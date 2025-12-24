Irres Comeback: Indians drehen Spiel im letzten Drittel

Memmingen. (fl/mfr) Ein wahres Eishockey-Spektakel gab es einen Tag vor Heiligabend: Der ECDC Memmingen gewann das Heimspiel in der ALPHA COOLING-Arena mit 6:5 gegen Peiting.

Nach einem 1:4 Rückstand schafften es die Memminger doch noch die Partie im letzten Drittel zu drehen. Ebenso erfreulich war, dass zum „Spiel der Herzen“ eine Spendensumme von insgesamt 20.000 Euro zugunsten der „Sternenkinder Memmingen “ erreicht wurde. Exakt 2560 Zuschauer sahen die Begegnung am Hühnerberg. Schon am 26.12. geht es mit dem Topspiel gegen Selb weiter.

Die Indians gingen früh in Führung. Connor Blake besorgte das 1:0 für Memmingen. Der ECDC hatte mehr Spielanteile und die besseren Chancen, doch der ECP zeigte sich effizient. Justin Maylan gelang der Ausgleich in Unterzahl, Thomas Heger brachte Peiting eine Sekunde vor der Pause sogar in Führung und stellte den Spielverlauf auf den Kopf.

Im zweiten Drittel konnten die Memminger einige Riesenchancen nicht nutzen und taten sich weiter schwer. Die Gäste hingegen machten ihre Aufgabe gut und spielten äußerst clever. Thomas Heger erhöhte sogar auf 3:1.

Im letzten Drittel ging es zunächst suboptimal weiter. Justin Maylan markierte das 4:1 für Peiting. Doch dieses Drittel unterstrich eindrucksvoll die Comeback-Qualitäten der Indians. Den Startschuss zur Aufholjagd setzte Markus Lillich, der die Scheibe zum 2:4 unter die Latte jagte. Angefeuert von einem wahnsinnig lauten Hühnerberg drängten die Rot-Weißen nun dauerhaft auf das Gehäuse des ECP. Die Gäste wurden nun in ihrer eigenen Zone eingeschnürt. Linus Svedlund schoss das 3:4, Tobi Meier legte das 4:4 nach, doch der ECP antwortete prompt: Erneut Justin Maylan traf zum 5:4 nach einem Konter. Das Momentum lag aber immer noch auf Seiten der Indians, die dann in Überzahl zuschlugen. Tobi Meier netzte zum umjubelten 5:5 ein. Als dann noch Eddy Homjakovs nach feiner Einzelleistung das 6:5 erzielte, war der Jubel in der ALPHA COOLING-Arena riesig. Die Memminger brachten letztendlich die Begegnung über die Bühne. Ein eindrucksvolles Comeback im letzten Drittel bescherte dem Team von Daniel Huhn drei weitere Punkte. Damit endete ein spektakuläres Spiel einen Tag vor Heiligabend mit 6:5 für den ECDC Memmingen.

Auch abseits vom Eis gab es nur positives zu berichten. Rund 7500 Euro kamen durch den Verkauf der Blinkeherzen zusammen, welche das Stadion erleuchteten. Die Firma Multivac, der Sponsor oft he Day, rundete die Summe auf und machte daraus eine Summe von 10.000€, was schlussendlich vom Round Table Memmingen noch einmal verdoppelt wurde. Somit gehen am Ende des Tages stolze 20.000 Euro an den Verein Sternenkinder Memmingen e.V., welcher sich für Familien einsetzt, die ein Kind verloren haben.

Kurze Pause: Selb kommt am Feiertag

Bereits am Zweiten Weihnachtsfeiertag geht es am Hühnerberg weiter. Die Selber Wölfe gastieren dann um 20:00 Uhr in der ALPHA COOLING-Arena. Karten für die Partie sind weiterhin im VVK erhältlich, die Indians erwarten eine große Kulisse.

Die Franken zählen in diesem Jahr als Mitfavoriten um die vorderen Plätze, im letzten Jahr traten sie noch in der DEL2 an. Der runderneuerte Kader, der nach dem Abstieg aufgestellt wurde, ist bislang ganz gut unterwegs. Aktuell kämpfen die Wölfe mit Heilbronn um den vierten Platz, auch die Tölzer Löwen sind als Dritter noch in Schlagdistanz. Die bisherigen Partien beider Mannschaften weisen eine ausgeglichene Bilanz auf. Einem Sieg am Hühnerberg steht eine Niederlage in Oberfranken entgegen. Vor allem die Höhe des letzten Aufeinandertreffens, dürfte die Indians noch immer wurmen. Damals musste man mit 2:7 die Segel streichen. Das soll vor eigener Kulisse natürlich nicht nochmal passieren. Die Memminger dürften mit voller Kapelle ins Spiel gehen und wollen den Schwung aus dem Comeback-Erfolg gegen Peiting mitnehmen. Ein besonderes Augenmerk müssen sie dabei auf die drei Kontingentspieler der Wölfe richten, die allesamt an der Spitze der Scorerliste stehen. Torjäger Chris Schutz, Ex-Bietigheimer Erik Nemec und Finne Niko Lahtinen sind gleichzeitig auch die Leistungsträger im Team von Trainer Felix Schütz. Betrachtet man die Special-Teams, so nehmen sich beide Teams im Powerplay nicht viel, das Unterzahlspiel der Indians ist aber ligaweit spitze und könnte einen Vorteil bedeuten.

Karten für die Partie um 20 Uhr sind bereits online im VVK erhältlich, Sitzplätze sind in einigen Bereichen bereits ausverkauft. Nach der Partie findet im Bereich der Fankurve noch ein Kurvenfest der Memminger Fanszene statt, hier können auch noch einmal Mützen für den Buskonvoi am 28.12. abgeholt werden.

ECDC Memmingen vs EC Peiting 6:5 (1:2/0:1/5:2)

Tore: 1:0 (4.) Blake (Ouderkirk, Spurgeon), 1:1 (13.) Maylan (Heger, Obu, 4-5), 1:2 (20.) Heger (Maylan, Laßmann), 1:3 (26.) Heger (Laßmann, Maylan), 1:4 (42.) Maylan (Heger, Laßmann), 2:4 (44.) Lillich (Blake, Ettwein), 3:4 (47.) Svedlund (Spurgeon, Ouderkirk), 4:4 (48.) Meier (Kurz, Krymskiy), 4:5 (48.) Maylan (Heger, Laßmann), 5:5 (50.) Meier (Lillich, Blake, 5-4), 6:5 (51.) Homjakovs (Fominych, Blake)

Strafminuten: Memmingen 4- Peiting 12

Zuschauer: 2560

