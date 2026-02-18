Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
„Wichtiger Baustein auf der Verteidigerposition" – Fischtown Pinguins verlängern mit Rayan Bettahar – U23-Verteidiger bleibt an Bord

18. Februar 2026
Rayan Bettahar von den Fischtown Pinguins Bremerhaven - © Alex Butscher / City-Press
Bremerhaven. (PM Fischtown Pinguins) Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben den Vertrag mit Rayan Bettahar verlängert.

Der 21-jährige Verteidiger wird damit auch in der kommenden Saison das Trikot der Seestädter tragen. Wie vom Club praktiziert, werden keine Angaben zur Vertragslaufzeit gemacht.
Der 188 cm große Linksschütze hat sich in der laufenden Spielzeit als fester Bestandteil der Defensive etabliert.

Starke Entwicklung in der laufenden Saison

Bettahar absolvierte in der aktuellen PENNY DEL-Hauptrunde bislang 30 Spiele für Bremerhaven und kommt dabei auf 8 Scorerpunkte (3 Tore / 5 Assists) sowie +13 in der Plus/Minus-Bilanz.

Ligaweit setzt Bettahar zudem ein Ausrufezeichen in der U23-Kategorie:
• Ø Eiszeit: 15:16 Minuten pro Spiel – Rang 3 unter allen U23-Verteidigern (laufende Saison)
• Rang 3 bei den Scorerpunkten unter allen U23-Verteidigern (laufende Saison)

Auch in der neuen Saison wird Bettahar bei den Fischtown Pinguins einen der U23-Plätze einnehmen.

Sportdirektor Sebastian Furchner erklärt: „Rayan hat sich diese Rolle durch seine tägliche Arbeit verdient. Er bringt Größe, Energie und eine hohe Lernbereitschaft mit – und hat sich in dieser Saison Schritt für Schritt mehr Verantwortung erarbeitet. Seine Eiszeit und seine Punkte zeigen, welchen Impact er bereits hat. Umso mehr freuen wir uns, dass er sich trotz lukrativer Angebote der Konkurrenz für einen gemeinsamen weiteren Weg bei den Pinguins entschieden hat. Wir sehen in ihm weiterhin großes Entwicklungspotenzial und glauben, dass er hier den nächsten Schritt machen kann –als wichtiger Baustein auf der Verteidigerposition.“

Rayan Bettahar: „Ich bin sehr glücklich über die Vertragsverlängerung. Im Club und in der Mannschaft fühle ich mich sehr wohl und schätze das entgegengebrachte Vertrauen. Ich glaube an den Weg den der Club verfolgt und möchte mich kontinuierlich weiterentwickeln.“

Bettahar war zur Saison 2024/25 nach Bremerhaven gewechselt.

