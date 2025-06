„Interesse zwischen uns und ihm ist nie abgebrochen“ – Krefeld Pinguine holen DEL-erprobten StÃ¼rmer

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine haben Jan Nijenhuis unter Vertrag genommen.

Der 23-jährige Stürmer konnte zuletzt bei den Ravensburg Towerstars in 47 Spielen zehn Tore und 15 Vorlagen erzielen.

Peter Draisaitl, sportlicher Leiter: „Wir standen schon länger mit Jan Nijenhuis in Kontakt – bereits zu seiner Zeit in Ingolstadt. Das Interesse zwischen uns und ihm ist nie abgebrochen und nun sind wir froh, dass es mit einem Wechsel von ihm zu uns funktioniert hat. Er bringt ein hohes läuferisches Vermögen mit, kann das Spiel nach vorne tragen und bringt dadurch Energie sowie Tempo aufs Eis.“

Jan Nijenhuis: „Ich stand schon seit einiger Zeit mit Peter Draisaitl in Kontakt. Unsere Gespräche wurden im Laufe der Zeit immer intensiver, und ich habe schnell gemerkt, dass die Philosophie des Vereins sehr gut zu mir passt. Auch Steven Raabe hatte großen Einfluss auf meine Entscheidung – wir stehen in engem Austausch, und er hat immer sehr positiv über Krefeld gesprochen. Ich freue mich auf die Mannschaft und die Zusammenarbeit mit dem Trainerteam. Mit der Mannschaft will ich eine erfolgreiche Saison spielen und weiter Schritte nach vorne machen, was den Aufstieg betrifft. Persönlich hoffe ich, mein Spiel weiterentwickeln zu können und eine wichtige Rolle im Team zu übernehmen.“

Der gebürtige Münchener wechselte 2015 vom EHC Klostersee in den Nachwuchs der Jungadler Mannheim und etablierte sich in dieser Zeit auch in der deutschen Junioren-Nationalmannschaft für die er auf 71 Einsätze kommt. Auch für die Senioren-Nationalmannschaft und beim Deutschland-Cup war Nijenhuis insgesamt vier Mal im Einsatz. Sein DEL-Debüt gab der Rechtschütze in der Saison 2019/20 für die Grizzlys Wolfsburg. Bis heute kommt er bei ihnen, den Eisbären Berlin und dem ERC Ingolstadt auf 206 DEL-Spiele. Als Förderlizenzspieler konnte der 1,80 Meter große Stürmer in der DEL 2 für die Kassel Huskies, Lausitzer Füchse und die Towerstars insgesamt 76-mal auflaufen, in der Oberliga für Hannover Indians und Hannover Scorpions 17-mal.

Der Kader der Saison 2025/26 im Überblick (Stand: 11. Juni 2025)

Trainer: Thomas Popiesch (Cheftrainer), Steffen Ziesche (Co-Trainer), Anton Lukin (Torwarttrainer)

Tor: Felix Bick, Julius Schulte

Verteidigung: Erik Buschmann, Zack Dybowski, Carl Konze, Leonhard Korus, Mick Köhler, Oliver Mebus, Steven Raabe, Davis Vandane

Stürmer: Daniel Bruch, David Cerny, Niclas Focks, Maximilian Hops, Jon Matsumoto, Marcel Müller, Roope Mäkitalo, Max Newton, Jan Nijenhuis, Adam Payerl, Konstantin Redinger, Mathew Santos, Tim Schütz, Alexander Weiß, Mark Zengerle

