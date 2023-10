Iserlohn Roosters begeistern ihre AnhÃ¤nger beim 7:4 Sieg gegen Mannheim – Matthias Plachta trifft dreifach am Seilersee fÃ¼r die Adler

Artikel anhören Iserlohn. (MK) „Das sah ja wieder nach richtig gutem Eishockey aus. Jetzt fängt unsere Saison endlich so richtig an“, so ein langjähriger...

Iserlohn. (MK) „Das sah ja wieder nach richtig gutem Eishockey aus. Jetzt fängt unsere Saison endlich so richtig an“, so ein langjähriger und sichtbar euphorisierter Fan der Roosters nach dem 7:4 Sieg seines Herzensvereins am Donnerstagabend gegen die Adler Mannheim.

In der Tat haben die Sauerländer nach der Freistellung von Headcoach Greg Poss unter dessen Nachfolger Pierre Beaulieu einen erstaunlichen Wandel vollzogen. Nach dem 4:3 Sieg im Penaltyschießen am Sonntag gegen Straubing gelang den Iserlohnern gegen Mannheim der zweite Heimsieg in Folge und zugleich in der Saison. Zuvor ging man in sechs Heimspielen leer aus. Aber der Reihe nach.

Frühe Führung gibt den Iserlohnern Sicherheit

Beide Teams benötigten keine Anlaufzeit im ersten Drittel. Schon nach 1:57 Minuten jubelten die Gastgeber. Shinkaruk hatte eine schöne Kombination über Cornel und Ugbekile am linken Pfosten von Adler-Goalie Brückmann sehenswert halbhoch zum 1:0 verwandelt. Mannheim erspielte sich in der mit teilweise offenem Visier vorgetragenen Partie ebenfalls gute Chancen durch Reul (4.), Murray (8.) und Plachta (13.), war aber etwas zu inkonsequent im Abschluss. Jenike im Iserlohner Tor war zudem sehr aufmerksam. Auf Seiten der Roosters prüften Boland (6.), Cornel (9.), Sebok und Schiemenz (beide 10.) und Ugbekile Keeper Brückmann. Der hatte in der 15. Minute erneut das Nachsehen, als Ziegler für die Roosters aus dem Gewusel die Scheibe zum 2:0 Pausenstand über die Linie drückte. Die heimischen Zuschauer fühlten sich nach den ersten zwanzig Minuten auf jeden Fall von ihrem Team mitgenommen. Jeweils zehn Torschüsse zeigte die Statistik bei beiden Teams an.

Adler treffen schon nach 15 Sekunden

Mannheim kam wie die Feuerwehr aus der Kabine und traf schon nach 15 Sekunden durch Eisenmenger zum 2:1 Anschlusstreffer. Jentzsch hätte den alten Abstand in der 22. Minute wieder herstellen können, scheiterte aber vor Brückmann. Die Adler nun deutlich aggressiver und schneller in der Vorwärtsbewegung, liefen allerdings prompt in einen Konter, den Elias nach Zuspiel von Sebok zum 3:1 aus spitzem Winkel abschloss. Glück für Jenike in der 25. Minute, dass Adler-Verteidiger Murray nur den Pfosten traf. Rutkowski (26.) tauchte urplötzlich vor Brückmann auf, scheiterte aber mit der Rückhand. In der kompakten Iserlohner Abwehr fand Adler Plachta in der 29. Minute die Lücke zum 3:2 Anschlusstreffer. Die darauffolgende Strafe gegen Iserlohns Sebok überstanden die Gastgeber unbeschadet. Die „wilde Fahrt“ ging auf beiden Seiten weiter. LeBlanc (33.) scheiterte an Brückmann, wie auf der Gegenseite Wolf (34.) und Jokipakka (35.) an Jenike. Der war in der 36. Minute gegen Plachtas Strahl aus der halbrechten Position machtlos. Ein absolut sehenswerter Treffer. Eisenmengers Strafe brachte die Gäste in Unterzahl wieder in Bedrängnis. Bender nahm 18 Sekunden später Maß und traf auf Zuspiel von Ugbekile zum 4:3 der Roosters. 28 Sekunden später schlug dann Plachta erneut zum 4:4 zu. Damit ging es dann auch in die zweite Pause.

Jentzsch und Eliot machen den Deckel drauf

Auch im Schlussdrittel nahmen beide Teams kaum den Fuß vom Gas. Pilu kassierte die nächste Mannheimer Strafe (44.). Ziegler scheiterte noch, aber einen Moment später holte erneut Bender die Führung zu den Roosters zurück. LeBlanc´s Strafe überstanden die Hausherren. Wieder vollzählig verwertete Jentzsch in der 52. Minute einen Konter am kurzen Pfosten zum 6:4. Shinkaruk hatte bärenstark aufgelegt. Beim Jubel raschelte der Ex-Adler unübersehbar am Logo auf seinem aktuellen Trikot. Eliot machte in der 54. Minute mit seinem Schuss ins Glück aus dem linken Bullykreis zum 7:4 den Deckel für die Roosters drauf. Während Wolfs Strafe ließen die Gastgeber die Scheibe nochmals prima laufen, verpassten aber durch Thomas den möglichen achten Treffer.

Nach den maßlos enttäuschenden Wochen feierten die Iserlohner Anhänger ihr Team, das wieder wie eine Einheit auftrat, mit lautstarken Sprechchören und einem lange nicht mehr gehörten „Oh wie ist das schön“.

Roosters klettern auf den vorletzten Platz, Sundblad und Fliegauf Zaungäste

Lohn für den eindrucksvollen Sieg ist zumindest für 24 Stunden der vorletzte Tabellenplatz. Bis mindestens Freitagabend leuchtet die Rote Laterne nun wieder in Düsseldorf.

Am Sonntag geht es für die Roosters in Wolfsburg weiter. Deren Manager Charly Fliegauf hatte auf dem Weg zum morgigen Spiel in Düsseldorf am Seilersee einen Zwischenstopp eingelegt, um sich ein Bild von den „neuen“ Roosters zu machen. Ebenfalls Zaungast war Ingolstadts ehemaliger Meistertrainer Niklas Sundblad, der vor wenigen Wochen noch in Bozen gefeuert wurde. Ein Hinweis auf den zukünftigen Headcoach der Roosters? Oder doch nur eine eher ungeschickte Idee des Schweden sich in der Halle der Roosters ausgerechnet jetzt, wo der Cheftrainerposten verwaist ist, zu zeigen?

Pierre Beaulieu dürfte mit den fünf gewonnen Punkte aus den letzten beiden Spielen, aber auch mit der Art und Weise wie das Team auftrat, seine Chancen auf die Poss-Nachfolge keineswegs verringert haben. In der Pressekonferenz (siehe unten) erklärte er auch ein wenig, wie der Wandel aus seiner Sicht zustande kam.

Die Adler Mannheim dürften sich hinterfragen, warum sie aus 36 Torschüssen nicht mehr herausgeholt haben und warum sie so anfällig für die Konter der Roosters waren. Am eher ungewöhnlichen Samstag erwarten die Kurpfälzer die Augsburger Panther ab 19 Uhr in der SAP-Arena.

Die Trainerstimmen zum Spiel









Statistik

Tore: 1:0 (01:57) Shinkaruk (Ugbekile/Cornel), 2:0 (14:01) Ziegler (Schiemenz), 2:1 (20:15) Eisenmenger (Fischbuch), 3:1 (22:28) Elias (Sebok), 3:2 (28:04) Plachta (Murray/Holzer), 3:3 (35:41) Plachta (Vey), 4:3 (37:35) Bender (Ugbekile/Schiemenz), 4:4 (38:03) Plachta (Reul/Vey), 5:4 (44:14) Bender (Schiemenz), 6:4 (51:26) Jentzsch (Shinkaruk/Cornel), 7:4 (53:39) Eliot (Shinkaruk/Boland),

Strafen: 4 – 6

Zuschauer: 3423

Iserlohn Roosters: Jenike – Thomas, Ugbekile; Eliot, Bender; Quaas, Rausch; Broda – Boland, Sebok, Dal Colle; Jentzsch, Cornel, Shinkaruk; Ziegler, LeBlanc, Schiemenz; Rutkowski, Jahnke, Elias

Adler Mannheim: Brückmann – Jokipakkka, Reul; Gildon, Gilmour; Murray, Holzer; Pilu – Ennis, Gaudet, Wolf; Hännikäinen, Eisemenger, Fischbuch; Bennett, Vey, Plachta; Thiel, Proske, Saffran

Fotostrecke zum Spiel

Iserlohn Roosters - Adler Mannheim © by Sportfoto-Sale 2023 (Jan Brüggemann)