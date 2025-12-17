Intensive Eishockeyzeit startet: Fluch oder Segen für die Ice Dragons?

Herford. (PM HEV) In der Oberliga Nord Hauptrunde beginnt die intensive Zeit mit zahlreichen Duellen rund um die anstehenden Feiertage.

Auch auf die Ice Dragons wartet mit 10 Spielen in drei Wochen ein wahrer Eishockey-Marathon, in denen die Ostwestfalen dazu verdammt sind, möglichst viele der zu vergebenden 30 Punkte zu ergattern.

Neun Spiele lang wartet man beim HEV auf ein Erfolgserlebnis und lediglich ein einziger Zähler wurde dabei gegen Erfurt verbucht. Der Rückstand auf die PlayOff-Zone beträgt derzeit 11 Punkte und muss dringend bis zur entscheidenden Zwischenrunde, die im Februar beginnt, verringert werden.

„Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie arbeitet intensiv und uns fehlt ein Erfolgserlebnis“, beschrieb Chefcoach Henry Thom nach der jüngsten 3:4-Niederlage in Halle die aktuelle Situation. Auch kämpferisch zeigten die Ice Dragons ordentliche Leistungen, doch Fehler, die bei anderen Teams schnell abgehakt werden, sorgten dafür, dass das Selbstvertrauen und die Selbstverständlichkeit aufgrund der Negativserie immer mehr verloren gingen.

Hinzu kamen zuletzt Verletzungen von Gleb Berezovskij und Mika Hupach sowie eine Sperre von Ryley Lindgren. Während Gleb Berezovskij längere Zeit ausfallen wird und ein Saisonende für ihn zu befürchten ist, sieht es bei Mika Hupach besser aus und eine Rückkehr in das Training steht unmittelbar bevor. Ryley Lindgren muss nur noch zum Auftakt der drei „verrückten“ Eishockeywochen zuschauen und wird am kommenden Sonntag in den Kader zurückkehren. Hinzu kommt mit Matyas Kovacs ein weiterer Spieler, der aufgrund der Verletzung von Gleb Berezovskij nachverpflichtet wurde und beim Spiel in Halle seinen Einstand für die Ice Dragons gab.

Während andere Sportarten eine Pause einlegen, zieht Eishockey gerade in der Weihnachts- und Neujahrszeit die Massen an. Das ist auch in Herford nicht anders, obwohl es sportlich zuletzt nicht gut lief. Der Vorverkauf für die vielen Heimspiele in den kommenden Tagen verlief vielversprechend und so dürfen sich die Fans und Aktiven auf eine stimmungsvolle Drachenhöhle in den kommenden drei Wochen freuen.

Zum Auftakt geht es in der Freitagsbegegnung in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ gegen die Tilburg Trappers, die ab 20.30 Uhr ein zweites Mal in dieser Saison ihre Visitenkarte in Ostwestfalen abgeben. Am Sonntag geht es für die Ice Dragons nach Leipzig, wo man ab 18.00 Uhr auf die Gastgeber der Icefighters trifft. Im letzten Spiel vor Heiligabend steht wieder ein Heimspiel für den HEV auf dem Programm. Um 20.00 Uhr sind dann die Rostock Piranhas zu Gast in Ostwestfalen.

Im Rahmen der Begegnungen gegen Tilburg (Freitag / über den Fanshop) und gegen Rostock (Dienstag / im Außenbereich) gibt es die Möglichkeit der Spendenabgabe für die Aktion „Wunschbaum für Tiere“ für das Tierheim Bad Salzuflen. Wunschzettel sind in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ am großen Weihnachtsbaum neben der Eisfläche zu finden.

Tickets für die Heimspiele gibt es online unter https://tickets-ice-dragons.reservix.de sowie an der Abendkasse, die jeweils mit Einlassbeginn eine Stunde vor Spielstart öffnet. Alle Spiele der Oberliga werden außerdem live auf www.sprade.tv übertragen. Aufgrund der sehr hohen Ticketnachfrage wird von den Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins dringend die Nutzung der Vorverkaufsmöglichkeit empfohlen.

Das Programm:

Freitag, der 19. Dezember 2025 um 20.30 Uhr Herforder Eishockey Verein vs Tilburg Trappers

Sonntag, den 21. Dezember 2025 um 18.00 Uhr KSW Icefighters Leipzig vs Herforder Eishockey Verein

Dienstag, den 23. Dezember 2025 um 20.00 Uhr Herforder Eishockey Verein vs Rostock Piranhas

Freitag, den 26. Dezember 2025 um 20.00 Uhr Hannover Scorpions vs Herforder Eishockey Verein

Sonntag, den 28. Dezember 2025 um 18.30 Uhr Herforder Eishockey Verein vs Hammer Eisbären

Dienstag, den 30. Dezember 2025 um 19.30 Uhr Füchse Duisburg vs Herforder Eishockey Verein

Freitag, den 02. Januar 2026 um 20.30 Uhr Herforder Eishockey Verein vs Hannover Scorpions

Sonntag, den 04. Januar 2026 um 19.00 Uhr Tilburg Trappers vs Herforder Eishockey Verein

Dienstag, den 06. Januar 2026 um 20.00 Uhr Herforder Eishockey Verein vs Füchse Duisburg

Freitag, den 09. Januar 2026 um 20.30 Uhr Sportlertag und Herforder Eishockey Verein vs KSW Icefighters Leipzig

Ice Dragons verlieren bei den Saale Bulls

Spielstory wiederholt sich

Der Herforder Eishockey Verein hat in der Oberliga Nord Hauptrunde das Nachholspiel bei den Saale Bulls Halle mit 3:4 (1:0/1:1/1:3) verloren. Dabei wiederholte sich die Story des Spieles und vieles erinnerte an die Begegnung bei den Herne Miners am vergangenen Freitag. Zwei Drittel lang zeigten die Ice Dragons eine kämpferisch gute Leistung und es gelang, das Spiel der Saale Bulls zu neutralisieren. Zwischenzeitlich lag man mit 2:0 in Führung, doch erneut häuften sich dann Fehler in der Defensive und im letzten Drittel gelang es den Gastgebern das Ruder herumzureißen.

Der HEV musste in Halle auf die verletzten Gleb Berezovskij und Mika Hupach sowie den gesperrten Ryley Lindgren verzichten. Kurzfristig rückte jedoch Rückkehrer Matyas Kovacs, der noch am Spieltag nach seiner Verpflichtung pünktlich seine Spielerlaubnis erhielt, in den Kader.

Herford begann gut, ließ zunächst nicht zu viele Torgelegenheiten zu und agierte selbst gefährlich in der Offensive. In der 11. Minute nutzte David Makuzki einen Abpraller von Jackson Pierson und netzte zur nicht unverdienten Gästeführung ein. Auch in der Folge hatten die Ostwestfalen das Spielgeschehen zumindest bis zur ersten Drittelpause weitestgehend im Griff.

Im zweiten Spielabschnitt legten die Ice Dragons dann einen Auftakt nach Maß hin. Jegors Kalnins traf in der 23. Minute aus spitzem Winkel zum 2:0 und sorgte erst einmal für Jubel auf der Herforder Seite. Doch Halle schlug mit tatkräftiger Unterstützung der Gästedefensive schnell zurück. Bei einer scheinbar gelösten Situation hinter dem eigenen Tor wurde der Puck nach vorne in die gefährliche Zone verteidigt und Tomi Wilenius musste sich in der 26. Minute aus kurzer Entfernung nur noch mit dem 1:2 bedanken, um den Anschluss wieder herzustellen. Von nun an änderte sich das Spielgeschehen. Beim HEV ging die Souveränität der ersten 20 Minuten verloren, wodurch die Saale Bulls druckvoller agierten. Dennoch blieb es bis zum letzten Wechsel bei der knappen Führung für die Gäste.

Durchgang drei ging dann eindeutig an die nun immer effektiver werdenden Gastgeber. Schnell legte Tomi Wilenius in der 44. Minute mit dem 2:2-Ausgleich nach und in der 49. Minute gelang es nicht, Robin Palka vor dem eigenen Tor wegzuhalten. Halles Nummer 92 arbeitete aus kürzester Entfernung den Puck über die Linie und sorgte für den Turnover der Partie. Die Ice Dragons gaben sich zwar nicht auf, doch die eigenen Angriffsbemühungen waren nun von Hektik geprägt. Patrick Schmid sorgte rund drei Minuten vor dem Ende der Partie mit dem 4:2 für die Entscheidung, auch wenn Leon Köhler in der Schlussminute noch einmal auf 3:4 für den HEV verkürzte. Erneut spielte Herford zwei Drittel lang ein taktisch ordentliches Spiel, erneut lag man zwischenzeitlich mit 2:0 in Führung, erneut belohnte man sich jedoch nicht und stand am Ende mit leeren Händen da. Nun geht es in die intensive Eishockeyzeit mit 10 Spielen in drei Wochen.

„Wir wollten das Spiel zäh machen und über die Arbeit ins Spiel kommen. Das ist uns zunächst gut gelungen. Nach dem Anschlusstreffer für Halle merkt man, dass die Köpfe meiner Spieler anfangen zu arbeiten und dass einige dann zu viel in der jetzigen Situation wollen. Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, wie sie arbeitet, es fehlt uns einfach aktuell ein Erfolgserlebnis“, äußerte sich Chefcoach Henry Thom auf der anschließenden Pressekonferenz.

Die Mannschaft wird weiterarbeiten und weiterkämpfen und hat am kommenden Freitag ab 20.30 Uhr im Heimspiel gegen die Tilburg Trappers die nächste Gelegenheit, ein Erfolgserlebnis zu erzwingen. Tickets gibt es online unter https://tickets-ice-dragons.reservix.de sowie an der Abendkasse, die mit Einlassbeginn ab 19.30 Uhr öffnet. Aufgrund der hohen Ticketnachfrage empfehlen die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins dringend die Nutzung der Vorverkaufsmöglichkeit.

Tore:

0:1 10:44 David Makuzki (Jackson Pierson / Dennis König)

0:2 22:49 Jegors Kalnins (Timo Sticha / Michael Schaaf)

1:2 25:50 Tomi Wilenius (Adam Domogalla / Patrick Schmid)

2:2 43:03 Tomi Wilenius (Patrick Schmid / Erik Gollenbeck)

3:2 48:15 Robin Palka (Robert Hechtl / Anders Akerman)

4:2 57:20 Patrick Schmid (Adam Domogalla / Anders Akerman)

4:3 59:14 Leon Köhler (David Makuzki / Jannis Kälble)

Strafen:

Halle 6 Minuten

Herford 2 Minuten

Zuschauer: 1517

