrich (44.), der über den rechten Flügel kommend aber an Jenike scheiterte. Auch Kozun (47.) konnte seine gute Schussgelegenheit für die etwas aktiveren Panther nicht einnetzen. Effektiver waren dagegen erneut die Gastgeber. Boland fand Dal Colle am rechten Pfosten lauernd, der zum 2:0 den Weg an Garteig vorbei fand. Nur 72 Sekunden später verkürzte Kozun nach einer Kombination über Wagner und Pietta für die Ingolstädter aber zum 2:1. Für die Roosters ergaben sich in der 53. Minute zwei Großchancen, aber Boland versprang die Scheibe und Schiemenz vergab seinen Alleingang auf Garteig. Dann schlugen die Panther zurück. Virta traf platziert aus der zentralen Position zum 2:2 Ausgleich. In der packenden und hart umkämpften Schlussphase verpasste Dal Colle (57.) vor Garteig die erneute Iserlohner Führung. Nach sechzig Minuten war noch kein Sieger gefunden. Mit dem 2:2 Unentschieden ging es in die Overtime.

Pietta mit dem Glück auf seiner Seite

Da beide Torhüter auch in der Verlängerung ihren Kasten sauber hielten, musste der Sieger im Penaltyschießen ermittelt werden. Lediglich Daniel Pietta konnte seinen im Tor unterbringen. Und das mit dem Glück des Tüchtigen, denn sein Beinschuss rutschte von Jenikes linken Schoner an dessen rechten Schlittschuh und von da aus im Zeitlupentempo über die Linie. Piettas Teamkollege Simpson war gescheitert und auf Iserlohner Seite waren Boland, Jentzsch und Dal Colle nicht erfolgreich. Somit gingen zwei Punkte mit in den Bus nach Ingolstadt.

Roosters verpassen den Sprung vom letzten Platz

In der Tabelle bleiben die Roosters zwar in Schlagdistanz zum rettenden Ufer, haben aufgrund des Augsburger Sieges in Nürnberg nun als Letzter wieder einen Punkt Rückstand auf den Vorletzten aus Augsburg.

Nach der Länderspielpause geht es für die Roosters am Dienstag, den 13. Februar mit dem Derby in Köln weiter. Ingolstadt empfängt zwei Tage später Düsseldorf. Iserlohns Headcoach hat seinem Team nun bis Freitag frei gegeben. Colin Ugbekile, Cedric Schiemenz und Taro Jentzsch reisen zum U25 Lehrgang der Nationalmannschaft. Dort treffen sie dann Philipp Krauß und Jan Nijenhuis vom ERCI als Teamgefährten wieder.

Statistik

Tore: 1:0 (23:30) Dal Colle (Boland/Ugbekile) 5-4PP, 2:0 (47:55) Dal Colle (Boland/Cornel), 2:1 (49:07) Kozun (Pietta/Wagner), 2:2 (53:02) Virta (Bodie), 2:3 (65:00) Pietta PEN

Strafen: 4 – 8

Schüsse: 45 – 57

Bullies: 17 – 16

Schiedsrichter: Frano, Hunnius (Kontny, Laguzov)

Zuschauer: 4967 (ausverkauft, restlos)

Iserlohn: Jenike – Gormley, Ugbekile; Labrie, Thomas; Bender, Quaas; Elias – Dal Colle, Cornel, Boland; Ritchie, LeBlanc, Jentzsch; Schiemenz, Sebok, Ziegler; Broda, Jahnke, Rutkowski

Ingolstadt: Garteig – Wagner, Maginot; Jobke, Edwards; Bodie, Farrance; Hüttl – Dunham, Virta, Bertrand; Krauß, Pietta, Nijenhuis; Friedrich, Rowe, Kozun; Höfflin, Stachowiak, Simpson

Fotostrecke zum Spiel

Iserlohn Roosters - ERC Ingolstadt © by Sportfoto-Sale 2024 (Jan Brüggemann)