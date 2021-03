Iserlohn: Coach Brad Tapper fordert einen leidenschaftlichen Auftritt gegen Titelaspirant MÃ¼nchen – Autokino im Sauerlandpark, Dauerkartenverkauf 21/22 gestartet

Iserlohn. (MK) Nach der am Ende doch deutlichen 7:3 Niederlage am Samstag in Nürnberg geht es für die Iserlohn Roosters in dieser Woche Schlag...

Iserlohn. (MK) Nach der am Ende doch deutlichen 7:3 Niederlage am Samstag in Nürnberg geht es für die Iserlohn Roosters in dieser Woche Schlag auf Schlag weiter.

Am morgigen Dienstag erwarten die Sauerländer mit dem EHC Red Bull München einen echten Titelanwärter am Seilersee. Die Münchner sind mit der Empfehlung von sechs Siegen aus acht Spielen nach Nordrhein-Westfalen gereist, wo sie zunächst heute (18:30 Uhr) in Düsseldorf spielen und keine 24 Stunden später dann in Iserlohn ihre Visitenkarte abgeben werden.

Die Roosters konnten trotz der Niederlage im Frankenland den vierten Tabellenplatz in der Nord-Division halten. Für Trainer Brad Tapper war das Ergebnis in der Nachbetrachtung nicht ganz korrekt, sah er doch auch viele Chancen (37:31 Schüsse pro Roosters) seines Teams, die er gerne besser ausgenutzt gesehen hätte. Die Einstellung seines Teams sei aber insgesamt gut gewesen. Natürlich sei das Endergebnis für alle enttäuschend. Möglicherweise habe das Team auch zu viel am Samstag gewollt, so die Einschätzung des früheren Stürmers.

Fortan gilt der Blick des Iserlohner Trainerteams dem kommenden Spiel gegen München. Brad Tapper erwartet eine große Herausforderung für sein Team, hat er doch eine Reihe von Spielen der Münchner per Video analysiert. „Ein sehr gutes Team mit einem sehr guten Torwart. Wir müssen ähnlich wie gegen Wolfsburg einfach spielen“, erklärt Brad Tapper. Wolfsburg sei eines der besten Teams in der Liga und sein Team habe gegen die Grizzlys wohl eines seiner besten Spiele gezeigt. Gegen München fordert er erneut eine starke Defensivleistung und einen leidenschaftlichen Auftritt seines Teams ein. Bestenfalls kleine Veränderungen will Brad Tapper in seinen Formationen vornehmen. Möglicherweise wird Tim Fleischer eine neue Chance erhalten. Endgültig entschieden ist das aber noch nicht. Klar ist, dass Andy Jenike wieder zwischen den Pfosten stehen wird.

Weiterhin fehlen werden die schmerzlich vermissten Verteidiger Dieter Orendorz und Ryan O´Connor. Laut Brad Tapper wird das Comeback von Orendorz noch einige Wochen dauern. Etwas überraschend kündigte der 42- jährige Coach an, dass Ryan O´Connor vielleicht nur noch zwei bis drei Spiele pausieren muss. Nach einem Pucktreffer im Gesicht musste der eisenharte Verteidiger vor zehn Tagen operiert werden. Ein Comeback schien eigentlich zunächst in weiter Ferne zu sein. Allerdings brennt „O.C.“, wie ihn seine Teamkollegen nennen, schon auf sein Comeback. Die Ärzte werden letztendlich entscheiden, ob der zuletzt in Nürnberg sehr schmerzlich vermisste Abwehrrecke möglicherweise schon die Auswärtstour nach Mannheim (Montag 29. März) und Schwenningen (Dienstag, 30. März) mitmachen kann.

Zunächst aber gilt die volle Konzentration dem Spiel gegen München. Erstes Bully ist am Dienstag um 20:30 Uhr.

Live-Spiele der Iserlohn Roosters im Autokino des Sauerlandparks

Iserlohn / Hemer. (PM Roosters/Sauerlandpark Hemer) Während für die Iserlohn Roosters am 29. und 30. März mit den Auswärtsspielen in Mannheim und Schwenningen die erste Back-to-Back Süd-Tour in der Verzahnungsrunde der PENNY DEL ansteht, haben die Verantwortlichen der Roosters gemeinsam mit dem Sauerlandpark Hemer an einer besonderen Idee gefeilt:

In enger Partnerschaft mit dem Autohaus Gottfried Schultz in Hagen und MagentaSport bieten die Waldstädter für beide Auswärtsspiele eine Live-Übertragung im Autokino des Sauerlandparks an – gegen Mannheim exklusiv für Dauerkarteninhaber*innen (29. März), tags darauf für Mitglieder (30. März / Schwenningen) an.

„Unsere Drive-In-Autogrammstunde vor wenigen Tagen am Seilersee hat gezeigt, wie groß das Bedürfnis unserer Fans ist, trotz der Rahmenbedingungen Kontakt mit ihrem Lieblingssport und ihrem Lieblingsteam zu haben. Deshalb ist unsere Freude riesig, dass wir erneut die Möglichkeit haben, ein Corona-gerechtes Fan-Event anbieten zu können“, betont Felix Dötsch, Verantwortlicher für die Roosters-Öffentlichkeitsarbeit.

Das Autokino der Roosters wird in die derzeit stattfindende Autokino-Reihe des Sauerlandparks integriert, sodass die Möglichkeit besteht, auf die vorhandenen technischen und räumlichen Kapazitäten des Kooperationspartners zurückzugreifen. „Allein wäre der Aufwand sicherlich zu groß, Gemeinsamkeit macht vieles einfacher. Wir danken dem Sauerlandpark für sein Engagement und freuen uns auf zwei ganz besondere, hoffentlich auch erfolgreiche Eishockeyabende“, erklärt Dötsch.

„Unsere Verbundenheit zu den Iserlohn Roosters ist natürlich aus der besonderen Eishockey-Historie der Stadt Hemer heraus begründet. Mit der Schaffung des Eishockey- Museums ´Puck` am Sauerlandpark hat sich die Tradition erneut verbunden. Gleichzeitig sind der Park und der Club starke Partner, die ihre Aufgabe gerade in diesen Tagen auch darin sehen, den Menschen der Region ein wenig Freude außerhalb der eigenen vier Wände zu schenken“, ergänzt Park-Geschäftsführer Thomas Bielawski.

Zu beiden Terminen stehen auf dem Parkgelände jeweils knapp 100 PKW-Stellplätze zur Verfügung. Das Ticketing selbst übernehmen die Iserlohn Roosters.

Karten kosten pro Fahrzeug, dass mit maximal vier Personen aus zwei Haushalten besetzt sein darf, 25,00 €. „Wir haben entschieden, dass beide Spiele zunächst unseren Dauerkarteninhaber*innen bzw. den Vereinsmitgliedern vorbehalten sind. Sollten nicht alle Plätze gebucht werden, gehen die Restkontingente in den freien Verkauf“, so Dötsch.

Tickets werden ausschließlich über den Online-Ticketshop der Roosters zu erwerben sein (www.iserlohn-roosters.de) und sind verfügbar, solange der Vorrat reicht. Folgende Termine gelten für den Vorverkaufsstart:

Spiel: 29. März, 18:30 Uhr in Mannheim:

Mittwoch, 24. März ab 10 Uhr, ausschließlich Dauerkarteninhaber*innen

Spiel: 30. März, 18:30 Uhr in Schwenningen:

Donnerstag, 25. März ab 10 Uhr, ausschließlich Mitglieder*innen des IEC

Bei der Ticketbuchung wird zwecks Nachverfolgbarkeit der Nachname der/des Buchenden hinterlegt, Mitglieder*innen müssen zudem ihren Playoff-Code bereithalten. Pro Veranstaltung ist lediglich eine Buchung möglich.

Für die gesamte Veranstaltungsdauer gelten (abgesehen vom Ticketing) die Regeln des Sauerlandparks.

– Eine Abendkasse wird nicht geöffnet.

– Gekaufte Karten sind ausgedruckt mitzubringen. Sie werden vor Ort – bei GESCHLOSSENEM FENSTER – durch unsere Mitarbeiter gescannt.

– Pro Fahrzeug sind max. vier Personen aus zwei Haushalten erlaubt (Anpassungen aufgrund neuer Corona-Schutzverordnungen möglich).

– Der Einlass beginnt 60 Minuten vor Vorstellungsbeginn.

– Wartende Autos sammeln sich auf der Sonnenblumenallee am Grohe-Forum – wir weisen alle Fahrzeuge ein.

– Schritttempo fahren.

– Es gilt absolutes Rauchverbot.

– Die Stellplätze werden angewiesen – es gibt keine freie Platzwahl.

– Hohe Autos stehen hinten, niedrige vorn.

– Den Anweisungen des Ordnungsdienstes ist Folge zu leisten.

– Motoren sind grundsätzlich abzustellen und nur im Notfall wieder einzuschalten.

– Die Fahrzeuge dürfen nicht verlassen werden – Ausnahme ist ein Toilettenbesuch!

– Fenster / Cabrio-Dächer müssen geschlossen bleiben.

– Es gibt kein Gastronomieangebot. Snacks und Getränke dürfen mitgebracht werden.

– Die Veranstaltungen finden bei jedem Wetter statt. Bitte an Decken denken.

– Tiere sind auf dem Gelände des Sauerlandparks verboten.

– Das WC ist ausgeschildert. Beim Warten und in den Räumlichkeiten ist ein Abstand von mindestens 1,50 m einzuhalten. Bitte eine FFP2- oder eine medizinische Maske tragen.

Dauerkarten-Verkauf für die Roosters-Heimspiele der Saison 2021/2022 gestartet

Iserlohn. (PM Roosters) Trotz der Tatsache, dass derzeit niemand verlässlich prognostizieren kann, unter welchen Umständen die Heimspiele der Iserlohn Roosters in der Spielzeit 2021/2022 in der PENNY DEL stattfinden werden, haben die Iserlohn Roosters den Verkauf Ihrer Dauerkarten für diese Spielzeit gestartet.

Den Verantwortlichen der Roosters ist bewusst, dass diese Konstellation auf den ersten Blick nicht ganz zusammenpasst, bei genauerer Betrachtung aber durchaus Sinn ergibt: „Wir sind uns bewusst, dass uns zum Saisonstart der Spielzeit 2021/2022 die verschiedensten Rahmenbedingungen beim Thema Zuschauerbeschränkungen erwarten können. Wir haben durch die Erfahrungen des vergangenen Jahres ein dynamisches Modell erstellen können, um auf die verschiedensten Varianten reagieren zu können. Und dabei sind unsere Dauerkarteninhaber natürlich von zentraler Bedeutung“, betont Tim Burck, Ticketingverantwortlicher der Roosters.

Grundsätzlich kann der Club versichern, dass auch in Zeiten der Ungewissheit kein einziger Cent von im Voraus geleisteten Zahlungen ohne Gegenleistung verloren geht. „Ein ähnliches Statement vor knapp einem Jahr war ein Versprechen, bei dem die Fans uns zu einem großen Teil ihr Vertrauen darauf geschenkt haben, dass wir dieses Versprechen auch einhalten. Betrachtet man die vergangenen Monate, in denen wir im Bereich Ticketing aufgrund des Zuschauerausschlusses für die aktuelle Spielzeit vor der Herausforderung standen, den Umgang mit bereits geleisteten Zahlungen zu klären, kann man ganz klar feststellen, dass wir uns vollumfänglich an dieses Versprechen gehalten haben“, betont Burck. Alle Dauerkarteninhaber*innen wurden einzeln kontaktiert, um individuelle Lösungen auszuarbeiten – diese wurden inzwischen auch umgesetzt. Darüber hinaus beschränkte sich die Anzahl der gekündigten Dauerkarten-Abonnements auf ein Minimum. „Unsere Fans schenken uns weiterhin ihr Vertrauen und wollen natürlich auch von den Vorteilen, die es in der Spielzeit 2021/2022 geben könnte und wird, profitieren“, erklärt Burck.

Besagte Vorteile sind ein im Vergleich zur letzten Saison unveränderter Preis in allen Kategorien. Daran ändert sich auch nichts, wenn die PENNY DEL durch einen Aufsteiger aus der DEL2 auf 15 Teams aufgestockt werden sollte und es somit zwei Heimspiele mehr innerhalb einer regulären Saison geben sollte. Außerdem genießen Dauerkarteninhaber*innen bei einer eventuellen Teilzulassung von Zuschauern in jedem Fall ein Vorkaufsrecht für das eingeschränkte Ticketkontingent. Somit kann es durchaus zu der Situation kommen, dass lediglich Inhaber*innen einer Dauerkarte die Möglichkeit haben, Tickets für die Heimspiele der Roosters in der kommenden Spielzeit zu ergattern. Außerdem behalten natürlich sämtliche weitere, bereits aus den letzten Jahren bekannte Vorteile ihre Gültigkeit – auch an dieser Stelle hat man verschiedenste Varianten in der Schublade, um Vorteile, die durch Corona eingeschränkt werden, trotzdem anbieten zu können.

„Und last but not least setzen wir in dieser Krisensituation natürlich nach wie vor auf die unglaubliche Unterstützung durch unsere Fans. Jede neue gekaufte Dauerkarte zum jetzigen Zeitpunkt bedeutet für uns einen kleines Stück mehr Planungssicherheit. Dass wir dieses Vertrauen von unseren Fans bekommen, treibt uns an, weiter alle gemeinsam daran zu arbeiten, dass wir diese Krise bestmöglich meistern“, resümiert Burck.

Alle Infos zum Thema Dauerkarten finden Sie hier.