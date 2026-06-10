Isaac Ratcliffe: ein fast zwei Meter großer Stürmer für die Foxes

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell bekannt, sich mit dem kanadischen Stürmer Isaac Ratcliffe auf einen Vertrag für die Saison 2026/27 geeinigt zu haben.

Für den 27-Jährigen wird es die erste Saison in Europa sein. Zuvor absolvierte er insgesamt 333 Spiele in der American Hockey League, in denen er 113 Punkte sammelte, sowie 10 NHL-Partien, in denen ihm ein Tor und vier Assists gelangen.

Ratcliffe ist ein Stürmer mit starken Händen und beeindruckender Physis: Mit einer Körpergröße von 198 cm — der größte Spieler der EBEL/ICEHL-Ära beim HCB — und einem Gewicht von 91 kg kann er sowohl vor dem Tor als auch in den Zweikämpfen in den Ecken und im Eins-gegen-eins den Unterschied ausmachen.

„Ich freue mich sehr, mich den Foxes anschließen zu können“, so Ratcliffe. „Ich habe wirklich viele großartige Dinge über die Mannschaft, die Stadt und die Fans gehört. Am meisten beeindruckt hat mich aber die Mentalität in Bozen: Ich weiß, wie wichtig es ist, zu gewinnen und konkurrenzfähig zu sein. Dasselbe gilt auch für mich, und ich kann es kaum erwarten, mit diesem Mindset nach Europa zu kommen.“

Die Karriere

Ratcliffe wurde am 15. Februar 1999 in London, Ontario, geboren und entdeckte seine Leidenschaft für Eishockey gemeinsam mit seinem Kindheitsfreund Nick Suzuki, der mit Kanada in Milano-Cortina 2026 die olympische Silbermedaille gewann. Der neue weiß-rote Stürmer machte sich bereits in den Nachwuchsligen einen Namen und nahm 2017 mit der kanadischen Nationalmannschaft an der U18-Weltmeisterschaft teil. Im selben Jahr wurde er von den Philadelphia Flyers in der zweiten Runde als insgesamt 35. Spieler gedraftet und unterschrieb bereits im August einen Entry-Level-Vertrag. In den darauffolgenden beiden Spielzeiten blieb er in der Ontario Hockey League, wo er 2019 eine wichtige Rolle beim Titelgewinn seiner Guelph Storm spielte. Zudem sammelte er seine ersten zwei Einsätze in der American Hockey League bei den Lehigh Valley Phantoms. Bis 2022 spielte er für das Farmteam der Philadelphia Flyers und gab am 29. Januar 2022 im Spiel gegen die Los Angeles Kings sein NHL-Debüt. In insgesamt 10 Einsätzen in der besten Liga der Welt verbuchte er vier Assists und ein Tor, das er am 9. Februar 2022 gegen die Detroit Red Wings erzielte. Anfang 2023 wurde Ratcliffe in einen Trade involviert, der ihn in die Organisation der Nashville Predators brachte. Bis zur vergangenen Saison spielte er für die Milwaukee Admirals, mit Ausnahme eines Jahres im Trikot der Chicago Wolves. Seine AHL-Laufbahn schloss er damit mit 333 Einsätzen, 46 Toren und 67 Assists ab. In Bozen beginnt für ihn nun ein neues Abenteuer auf der anderen Seite des Atlantiks.

84 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro