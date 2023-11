Internationaler Tag fÃ¼r Toleranz: Die Selber WÃ¶lfe und Hockey is Diversity setzen Zeichen gegen Rassismus und Diskriminierung

Artikel anhören Selb. (PM Wölfe) Am 16. November wird weltweit der Internationale Tag für Toleranz begangen. Seit zwei Jahren machen die Selber Wölfe und...

Selb. (PM Wölfe) Am 16. November wird weltweit der Internationale Tag für Toleranz begangen.

Seit zwei Jahren machen die Selber Wölfe und Hockey is Diversity gemeinsam auf diesen besonderen Tag aufmerksam, um zu betonen, dass Rassismus und Diskriminierung im Sport keinen Platz haben. Die Kooperation zwischen den Selber Wölfen und Hockey is Diversity hat in dieser Zeit zu einer bemerkenswerten Tradition geführt, bei der während des Warm-ups speziell designte Trikots getragen werden, die im Anschluss von den jeweiligen Spielern signiert und versteigert werden. Der Erlös aus dieser Aktion fließt in die Projekte von Hockey is Diversity, wobei ein Teil auch dem Nachwuchs der Selber Wölfe zugutekommt.

In diesem Jahr beim Heimspiel der Selber Wölfe gegen die Ravensburg Towerstars am 17. November 2023 präsentiert sich das Hockey is Diversity Trikot als eine Hommage an die multikulturellen Wurzeln des Sports. Das Design symbolisiert die Vielfalt, die unsere Gemeinschaft stärker und reicher macht. Die Selber Wölfe sind stolz darauf, dieses Zeichen für Toleranz und Respekt zu setzen und sich für eine inklusive Sportwelt stark zu machen.

Zusätzlich zu den Trikots wird es spezielle Hockey is Diversity Spielpucks geben, die großzügig von Ice, Sports & Solar Systems (ISS), dem offiziellen DEL2 Puck Sponsor, gestiftet werden. Von diesen limitierten Spielpucks können 50 Stück für 10 Euro pro Stück am Stand der Schutzhöhle e.V. erworben werden. Ein Teil des Erlöses aus dem Puck Verkauf wird an die Schutzhöhle e.V. gespendet. Der Verein Schutzhöhle e.V. ist eine unabhängige Fachberatungsstelle für Menschen, die in ihrer Kindheit und Jugend sexualisierte Gewalt erfahren haben.

Dr. Martin Hyun, Gründer und CEO von Hockey is Diversity: „Unser gemeinsamer Einsatz gegen Rassismus und Diskriminierung im Eishockey zeigt, dass der Sport eine Plattform für positive Veränderungen sein kann. Wir sind stolz darauf, die multikulturellen Wurzeln dieses großartigen Spiels zu würdigen und weiterhin für eine inklusive Eishockey Welt zu kämpfen.“

Auch die Verantwortlichen der Selber Wölfe sind voller Begeisterung über diese Partnerschaft, wie Wölfe-Geschäftsführer Thomas Manzei ausführt: „Es ist für uns zu einem Brauch geworden, Hockey is Diversity zu unterstützen. Seit mehreren Jahren pflegen wir diese Partnerschaft mit Stolz und aus tiefster Überzeugung. Wir sind glücklich, Teil dieser Initiative zu sein, die zugleich fördert und aufrüttelt. Das neu entwickelte Design der diesjährigen Trikots ist sehr passend und wirklich gut gelungen. Dazu möchten wir gratulieren. Es gilt darüber hinaus den Initiatoren der Organisation einen riesigen Dank auszusprechen und sie dazu ermutigen, diese Initiative weiter fortzuführen.“

Die diesjährige Aktion am Internationalen Tag für Toleranz zeigt erneut, wie Sport als Katalysator für sozialen Wandel dienen kann. Gemeinsam setzen die Selber Wölfe und Hockey is Diversity ein starkes Zeichen für Toleranz und Inklusion und erinnern daran, dass Vielfalt eine Bereicherung für den Eishockeysport und die Gesellschaft insgesamt darstellt.

Über Hockey is Diversity:

Hockey is Diversity ist eine gemeinnützige Organisation, die sich für Vielfalt und Inklusion im Eishockeysport einsetzt. Die Organisation wurde von Dr. Martin Hyun und Peter Goldbach gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Eishockeysport für Menschen aus verschiedenen kulturellen Hintergründen und mit unterschiedlichen Lebenserfahrungen zugänglicher zu machen. Hockey is Diversity bietet vielfältige Programme und Initiativen an, um Toleranz, Vielfalt und Respekt im Eishockeysport zu fördern. Weitere Informationen finden Sie unter www.hockeyisdiversity.de

