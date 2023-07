Interessante Kooperation zwischen Kempten und Sonthofen

Kempten. (PM ESC) Mit dem ERC Sonthofen steht ein Landesligist aus der Region zukünftig an der Seite der Kemptener Sharks Nach intensiven Gesprächen und...

Nach intensiven Gesprächen und einem guten Gedankenaustausch zwischen den sportlich verantwortlichen Sven Curmann und Ervin Masek auf Seiten der Sharks sowie Vladimir Kames vom ERC kam man schnell gemeinsam zur Erkenntnis dass eine Kooperation der beiden Teams für alle Seiten nur Vorteile bringt. Zum einen können talentierte Spieler aus Sonthofen illerabwärts ihr Können unter Beweis stellen. Hervorragend hat dies in der letzten Saison zum Beispiel mit Louis Landerer aus Lechbruck geklappt der über eine Förderlizenz den Sprung zum Bayernligaspieler geschafft hat.

Umgekehrt können junge Talente aus Kempten die noch nicht zu 100% reif für die Bayernliga, jedoch zu stark für die eigene 1b sind, Spielpraxis in der Landesliga sammeln. Und da ist Sonthofen mit seiner leistungsstarken Mannschaft genau der richtige Partner. Schon seit einigen Jahren arbeiten die ehemaligen Rivalen sehr erfolgreich im Nachwuchs zusammen. Diverse Kooperationen waren absolut erfolgreich bis hin zur Meisterschaft der U17 SG Kempten/Sonthofen 2022. Mann muss trotz aller sportlicher Rivalität die Möglichkeiten für junge Eishockeyspieler im Auge behalten und in der Sache zusammenarbeiten. Mit dem neuen Partner geht man in Kempten zum ersten Mal den Weg eine Zusammenarbeit auch mit einem klassenniedrigeren Verein aufzubauen um die Entwicklung von Talenten beider Clubs weiter zu fördern.

Über den Sommer werden die Verantwortlichen die Spieler benennen die jeweils mit einer Förderlizenz ausgestattet werden. Sobald diese namentlich bekannt sind werden sie auch gemeinsam veröffentlicht.

ERC: Gemeinsame Sache mit Kempten

Sonthofen. (PM ERC) Der Landesligist ERC Sonthofen und der Bayernligist ESC Kempten erweitern ihre Zusammenarbeit.

Bisher haben beide Eishockeyvereine im Nachwuchsbereich zusammengearbeitet. Zukünftig werden die ehemaligen Rivalen auch im Seniorenbereich kooperieren, um die Ausbildung und Förderung junger Talente zu intensivieren.

Nach konstruktiven Gesprächen haben sich die sportlichen Vertreter beider Vereine, Vladimir Kames, aufseiten des ERC Sonthofen und Sven Curmann sowie Ervin Masek vom ESC Kempten auf eine Kooperation geeinigt. Sonthofner Nachwuchstalente können dadurch zusätzliche Erfahrungen in der Bayernliga sammeln. Umgekehrt können die Talente der Sharks, für die der dauerhafte Sprung in die Bayernliga noch zu früh kommt, mit dem ERC in der Landesliga Spielpraxis erlangen. Für Vladimir Kames ist Kempten der optimale Partner: „Wir arbeiten im Nachwuchsbereich schon sehr gut zusammen. Auch das professionelle Umfeld der Kemptener Seniorenmannschaft bietet für unsere jungen Spieler die besten Voraussetzungen“. Welche Spieler für die Lizenzierung infrage kommen, entscheiden die beiden Vereine in den nächsten Wochen.

