Internationale Gegner und ein Traditionsderby: Starbulls fixieren erste Vorbereitungsspiele

Rosenheim. (PM Starbulls) Rund vier Monaten vor Start der neuen DEL2-Saison stehen die ersten Vorbereitungsspiele der Starbulls Rosenheim fest.

Diese Saison auch wieder mit internationalen Gegnern.

Die Planungen für die neue Spielzeit 2024/25 laufen bei den Verantwortlichen der Starbulls Rosenheim auf Hochtouren. Nun stehen auch die ersten Vorbereitungsspiele fest. Hier sind die Verantwortlichen des Vereins auch auf die Wünsche der Fans eingegangen, wieder internationale Gegner in das Auftaktprogramm einzubinden.

Nach aktuellen Planungen wird das erste Eistraining am Montag, den 12. August im ROFA-Stadion stattfinden. In der Vorbereitung treffen die Starbulls neben der altbekannten Mannschaft aus Zell am See, am 29. August auf die kanadische Mannschaft der University of Ottawa, welche mit Sicherheit mit einem anderen Spielstil im ROFA-Stadion auftreten wird.

Bekannte Gesichter in Bad Tölz

Zudem steht auch ein Spiel bei der Oberliga-Mannschaft in Bad Tölz auf dem Plan. Hierbei treffen die Mannen von Jari Pasanen auf viele ehemalige Mitspieler, welche auch großen Anteil am Aufstieg in die DEL2 hatten. Im Fokus dabei sicherlich der letztjährige Kapitän Dominik Daxlberger, welcher über 569 Spiele für seinen Heimatverein in Rosenheim bestritten hat.

Für das letzte Wochenende in der Vorbereitung (06.-08. September) sind derzeit noch zwei Spiele gegen direkte Ligakonkurrenten auf dem Plan, ehe die neue DEL2-Saison am 13. September beginnt.

Das Vorbereitungsprogramm in der Übersicht

20.08.2024 – 19:30 Uhr – EK Zell am See vs. Starbulls Rosenheim

23.08.2024 – 19:30 Uhr – Starbulls Rosenheim vs. EK Zell am See

25.08.2024 – 18:00 Uhr – EC Bad Tölz vs. Starbulls Rosenheim

29.08.2024 – 19:30 Uhr – Starbulls Rosenheim vs. University of Ottawa

06.09.2024 – tbd.

08.09.2024 – tbd.