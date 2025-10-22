Intensive Tage für die Ice Dragons

Herford. (PM HEV) Eishockey pur – auf den Herforder Eishockey Verein wartet die erste ganz intensive Phase der noch jungen Oberliga Nord Saison.

Nachdem die Ice Dragons am vergangenen Wochenende pausierten, folgen nun zunächst drei Spiele in fünf Tagen und nach zwei Tagen Regeneration zwei weitere Begegnungen. Dabei haben es die Duelle allesamt in sich.

Im ersten Teil des Eishockeymarathons dürfen sich die ostwestfälischen Fans auf das mit Spannung erwartete Derby gegen Hamm, das Drachenduell in Erfurt sowie das HEV-Duell gegen Herne freuen. Alle vier Teams sind in der aktuellen Tabelle nur ein einziger Zähler voneinander getrennt, was den Partien eine ganz besondere Brisanz beschert. Fünf Tage, drei Spiele, neun zu vergebene Punkte – und die Ice Dragons wollen möglichst viele davon einsacken.

Am Freitag hat zunächst das Warten endlich ein Ende und das ewige Derby mit den Hammer Eisbären ruft. Ab 20.30 Uhr wird es in der Drachenhöhle wieder heiß hergehen, wenn die derzeitigen Tabellennachbarn aufeinandertreffen. Intensives Eishockey dürfte wieder garantiert sein und die imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ soll wieder zur Stimmungshochburg werden. Bereits einige Tage vor der Begegnung zeichnete sich anhand der Ticketanfrage ab, dass auch dieses Derby die Zuschauer wieder magisch anzieht. Daher empfehlen die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins dringend die Nutzung der Vorverkaufsmöglichkeit.

In der Sonntagsbegegnung kommt es dann in Erfurt zum zweiten Drachenduell der Hauptrunde. Der HEV möchte sich dabei unbedingt für die 3:6-Niederlage aus dem ersten Aufeinandertreffen revanchieren. Spielbeginn zwischen den Black Dragons und Ice Dragons ist um 16.00 Uhr in der Eishalle Erfurt.

Doch damit nicht genug. Bereits am Dienstag steht für die Ostwestfalen die nächste wichtige Partie auf dem Programm. Ab 20.00 Uhr ist dann wieder die imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ der Ort des Geschehens. Im zweiten HEV-Duell der Saison treffen die Ice Dragons auf die Herner EV Miners. Das erste Aufeinandertreffen entschieden die Ostwestfalen in Herne für sich und Chefcoach Henry Thom hat mit Sicherheit nichts dagegen, wenn die Zähler auch dieses Mal an das Herforder Team gehen.

Tickets für die Heimspiele des Herforder Eishockey Vereins gibt es online unter https://tickets-ice-dragons.reservix.de sowie an der Abendkasse, die mit Einlassbeginn eine Stunde vor Spielbeginn öffnet. Besonders für das Derby am Freitag wird aufgrund der hohen Ticketanfrage dringend der Vorverkauf empfohlen. Alle Spiele der Oberliga werden zudem live auf www.sprade.tv übertragen.

