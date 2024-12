Interessenten aus der Penny DEL ausgestochen! US-Boy Nick Hutchison stÃ¼rmt fÃ¼r den EV Landshut

Landshut. (PM EVL) Das ist ein echter Transfer-Coup kurz vor dem Fest! Der EV Landshut hat die nächste Kontingentstelle in seinem Kader besetzt und...

Landshut. (PM EVL) Das ist ein echter Transfer-Coup kurz vor dem Fest!

Der EV Landshut hat die nächste Kontingentstelle in seinem Kader besetzt und den US-Amerikaner Nick Hutchison verpflichtet. Der 29-Jährige hat in Landshut einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben. Im Rennen um die Verpflichtung von Hutchison setzten sich die Niederbayern unter anderem gegen Interessenten aus der PENNY DEL durch. Sollten alle Formalitäten rechtzeitig abgeschlossen sein, könnte Hutchison am 2. Weihnachtsfeiertag im Auswärtsspiel beim EC Bad Nauheim sein Debüt für den EVL feiern.

Der Center ist am Freitagmorgen in München gelandet, hat am Abend bereits das Spiel seines neuen Teams gegen Crimmitschau verfolgt und war beim anschließenden Kabinenessen bereits voll integriert. Hutchison spielte im Vorjahr in der zweithöchsten schwedischen Liga, der Allsvenskan, bei Västeras IK und erzielte in 27 Spielen 13 Treffer und bereitete zwei weitere Tore vor. Nach einem Gastspiel als Kapitän der Wheeling Nailers in der ECHL wollte er nun unbedingt nach Europa zurückkehren.

„Das war ein sehr schneller Transfer. Alles ging innerhalb von 72 Stunden über die Bühne. Ich hatte wirklich sehr gute Gespräche mit Heiko, so dass die Entscheidung für den EVL ein echter No-Brainer war. Ich bin von den Jungs super aufgenommen worden und denke, dass meine Art Eishockey zu spielen, ganz gut zur Mannschaft passt. Ich hoffe, möglichst bald mit dem Team auf dem Eis stehen zu können“, erläutert Nick Hutchison selbst seinen Wechsel.

EVL-Coach Heiko Vogler ist voll überzeugt vom Angreifer, der aus dem US-Bundesstaat New York stammt: „Wir haben Nick sehr sorgfältig gescoutet. Er ist sehr groß und robust, hat am College eine gute Ausbildung genossen und bereits in der AHL gespielt. Er ist ein Zwei-Wege-Stürmer, der keinem Zweikampf aus dem Weg geht und sehr geradlinig in Richtung Tor spielt. Er steht voll im Saft, und ich bin mir sicher, dass wir von ihm eine Menge erwarten können.“

