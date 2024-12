International erfahrener StÃ¼rmer kommt zum Tryout nach Schwenningen

Schwenningen. (PM Wild Wings) Ab Mittwoch wird Brandon McMillan mit dem Team von Headcoach Steve Walker in den darauffolgenden sieben Tagen auf dem Eis...

Schwenningen. (PM Wild Wings) Ab Mittwoch wird Brandon McMillan mit dem Team von Headcoach Steve Walker in den darauffolgenden sieben Tagen auf dem Eis der Helios Arena stehen, um sich für eine mögliche Festanstellung bei den Wild Wings empfehlen zu können.

In der vergangenen Saison stand der Linksschütze noch in der KHL auf dem Eis, wo er seit 2016 bei mehreren Teams unter Vertrag stand. In seiner bisherigen Karriere bringt es der 2008 gedraftete Mittelstürmer zudem auf insgesamt 178 Spiele in der NHL.

Nach dem sich das Comeback von Ken André Olimb auf unbestimmte Zeit verzögert, haben die Verantwortlichen, wie zuletzt angekündigt, ihre Bemühungen intensiviert, um auch in den intensiven kommenden Wochen die nötige Tiefe im Kader zu haben.

Wild Wings Geschäftsführer Stefan Wagner spricht von guten Gesprächen und einem offenen Austausch insbesondere in den letzten Tagen mit Brandon McMillan: „Brandon hat uns direkt signalisiert, dass er gerne für uns spielen möchte und auch die Bereitschaft zunächst einen Tryout-Vertrag zu unterschreiben, zeigt, dass er sich körperlich bereit fühlt.“

Somit wird die kommende Woche für beide Seiten Klarheit über eine zukünftige Zusammenarbeit bringen.

Brandon McMillans Karriere in Zahlen

