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Heilbronner FalkenTransfer-News

Internationale Qualität für die Defensive: Curtis Roach besetzt zweite Kontingentstelle der HEC Falken

6. Juni 20262 Mins read159
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Curtis Roach, hier im SCR-Trikot, wechselt nach Heilbronn - © Sportfoto-Sale (MK)
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Heilbronn. (PM Falken) Die Heilbronner EC Falken treiben ihre Kaderplanung für die kommende Oberliga-Saison weiter voran und können den nächsten wichtigen Neuzugang vermelden.

Mit dem Kanadier Curtis Roach verstärkt ein defensiv- und offensivstarker Verteidiger die Mannschaft von Headcoach Steffen Ziesche. Gleichzeitig besetzt der Abwehrspieler die zweite Kontingentstelle im Kader des Heilbronner Eishockeyclub Falken.

Nachdem die HEC Falken mit Chris Schutz bereits einen offensiven Leistungsträger für die erste Importstelle verpflichtet hatten, folgt nun das defensive Gegenstück auf einer Schlüsselposition. Mit Curtis Roach gewinnt der Club einen Verteidiger, der für Stabilität, körperliche Präsenz, hohe Einsatzbereitschaft, aber auch Kreativität im Offensivspiel steht.

Der in Saskatoon in der Provinz Saskatchewan geborene 28-Jährige bringt mit 1,85 Meter Körpergröße und rund 90 Kilogramm Gewicht Gardemaße mit ins Unterland und ist in Deutschland nicht gänzlich unbekannt. Nach seiner Zeit bei verschiedenen kanadischen Universitätsteams wechselte der Rechtsschütze vor drei Jahren zum SC Riessersee in die Oberliga Süd. Auf Anhieb avancierte er mit 32 Punkten in 46 Spielen zum punktbesten Defender des Teams.

Anschließend folgte für Roach der Schritt zum ungarischen Erstligisten Budapest Jégkorong Akadémia HC, mit dem er den Meistertitel gewann, und ging von dort aus in die zweite italienische Liga zum HC Eppan Pirates. Auch bei den Italienern war Roach in der vergangenen Saison der punktbeste Verteidiger (29 Spiele, 48 Punkte).

Die für nordamerikanische Verteidiger typischen Attribute mit einer Mischung aus Zweikampfstärke, Laufbereitschaft und Zuverlässigkeit sollen gekoppelt mit seinem offensiven Input nun bei den HEC Falken zum Tragen kommen, bei denen er eine zentrale Rolle in der Abwehrformation einnehmen soll.

Geschäftsführer Kai Sellers: „Steffen wollte gerne einen Konti auf der Verteidigerposition, der idealerweise Rechtsschütze ist und sowohl im Powerplay als auch im 5 vs. 5 offensiv Akzente setzen kann. Steffen konnte durch seine Kontakte mit einem seiner ehemaligen Trainer über Curtis sprechen und wir haben ein gutes Gefühl, dass er all unseren Anforderungen entspricht. Wir sind happy ihn bald im Falken-Trikot auflaufen zu sehen.“

Curtis Roach: „Meine Motivation, nach Heilbronn zu kommen, kam daher, dass ich vor leidenschaftlichen Fans spielen wollte – bei einem Verein, der sich nach einer schwierigen Saison im letzten Jahr wieder nach oben kämpfen will. Ich glaube, wir haben viel zu beweisen, und ich hoffe, dem Team auf jede erdenkliche Weise helfen zu können.
Persönlich hoffe ich, mich in dieser Saison als Spieler und als Mensch weiterentwickeln zu können. Das Eishockeyspielen in Europa hat mir die Liebe zum Spiel zurückgebracht, und diese Freude werde ich jeden Tag mitbringen, wenn ich in die Eishalle komme.
Die Gespräche mit allen Beteiligten im Verein verliefen sehr gut. Alle waren sehr freundlich und freuen sich darauf, die Saison 26/27 in Angriff zu nehmen. Wir alle freuen uns auf das neue Kapitel für die Heilbronner EC Falken in dieser Saison und ich kann es kaum erwarten loszulegen, wenn ich im August in Heilbronn ankomme.“

Heilbronner Eishockeyclub Falken Kader 2026/2027 | Stand: 06. Juni 2026

Headcoach: Steffen Ziesche
Torhüter: Florian Mnich, Franz Jokinen
Verteidiger: Corey Mapes, Thomas Gauch, Pascal Widmann, Jan Pavlu, Malte Krenzlin, Curtis Roach
Stürmer: Frederik Cabana, Justin Scheck, Leon Gromov, Kevin Dibrov, Sebastian Hon, Chris Schutz, Philipp Nuss

Die Karriere von Curtis Roach in Zahlen

Source: Curtis Roach @ Elite Prospects

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