Internationales Turnier in Kaufbeuren mit Clubs aus Salzburg, Helsinki und Glasgow findet in der energie schwaben arena statt

Der ESV Kaufbeuren hat zusammen mit seinem Premium-Partner und Ausrüster Warrior Sports. Inc. ein internationales Vorbereitungsturnier auf die Beine gestellt. Dabei nehmen am 31.08...

Der ESV Kaufbeuren hat zusammen mit seinem Premium-Partner und Ausrüster Warrior Sports. Inc. ein internationales Vorbereitungsturnier auf die Beine gestellt.

Dabei nehmen am 31.08 und 01.09. 2024 neben dem ESVK auch Jokerit Helsinki (Finnland), Red Bull Salzburg (Meister der ICEHL) und Glasgow Clan (Schottland) am Warrior-Cup teil.

ESVK-Geschäftsführer Michael Kreitl dazu: „Wir freuen uns sehr, dass es in Zusammenarbeit mit unserem Partner und Ausrüster Warrior Sports gelungen ist, ein internationales Turnier bei uns in Kaufbeuren auf die Beine zu stellen. Ich denke, dass es auch für unsere Fans eine tolle und spannende Geschichte ist. Wie zu hören ist, sind vor allem die Fans aus Schottland schon heiß auf das Turnier und wir hoffen natürlich auch weitere Fans aus Finnland und Österreich bei uns im Allgäu begrüßen zu dürfen.“

Der Spielplan sieht für den Warrior Cup dabei folgende Paarungen vor (Spielbeginn jeweils noch unter Vorbehalt):

Samstag 31.08.2024

14:30 Uhr Glasgow Clan vs. Red Bull Salzburg

18:30 Uhr Jokerit Helsinki vs. ESV Kaufbeuren

Sonntag 01.09.2024

14:30 Uhr Verlierer Spiel 1 vs. Verlierer Spiel 2

18:30 Uhr Gewinner Spiel 1 vs. Gewinner Spiel 2

Für alle Fans vor Ort wird es an den beiden Tagen ein Rahmenprogramm geben. Auf der Freifläche neben der energie schwaben arena wird es unter anderem auch ein großes Fanzelt geben. Genaue Informationen hierzu folgen aber noch gesondert.

Der Ticketverkauf für den Warrior-Cup wird nach der ersten Phase des Dauerkartenverkaufs Mitte Juni gestartet. Dauerkarteninhaber für die Saison 2024/2025 haben dabei ein Vorkaufsrecht (Optionale Buchung) auf ihre Dauerkartenplätze und zusätzlich auch einen verbilligten Eintrittspreis auf die Tagestickets.

Tagesticket Stehplatz:

13 Euro

DK-Vorzugspreis: 10 Euro

Tagesticket Stehplatz Umlauf:

16 Euro

DK-Vorzugspreis: 12 Euro

Tagesticket Sitzplatz (A, B, C, K, L, M):

25 Euro

DK-Vorzugspreis: 20 Euro

Tagesticket Sitzplatz (D, J, N, T):

23 Euro

DK-Vorzugspreis: 18 Euro

Tagesticket Sitzplatz (Q):

21 Euro

DK-Vorzugspreis: 16 Euro