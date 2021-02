Investition in die Zukunft: EV Pegnitz installiert Taskforce für Stadionneubau

Pegnitz. (PM EVP) Mit seiner über 60-jährigen Tradition begeistert der EVP seit vielen Jahrzehnten die Menschen in Pegnitz und Umgebung. Eishockey und Eissport sind...

Pegnitz. (PM EVP) Mit seiner über 60-jährigen Tradition begeistert der EVP seit vielen Jahrzehnten die Menschen in Pegnitz und Umgebung.

Eishockey und Eissport sind wichtige Säulen der sozialen Gemeinschaft der Region und werden von Generation zu Generation „weitergelebt“. Viele ehrenamtliche Funktionäre, Trainer und Betreuer geben ihr Wissen und Können an die Jugend weiter und vermitteln neben Sport und Spaß wichtige Werte, die weit über den Sport hinausgehen.

Damit Eissport in Pegnitz weiter existieren kann, ist das große Ziel, eine moderne Eis- und/oder sogar Mehrzweckhalle zu realisieren, die auch für andere Sportarten, Pegnitzer Vereine oder kulturelle Veranstaltungen offensteht. Ohne ein neues Stadion hat zumindest der Eissport in Pegnitz keine Überlebenschance.

„Eines dürfen wir aber nicht vergessen: Es geht nicht nur um den EVP oder die vielen Hobbyeishockeymannschaften am Standort Pegnitz. Der tägliche öffentliche Lauf und der Diskolauf bilden in den Wintermonaten einen großen Anziehungspunkt für die Jugendlichen aus der Region. Auch den Schulen böte eine Eishalle witterungsunabhängige und damit besser planbare Möglichkeiten des Schulsports.“, so Alexander Herbst, sportlicher Leiter des EV Pegnitz.

Taskforce gegründet

Am Sonntag, den 31. Januar 2021, hat sich eine kleine Gruppe formiert: „Die neu gegründete Taskforce setzt sich zum Ziel, Wege und Lösungen zu finden, damit der langersehnte Wunsch einer eigenen Eishockey- und Eissportarena für Pegnitz Realität wird.“ so Steffen Rein, 1. Vorsitzender des EV Pegnitz. „Wir wollen hier alle mit ins Boot holen und wissen, dass so ein überaus anspruchsvolles Projekt nur gemeinsam mit der Stadt Pegnitz funktioniert und wenn alle an einen Strang ziehen.“ so Rein weiter.

„Der Deutsche Eishockey Bund und der Bayerische Eishockey Verband stehen diesem Projekt ebenso wohlwollend gegenüber. Es fanden schon Gespräche mit den zuständigen Personen statt.“ erklärt Alexander Herbst. Eishockeyvereine und Verantwortliche aus der ganzen Republik haben Herbst kontaktiert und ihre Unterstützung zugesagt. Pläne, Konzepte und Tipps für Förderanträge sind bereits eingegangen – sie alle standen vor den gleichen Herausforderungen und haben es geschafft, eine eigene Eishalle zu realisieren.

„Die Alternative wäre, dass Eltern mit ihren Kindern an andere Standorte fahren müssten oder dem Eissport den Rücken kehren würden. Die Frage ist: Wollen wir das?“ fragt Markus Stiefler, 2. Vorsitzender des EV Pegnitz. „Oder wir halten jetzt zusammen und zeigen als Gemeinschaft unserer Stadt, wozu wir in der Lage sind.“

Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Der noch kleine Kreis der Arbeitsgruppe tüftelt derzeit mit sehr viel Engagement an einem tragfähigen und realistischen Gesamtkonzept. Dieses betrifft nicht nur den Neubau, sondern auch eine spätere Vermarktung einer modernen Arena und deren Betrieb. „Wir werden in den nächsten Wochen auf die Stadt Pegnitz zugehen und dieses Konzept vorstellen.“

Folgende Motive liegen der Taskforce zu Grunde:

• Eine Zukunft für unsere Kinder und Jugendlichen

Die Kids sollen neben Sport und Spaß in einer tollen Gemeinschaft aufwachsen und Freundschaften fürs Leben finden. Sie sind die Zukunft der Vereine und der Stadt. Dafür benötigen sie die nötigen Voraussetzungen und Infrastrukturen.

• Eine neue Ära Eissport

Mit Ex-Eishockey-Profi Alexander Herbst und vielen weiteren engagierten Funktionären bildet ein neues Eisstadion die Basis, um sportlich und wirtschaftlich eine neue Ära des Eissports in Pegnitz einzuläuten und dessen Zukunft sicherzustellen.

• Giving Back

Die Taskforce will mit ihren Fähigkeiten, Netzwerken und ihrem Engagement unserer Stadt das zurückgeben, was wir selbst erleben und erfahren durften. Menschen jeden Alters sollen an Spaß und Sport teilhaben können, den ein neues Stadion ermöglicht – sei es als Aktiver, Zuschauer oder Freizeiteisläufer.

• Ein neues Highlight

Es soll ein neues Aushängeschild für die Stadt geschaffen werden, auf den jeder Pegnitzer stolz ist und der weit über die Grenzen der Stadt „strahlt“, der Besucher in die Stadt bringt und das Image und die Attraktivität der Stadt Pegnitz weiter steigert.

Es geht nur zusammen

Eines muss uns klar sein: Dieses Ziel kann nur gemeinsam erreicht werden. Bürgermeister und Stadträte, Pegnitzer Unternehmen, Eltern, Fans, Funktionäre, Spieler und die Bürger der Stadt Pegnitz. Alle müssen mithelfen, damit Eissport in Pegnitz eine Zukunft hat. Wie das alles funktionieren soll? Auch dazu hat die Arbeitsgruppe bereits erste Ideen erarbeitet und wird diese in nächster Zeit vorstellen.

