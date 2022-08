Iserlohn: „Haben diesem Wunsch umgehend entsprochen“ – Vertrag mit Colin Smith wird wieder aufgelÃ¶st

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters haben den Vertrag mit ihrem Stürmer Colin Smith in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Smith war erst Anfang August zur...

Smith war erst Anfang August zur neuen Saison zu den Roosters gewechselt, bricht aber nun seine Zelte in Europa ab, um aus persönlichen Gründen nach Nordamerika zurückzugehen und seine Karriere zu beenden.

„Ohne im Interesse von Colins Privatsphäre zu viel verraten zu wollen: Wir merken bei vielen unserer Personalien in diesem Sommer, dass die Krisen, die uns alle momentan beschäftigen, viele persönliche Schicksalsschläge zur Folge haben. Als Colin daher kurzfristig mit der Bitte um eine Vertragsauflösung auf uns zukam und uns seine privaten Gründe dargelegt hat, haben wir diesem Wunsch umgehend entsprochen, denn es gibt wichtigere Dinge als Eishockey. Wir wünschen Colin und seiner Familie viel Kraft und alles Gute für die Zukunft“, erklärt Christian Hommel, Sportlicher Leiter der Sauerländer.

Derzeit arbeitet man am Seilersee akribisch daran, die durch die Vertragsauflösung entstandene Planstelle schnellstmöglich und adäquat zu schließen.

Der Kader der Iserlohn Roosters für die Spielzeit 2022/2023

Tor: Andreas Jenike, Hannibal Weitzmann, Finn Becker, Jonas Neffin.

Verteidigung: Ryan O’Connor (CAN), Sena Acolatse (USA/CAN), Erik Buschmann, Hubert Labrie (CAN), Leonhard Korus, Maxim Rausch, Nils Elten, Tim Bender, Torsten Ankert, Colin Ugbekile.

Angriff: Brent Raedeke, Chris Brown (USA), Maciej Rutkowski, Eric Cornel (CAN), John Broda, Sebastian Streu, Valentin Busch, Felix Maegaard Scheel (DEN), Sven Ziegler, Kaspars Daugavins (LAT), Yannick Proske, Casey Bailey (USA), Eugen Alanov, Kris Foucault (CAN).

Headcoach: Kurt Kleinendorst (USA)

Assistenzcoaches: Pierre Beaulieu (CAN), Cameron MacDonald (CAN), Artur Grass.