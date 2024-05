International erfahrener Eishockey-Fachmann übernimmt den Neustart der onesto Tigers Bayreuth als Headcoach und sportlicher Leiter

Bayreuth. (PM Tigers) Mit Larry Suarez verpflichten die onesto Tigers Bayreuth einen international erfahrenen Eishockey-Fachmann, der in Oberfranken die Rolle des Cheftrainers sowie die...

Bayreuth. (PM Tigers) Mit Larry Suarez verpflichten die onesto Tigers Bayreuth einen international erfahrenen Eishockey-Fachmann, der in Oberfranken die Rolle des Cheftrainers sowie die des sportlichen Leiters übernehmen wird.

Der 60-jährige in Chicago geborene US-Amerikaner kam erstmals 1986 nach Deutschland und war in Nordhorn, Dorsten und Krefeld aktiv. Seine Trainerkarriere startete 1998 in Essen, wo er zunächst im Nachwuchs und als U-20 Trainer Verantwortung trug und anschließend die zweite Mannschaft der Moskitos coachte. Über die Oberliga-Stationen Schweinfurt und Oberhausen führte ihn sein weiterer Weg in die Niederlande, nach Tilburg. In sechs Spielzeiten konnte Suarez sein Team zweimal zu Meisterehren führen und einmal die Vizemeisterschaft feiern sowie den niederländischen Pokal gewinnen. In dieser Zeit feierte er auch große internationale Erfolge. 2006 bis 2008 betreute er als Nationaltrainer die niederländische U-18 Nationalmannschaft, mit welcher er 2007 die WM-Goldmedaille errang. 2012 holte er dann als Cheftrainer der Herrennationalmannschaft WM Bronze der Division I. In Deutschland zurück heuerte Suarez wieder in Essen an, bevor ihn sein Weg über Crimmitschau, Ratingen, Hamm und Meran 2017 zurück ins Land der Deiche und Windmühlen führte. Mit einem Jahr Unterbrechung coachte Suarez in der vierten Spielzeit Eindhoven Kemphanen. Gleichzeitig übernahm er zuletzt die Verantwortung des Nationalteams in Mexico.

„Wir sind uns sicher, mit Larry einen absoluten Fachmann gefunden zu haben, der das neu zu gründende Team mit seiner über 20-jährigen Erfahrung als Coach auf den richtigen Weg bringen wird. Für unser Konzept der nachhaltigen Entwicklung des Standortes und unsere Idee, mit jungen Spielern zu arbeiten und diese zu entwickeln, konnte ich Larry sofort begeistern. Hier kommt ihm unter anderem sein großer Erfahrungsschatz, den er sich an verschiedenen Standorten im Nachwuchs, sowie bei der U18-Nationalmannschaft der Niederlande, erarbeiten konnte, entgegen. Zudem wird Larry, der in der Vergangenheit bereits mehrfach für Spielerbeobachtung und suche verantwortlich gewesen ist, auch in Bayreuth die Gesamtleitung im sportlichen Bereich übernehmen“, erläutert der designierte Geschäftsführer Thomas Lünenborg das Tätigkeitsprofil von Suarez. „Uns ist es wichtig, einen Trainer verpflichten, der den Standort über einen längeren Zeitraum mit- und weiterentwickeln wird, worauf wir uns alle schon sehr freuen“, ergänzt Lünenborg.

„Bayreuth hat eine lange und bekannte Tradition als Eishockeystandort. Es ist sehr reizvoll, mit Thomas und dem restlichen Team hier etwas Nachhaltiges aufzubauen. Zudem haben wir lange und intensive Gespräche geführt, in welchen wir schnell festgestellt haben, dass wir viele übereinstimmende Wege sehen, gemeinsam mit dem Stammverein und unseren Fans und Sponsoren ein ambitioniertes Team Schritt für Schritt nach oben zu führen“, freut sich Suarez auf seine künftige Aufgabe in Oberfranken.

Alle Fans, Sponsoren sowie Medienvertreter und Eishockeyinteressierte werden am kommenden Dienstag, den 14.05. ab 17:00 Uhr die Gelegenheiten haben, mehr über die geplante Strategie zu erfahren und den neuen Chef-Coach der onesto Tigers Bayreuth persönlich kennen zu lernen. Im Eingangsbereich des Tigerkäfigs stellen sich Thomas Lünenborg und Coach Larry Suarez erstmals der Bayreuther Öffentlichkeit vor. Dabei stehen sie für Gespräche, Fotos und Interviews gerne zur Verfügung.

Gleichzeitig gibt es an diesem Abend erstmals die Möglichkeit, eine Dauerkarte für die kommende Oberligasaison 2024/2025 zu bestellen. Für das leibliche Wohl sorgt an diesem Nachmittag der EHC Bayreuth.

Der Klub freut sich auf zahlreiches Erscheinen aller Eishockeyinteressierten!

Über die onesto Tigers Bayreuth: Die Gründung des EHC Bayreuth „die Tigers“ e.V. geht auf das Jahr 2006 zurück. Nach sechs Jahren im Landesverband – wo man ein Jahr Bezirksliga, zwei Jahre Landesliga und deren drei Jahre Bayernliga durchlief – gelang zur Saison 2016/2017 der Aufstieg in die DEL2. 2017 wurde der Spielbetrieb der Profiabteilung in eine GmbH ausgelagert. Die Bayreuth Tigers nahmen für sieben Jahre am Spielbetrieb der DEL2 teil, bevor man zur Saison 2023/2024 in der Oberliga Süd an den Start ging. Für die kommende Spielzeit ist ebenfalls – nun als onesto Tigers Bayreuth – die Teilnahme an der Oberliga Süd unter dem Dach des Deutschen Eishockeybundes geplant.