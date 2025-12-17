Intensive Weihnachtszeit für den EHC Freiburg

Drei Spiele innerhalb von fünf Tagen warten auf das Team von Cheftrainer Juraj Faith.

Freiburg. (PM EHCF) Zur Weihnachtszeit steht für den EHC Freiburg eine intensive und richtungsweisende Spielphase bevor.

Innerhalb von fünf Tagen bestreiten die Wölfe drei Begegnungen, darunter zwei Heimspiele sowie ein Auswärtsauftritt beim DEL-Absteiger Düsseldorfer EG. Das Team von Cheftrainer Juraj Faith ist dabei sowohl physisch als auch mental gefordert.

Heimspiel gegen die Eispiraten Crimmitschau Den Auftakt bildet am Freitag (19:30 Uhr) das Heimspiel gegen die Eispiraten Crimmitschau. Die Sachsen reisen als Tabellensechster nach Freiburg und präsentierten sich zuletzt in ordentlicher Form: Drei Siege aus den vergangenen fünf Partien sowie ein erstes Sechs-Punkte-Wochenende unterstreichen den positiven Trend. Allerdings trat Crimmitschau zuletzt mit einem stark dezimierten Kader an. In welcher Besetzung die Eispiraten in Freiburg auflaufen, wird sich kurzfristig entscheiden.

Das erste Saisonduell Ende Oktober ging aus Freiburger Sicht deutlich mit 0:5 verloren. Entsprechend groß ist der Wunsch nach Wiedergutmachung. Maßgeblichen Anteil am bisherigen Erfolg der Gäste hat Torhüter Kevin Reich, der mit einer Fangquote von 92,2 % zu den zuverlässigsten Schlussmännern der Liga zählt. Offensiv ragen insbesondere Corey Mackin heraus, der mit 32 Scorerpunkten Topscorer der gesamten DEL2 ist, sowie Dominik Walsh (28 Punkte). Auch Verteidiger Adam McCormick (18 Scorerpunkte) verleiht dem Spiel der Eispiraten wichtige Impulse.

Unabhängig vom sportlichen Geschehen steht vor Spielbeginn ein besonderer Moment im Fokus: Christian Billich wird für einen außergewöhnlichen Meilenstein geehrt. Der Freiburger Verteidiger absolvierte kürzlich sein 1000. Profispiel und reiht sich damit in einen exklusiven Kreis ein. Aufgrund einer Verletzung wird Billich zwar nicht aktiv ins Spielgeschehen eingreifen können, dennoch erhält er vor der Partie die verdiente Anerkennung für seine langjährige Karriere, seine Konstanz und seinen Einsatz auf und neben dem Eis.

Auswärtsduell bei der Düsseldorfer EG Am Sonntag (17:00 Uhr) reisen die Wölfe erstmals in dieser Saison in den PSD Bank Dome nach Düsseldorf. Dort wartet mit der DEG ein direkter Konkurrent im Tabellenkeller. Die Rheinländer mussten zuletzt fünf Niederlagen in Serie hinnehmen und sind damit das formschwächste Team der vergangenen Spiele in der DEL2.

Das Hinspiel in Freiburg entschied Düsseldorf knapp mit 4:3 für sich. Entsprechend brisant ist das Rückspiel, das für beide Teams richtungsweisenden Charakter besitzt. In der Offensive der DEG setzen insbesondere Ture Lindén (23 Scorerpunkte), Yushiro Hirano und Erik Bradford Akzente. Defensiv ist Maximilian Faber mit 13 Scorerpunkten der produktivste Verteidiger. Auf der Torhüterposition wartet auf die Wölfe eine wechselhafte, aber nicht ungefährliche Besetzung.

Weihnachtsheimspiel gegen die Bietigheim Steelers

Einen Tag vor Heiligabend (19:30 Uhr) empfangen die Wölfe die Bietigheim Steelers zum Weihnachtsheimspiel in der heimischen Arena. Die Steelers befinden sich aktuell im Aufwind und konnten vier ihrer letzten fünf Spiele gewinnen. Nach einem wechselhaften Saisonverlauf scheint das Team rechtzeitig vor den Feiertagen wieder Stabilität gefunden zu haben.

Die bisherigen Saisonduelle verliefen ausgeglichen – jeweils die Heimmannschaft setzte sich durch. Diese Serie möchten die Wölfe fortsetzen. Im Tor ist Olafr Schmidt mit einer Fangquote von über 90 % ein sicherer Rückhalt. Offensiv führen Jack Dugan (32 Scorerpunkte) sowie weitere Importspieler die vielseitigen und gefährlichen Angriffsreihen an.

Ausblick Drei Spiele in fünf Tagen, drei direkte Konkurrenten und eine volle Arena kurz vor Weihnachten: Die kommenden Partien versprechen hohe Intensität und Spannung. Für die Wölfe gilt es, die Belastung anzunehmen und mit geschlossener Mannschaftsleistung wichtige Punkte zu sammeln, um sich in der Tabelle weiter zu stabilisieren.

Tickets für die Heimspiele sind im Reservix-Onlineshop, an den bekannten Vorverkaufsstellen sowie (je nach Verfügbarkeit) an der Abendkasse erhältlich. Alle Spiele des EHC Freiburg werden zudem live auf sporteurope.tv übertragen.

