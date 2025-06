Internationale Tests gegen polnische Erstligisten vervollstÃ¤ndigen Vorbereitungsprogramm der Lausitzer FÃ¼chse

Weißwasser/O.L. (PM Lausitzer Füchse) Die Lausitzer Füchse erweitern ihre Vorbereitung mit zwei länderübergreifenden Testspielen gegen renommierte Clubs aus der Polska Hokej Liga (PHL) – der höchsten Spielklasse im polnischen Eishockey.

Am Donnerstag, den 4. September 2025, reisen die Füchse nach Sosnowiec, wo sie auf Zagłębie Sosnowiec treffen. Der Traditionsverein aus Oberschlesien gilt als kampfstarkes Team mit einem erfahrenen Kader, das sich im modernen polnischen Ligabetrieb etabliert hat. Für Weißwasser bietet dieses Spiel eine ideale Gelegenheit, taktische Abläufe unter Wettkampfbedingungen zu testen.

Am Freitag, den 5. September 2025, steht dann der Vergleich mit dem 9-fachen polnischem Meister, Unia Oświęcim auf dem Plan – einem echten Aushängeschild des polnischen Eishockeys. Unia spielte in der Saison 2024/25 in der Champions Hockey League gegen die Eisbären Berlin und verfügt über eine Mannschaft mit internationaler Erfahrung und hohem spielerischem Niveau. Das Team gewann zudem in der vorletzten Saison die polnische Meisterschaft.

Trainer Christof Kreutzer betont die Bedeutung der beiden Partien: „Gerade internationale Spiele helfen uns, außerhalb der gewohnten Strukturen zu denken und neue Impulse zu setzen. Die Spieler werden gefordert – taktisch, körperlich und mental.“

Mit den beiden polnischen Gegnern unterstreichen die Füchse ihren Anspruch, in der Vorbereitung bewusst auf Vielfalt und Qualität zu setzen – mit Blick auf den Teambuilding-Prozess und die Leistungsentwicklung.

Spielplan – Teil 2 der Saisonvorbereitung:

• 04.09.2025, 19:00 Uhr | Zagłębie Sosnowiec vs. Lausitzer Füchse

• 05.09.2025, 18:00 Uhr | Unia Oświęcim vs. Lausitzer Füchse

