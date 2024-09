Internationales Flair in der Netzsch Arena

Selb. (PM Wölfe) International geht es in der NETZSCH Arena zu, wenn die Selber Wölfe ihre letzten beiden Testspiele vor dem Start der DEL2-Saison...

Selb. (PM Wölfe) International geht es in der NETZSCH Arena zu, wenn die Selber Wölfe ihre letzten beiden Testspiele vor dem Start der DEL2-Saison 2024/2025 bestreiten.

Am Mittwoch gastiert mit der Carleton University ein kanadisches Universitätsteam, ehe am Freitag der letzte Test gegen den tschechischen Drittligisten Orli Znojmo ansteht. Beide Partien beginnen um 19:30 Uhr in der NETZSCH Arena.

Formkurve

Die Selber Wölfe befinden sich in der Vorbereitung im Soll. Auch wenn am vergangenen Samstag gegen die Hammer Eisbären sicher noch Luft nach oben war, präsentierten sich die Porzellanstädter am Sonntag gegen den HC Slavia Prag bereits in guter Verfassung. Auch Wölfe-Geschäftsführer Sven Gerike ist guter Dinge: „Wir sind sicher noch nicht bei 100 Prozent, doch das ist absolut normal. Deshalb heißt es ja auch „Saisonvorbereitung“. Was Geschwindigkeit und Intensität angeht, sind wir bereits auf einem guten Niveau. Das Team arbeitet auch gut zusammen, somit sind wir auf dem richtigen Weg.“

Die Gegner

Die Truppe der Carleton University befindet sich auf einer kleinen Europatour und gibt am Mittwoch ihre Visitenkarte bei den Selber Wölfen ab. Die ersten beiden Spiele ihrer Vorbereitungsreise absolvierten sie in Irland gegen die Belfast Giants (2:8-Niederlage) sowie gegen die Alberta Golden Bears (3:4-Niederlage nach Verlängerung). Nach ihrem Gastspiel in Selb trifft das Uni-Team am Donnerstag noch auf den EC Peiting (Oberliga Süd), ehe es wieder zurück nach Kanada geht. Dort tritt die Carleton University in der U-League an, in der auch der Selber Colin Campbell noch in der Saison 2022/2023 gespielt hat und dort in 27 Spielen 13 Scorerpunkte sammeln konnte.

Der HC Orli Znojmo ist ein tschechischer Drittligist, der in der vergangenen Spielzeit aus der 2. Tschechischen Liga abgestiegen ist und den Selber Wölfen sicher ordentlich Paroli bieten wird. Das Team besteht aus einer Vielzahl junger Talente gemischt mit einigen erfahrenen Haudegen, die teilweise auch im europäischen Ausland aktiv waren.

Lineup

Zumindest am Donnerstag werden Josh Winquist, Seonwoo Park und Max Klughardt nicht im Lineup stehen.

Tickets/Liveübertragung/Saisonkarten/Anfahrt

Für beide Spiele sind Tickets im Online-Ticketportal der Selber Wölfe (https://selberwoelfe.reservix.de/events) als auch an der Tageskasse verfügbar. Die Kassen öffnen jeweils eine Stunde vor Spielbeginn, also um 18:30 Uhr. Zeitgleich öffnen sich auch die Pforten der NETZSCH Arena.

Beide Spiele werden zudem live auf Sportdeutschland TV übertragen.

Am Mittwoch besteht noch einmal die Möglichkeit, sich eine Saisonkarte zu sichern. Die Geschäftsstelle wird zu diesem Zweck zwischen 17:30 und 18:30 Uhr geöffnet sein.

Aufgrund einer großen Straßenbaumaßnahme in der Hohenberger Straße ist die Zufahrt zur NETZSCH Arena nicht wie gewohnt möglich. Die Umleitung ist ausgeschildert. Wir empfehlen auch den Fans, die aus Richtung Süden anreisen, die Autobahnausfahrt Selb Nord zu nehmen und das Vorwerk über den Christian-Höfer-Ring anzufahren.