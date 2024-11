Irres Transfer-GerÃ¼cht um KÃ¶lns TorjÃ¤ger Justin SchÃ¼tz

Köln. (EM) Es ist keine neue Erkenntnis, dass deutsche Top-Spieler begehrt sind und um sie bei in naher Zukunft auslaufenden Verträgen sehr frühzeitig gebuhlt...

Köln. (EM) Es ist keine neue Erkenntnis, dass deutsche Top-Spieler begehrt sind und um sie bei in naher Zukunft auslaufenden Verträgen sehr frühzeitig gebuhlt wird.

Und so überrascht die heutige Exklusiv-News der Bild Zeitung wenig, dass Kölns Stürmer Justin Schütz (24) ein heiß umworbener Wechselkandidat sein soll.

Wie das Blatt berichtet, sollen sich die Alder Mannheim ab der Spielzeit 25/26 die Dienste des gebürtigen Kasslers gesichert haben.

Schütz erlernte das kleine Eishockey ABC in Kassel bei der dortigen Eishockeyjugend, holte sich dann den Nachwuchs-Feinschliff in Iserlohn und Salzburg. Seine ersten Schritte im Profibereich unternahm der 2018 in Runde sechs an Position 170 von den Florida Panthers gedraftete Linksaußen in der Saison 17/18 in München und beim Kooperationspartner SC Riessersee.

Im vergangenen Sommer erfolgte der Wechsel von der Isar an den Rhein zu den Kölner Haien, wo Justin Schütz der Sprung zu einem deutschen Top-Stürmer gelang. In 55 Saisonspielen gelangen ihm 47 Scorerpunkte. Und auch in dieser Spielzeit läuft es rund für „Schützi“. Acht Tore und fünf Beihilfen schaffte er in den ersten 15 Spielen für die Haie.

Momentan nimmt er für die deutsche Eishockey Nationalmannschaft in Landshut am Deutschland Cup teil. Nach dem EHC Red Bull München mit sechs Akteuren stellen die Adler Mannheim mit fünf Spielern die zweitmeisten Spieler aus einem Klub. Justin Schütz könnte sich zukünftig dazugesellen.

Laut „Bild“ winkt Justin Schütz in Mannheim ein Dreijahresvertrag mit geschätzten 230.000 Euro Nettogehalt pro Saison. Damit würde er auch finanziell in die Reihe der Topverdiener in der Penny DEL aufsteigen.

Offiziell bestätigt wurde der Wechsel bislang noch von keiner Seite.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Die Karriere von Justin Schütz in Zahlen

Eishockey-Magazin TV