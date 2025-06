Interessante Gegner warten in der Saisonvorbereitung auf die Krefeld Pinguine

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine werden ihre Saisonvorbereitung am Samstag, 23. August um 15:00 Uhr mit einem Testspiel gegen den französischen Erstligisten HC Amiens Somme beginnen, in dessen Rahmen auch die Saisoneröffnungsfeier der Pinguine stattfinden wird.

Des Weiteren nimmt der KEV am Samstag, 30. und Sonntag, 31. August am NRW-Cup in Iserlohn teil und testet gegen die Düsseldorfer EG, Hannover Scorpions und Kassel Huskies.

Der Vorbereitungsplan in der Übersicht:

–

Samstag, 23. August um 15:00 Uhr, HC Amiens Somme in Krefeld inklusive Saisoneröffnungsfeier

–

Samstag, 30. August um 13:30 Uhr, Halbfinale gegen Kölner Haie in Iserlohn beim NRW-Cup

–

Sonntag, 31. August, Uhrzeit und Gegner entscheiden sich durch Halbfinale-Partien des NRW-Cups am Samstag

–

Sonntag, 7. September um 15:00 Uhr, Düsseldorfer EG in Krefeld

–

Freitag, 12. September um 19:30 Uhr, Hannover Scorpions in Hannover

–

Sonntag, 14. September um 15:00 Uhr, Kassel Huskies in Krefeld

Informationen zum Ticketverkauf, der Saisoneröffnungsfeier und dem in der Dauerkarte enthaltenen kostenlosen Testspiel folgen in Kürze. Der Ticketverkauf für den NRW-Cup hat für Dauerkartenbesitzer der teilnehmenden Mannschaften bereits begonnen. Der freie Verkauf findet ab Dienstag, 10. Juni um 10:00 Uhr über den Online-Ticketshop der Iserlohn Roosters statt.

Pinguine und Moskitos kooperieren wieder

Die Krefeld Pinguine (DEL2) und der ESC Moskitos Essen e.V. (Oberliga Nord) haben sich auf die Wiederaufnahme der sportlichen Zusammenarbeit in der Saison 2025/26 verständigt.

Zuletzt hatten die Clubs in der Saison 2023/24 zusammengearbeitet. Die Kooperationsvereinbarung verfolgt das Ziel, junge Talente beider Mannschaften zu sichten und den Umfang des Trainings- und Spielbetriebs zu erweitern.

Peter Draisaitl, sportlicher Leiter der Krefeld Pinguine: „Wir freuen uns sehr, dass die Kooperation mit den Moskitos Essen zur Saison 2025/26 wiederaufgenommen wird. Schon in der Vergangenheit hat sich die Zusammenarbeit als wertvoll für beide Seiten erwiesen. In unserem DEL2-Kader wie auch im Nachwuchsbereich stehen talentierte Spieler bereit, den nächsten Schritt Richtung Profibereich zu gehen. Mit Essen haben wir in der Oberliga Nord einen verlässlichen Partner, bei dem diese Spieler wichtige Trainings- und Spielpraxis sammeln können. Mein Dank gilt dem ESC-Vorstand Thomas Böttcher sowie Mikhail Nemirovsky für die offenen und zielgerichteten Gespräche, die zur Fortsetzung dieser Partnerschaft geführt haben.“

Thomas Böttcher, Vorsitzender der Moskitos Essen: „Die erneute Kooperation unterstreicht die Bedeutung des Eishockey-Standorts Essen. Persönlich möchte ich mich herzlich für den vertrauensvollen Austausch mit Peter Draisaitl und Thomas Popisch, verbunden mit der Möglichkeit einer engen Zusammenarbeit mit den Krefeld Pinguinen, bedanken. Durch die Verzahnung von Ausbildung und Spielpraxis schaffen beide Seiten, auch aufgrund der kurzen Entfernung zwischen den beiden Städten, eine optimale Umgebung, in der Talente gezielt gefördert und an den professionellen Ligabetrieb herangeführt werden, denn so sammeln die jungen Spieler wertvolle Erfahrungen. Die Partnerschaft mit Krefeld ist gleichzeitig ein starkes Signal für die Nachwuchsförderung und hoffentlich ein Gewinn für beide Seiten.“

