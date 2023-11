Interessantes Modell beim SC Rapperswil: Studer und Berger tauschen die PlÃ¤tze

Artikel anhören Rapperswil. (PM SC RJL) Die SC Rapperswil-Jona Lakers unterbrechen die Coaches Rotation für diese Saison. Die sportliche Führung hat sich entschieden, dass...

Rapperswil. (PM SC RJL) Die SC Rapperswil-Jona Lakers unterbrechen die Coaches Rotation für diese Saison. Die sportliche Führung hat sich entschieden, dass Sven Berger ab sofort zur ersten Mannschaft zurückkehrt und Markus Studer den umgekehrten Weg geht und die U20-Elit wieder als Headcoach führen wird.

Nach einigen Monaten, in denen der Fokus auf der Ausbildung und Umsetzung der Klubphilosophie lag, kehren die Lakers zum ursprünglichen Setting zurück. Dieser Schritt steht ausschliesslich im Zusammenhang mit der Situation der ersten Mannschaft. «Sowohl Sven Berger als auch Markus Studer haben in ihrem neuen Bereich einen guten Job gemacht. Nach eingehender Analyse sehen wir es aber im Sinne der gesamten Organisation als wichtigen und richtigen Schritt, die beiden Coaches wieder auf ihre gewohnten Positionen zu setzen», erklärt Sportchef Janick Steinmann.

Der 35-jährige Berger war bereits in den letzten vier Saisons Assistenzcoach des NL-Teams. Er entwickelte in dieser Zeit einen guten Draht zum Coaching Staff und zur NL-Mannschaft. Im Rahmen der Coaches Rotation hatte Sven Berger im Frühjahr seinen Posten mit Markus Studer getauscht und die U20-Elit als Headcoach übernommen. Nun verlässt er diesen Posten, weil für ihn die Lakers als Organisation im Vordergrund stehen und er der ersten Mannschaft helfen möchte. Am 1. Mai 2024 wird er wie bereits vor einiger Zeit angekündigt, seinen neuen Job als Ausbildungschef der Lakers antreten.

Markus Studer führte die letzten drei Saisons die U20 der Lakers als Headcoach und schaffte 2022 mit dem Team den enorm wichtigen Aufstieg von der Top- in die Elit-Klasse. Der 58-jährige wechselte dann im Frühjahr 2023 im Rahmen der Coaches Rotation als Assistenzcoach an die Seite von Stefan Hedlund und Bert Robertsson in die National League. Nun kehrt Studer zur U20 zurück und stellt sich damit wie Berger in den Dienst der gesamten Organisation.

