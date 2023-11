Iserlohn: Gerüchte um Doug Shedden verdichten sich immer mehr

Artikel anhören Iserlohn. (EM) Wird Doug Shedden der neue Headcoach bei den Iserlohn Roosters? Die Gerüchteküche spuckt seit einigen Tagen an verschiedensten Stellen den...

Wird Doug Shedden der neue Headcoach bei den Iserlohn Roosters?

Die Gerüchteküche spuckt seit einigen Tagen an verschiedensten Stellen den Namen des langjährigen Ingolstädter Trainers aus. Nun verdichten sich die Anzeichen für ein Engagement Sheddens noch mehr, denn der Vertrag zwischen seinem aktuellen Klub HC Banska Bystrica aus der slowakischen Extraliga und ihm wurde nun aufgelöst. Offizielle Begründung: Doug Shedden wird sich einem neuen Klub aus einer anderen Liga anschließen. Dieser Klub könnten die Iserlohn Roosters sein. Shedden kennt die DEL bestens aus seiner Zeit beim ERC Ingolstadt. Über seine Zeit beim ERC sagte er rückblickend gegenüber der Augsburger Allgemeinen, dass Ingolstadt bis zu seinem Amtsantritt ein Eishockeyfriedhof für Trainer war. In der Audistadt hielt er es immerhin fast fünf Spielzeiten aus und sorgte dort für Kontinuität auf dem Trainerstuhl. In Iserlohn ist die Situation seit 2017 auf genau diesem Posten sehr ähnlich.

Offiziell bestätigt ist der Wechsel bislang (noch) nicht. Die Roosters hatten sich im Oktober von Headcoach Greg Poss getrennt. Gestern wurde offiziell der Rücktritt von Sportchef Christian Hommel bekanntgegeben. Shedden würde also bei einem absoluten Krisenklub anheuern, der auf dem letzten Tabellenplatz der DEL stteht.

Doug Shedden – seine Trainerkarriere: 1992-1995 Wichita Thunder (CHL) 1995-1999 Louisiana IceGators (ECHL) 1999-2000 Flint Generals (UHL) 2000-2003 Memphis RiverKings (CHL) 2003-2005 St. John’s Maple Leafs (AHL) 2005-2006 Helsingfors IFK (Liiga) 2006-2008 Jokerit (Liiga) und finnische Nationalmannschaft 2008-2014 EV Zug (NLA) 2009-2011 Co-Trainer Team Canada Spengler Cup 2012-2013 Cheftrainer Team Canada Spengler Cup 2013 Co-Trainer Team Canada Weltmeisterschaft 2013 2014-2015 Medveščak Zagreb (KHL) 2015-2017 HC Lugano (NLA) 2017 – 2022 ERC Ingolstadt 2022 – 2023 HC Banska Bystrica (Slowakei)

Doug Shedden – seine Erfolge als Trainer: 1994, 1995: Meister CHL (USA) mit den Wichita Thunder 1994: Trainer des Jahres der CHL (USA) 2000: Colonial-Cup-Gewinn (UHL) mit den Flint Generals 2002, 2003: Meister CHL (USA) mit den Memphis RiverKings 2008: Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft 2008 mit der finnischen Nationalmannschaft 2012: Spengler-Cup-Gewinn mit dem Team Canada

