Interessensbekundungen DEB-Oberliga: Vier Vereine haben für die kommende Saison gemeldet

München. (PM DEB) Vier Regionalliga-Vereine haben für die kommende Oberliga-Saison 2026/2027 ihre Interessensbekundung zur Teilnahme am Lizenzierungsverfahren eingereicht.

Die Abgabefrist hierfür war der 15. Februar 2026. Drei Vereine in der Region der Oberliga-Nord und ein Verein der Region Oberliga-Süd haben somit ihr Interesse bekundet, am Spielbetrieb der kommenden Saison teilzunehmen. Die Frist für die Meldung zum Spielbetrieb der Saison 2026/2027 für die Oberliga-Bestandsvereine sowie die Absteiger aus der DEL2 läuft bis zum 15. Mai 2026.

Die für die Teilnahme am kommenden Spielbetrieb relevanten Unterlagen sind bis zum 1. Juni 2026 einzureichen.

Anmeldungen Oberliga Nord

EHC „Die Bären“ Neuwied

Eisadler Dortmund

Eagles Essen-West

Anmeldung Oberliga Süd

Heilbronner EC „Eisbären“