Insolvenzverfahren der Bayreuth Tigers aufgehoben

Bayreuth. (PM PLUTA) Den Abschluss des Insolvenzverfahrens der Bayreuth Tigers vermeldet Peter Roeger von der PLUTA Rechtsanwalts GmbH. Das Amtsgericht Bayreuth hat am 29. August 2024 das Insolvenzverfahren der Gesellschaft aufgehoben.

Die neu firmierte onesto Tigers Bayreuth Eishockey GmbH kann damit sämtliche Geschäfte ohne Mitwirkung des Insolvenzverwalters tätigen. Zuletzt war der Verwalter aus rechtlichen Gründen beispielsweise noch bei buchhalterischen Angelegenheiten involviert. Dies ist rechtlich geregelt, solange ein Insolvenzverfahren noch nicht beendet ist.

Rechtsanwalt Peter Roeger sagt: „Das Verfahren ist aufgehoben und die Tigers können jetzt auch aus rechtlicher Sicht den Neustart vollziehen. Wir wünschen dem Eishockeyclub viel Erfolg für die neue Saison.“ Im Frühjahr 2024 konnte PLUTA-Sanierungsexperte Roeger die Rettung und den Neustart der Tigers sichern, da die Gläubiger dem Insolvenzplan zustimmten. Zuvor hatte Roeger gemeinsam mit Diplom-Wirtschaftsjurist Holger Christian Buehler den Plan erarbeitet und beim Amtsgericht Bayreuth eingereicht. Durch den Insolvenzplan wurde der Investor onesto neuer Gesellschafter der GmbH, um den Club finanziell zu stabilisieren und den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Geschäftsführer der onesto Tigers Bayreuth Eishockey GmbH ist Thomas Lünenborg, einer der Gesellschafter von onesto, die eine digitale Plattform für Geschäftsreisen anbietet.

Lünenborg sagt: „Mein besonderer Dank gilt Peter Roeger, der durch sein professionelles und vor allem auch persönliches Engagement überhaupt ermöglicht hat, dass in Bayreuth weiterhin Oberliga-Eishockey zu sehen ist. Wir haben einen sehr guten Kader zusammengestellt und eine, in Anbetracht der Umstände und extrem knappen Zeit, respektable Saisonvorbereitung absolviert, die am kommenden Donnerstag um 17.30 Uhr in der Vorstellung der Mannschaft für die Öffentlichkeit und am Tag darauf um 19.00 Uhr im ersten Heimspiel der Vorbereitung gegen Salzburg mündet.“

Im Juli 2024 haben die onesto Tigers Bayreuth die Lizenz für die kommende Spielzeit in der Oberliga Süd ohne Auflagen erhalten. Seit Mitte August befindet sich das Team im Training und am 1. September findet das erste Testspiel statt. Am 20. September startet die Mannschaft dann mit einem Heimspiel in die neue Saison.

Über PLUTA:

PLUTA hilft Unternehmen in rechtlich und wirtschaftlich schwierigen Situationen. Seit der Gründung 1982 ist PLUTA stetig gewachsen und beschäftigt heute rund 500 Mitarbeiter in Deutschland, Spanien und Italien. Mehr als 290 Kaufleute, Betriebswirte, Rechtsanwälte, Wirtschaftsjuristen, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Ökonomen, Bankfachwirte, Buchhalter, Ingenieure und Fachkräfte für Insolvenzverwaltung, darunter viele mit Mehrfachqualifikationen, sorgen für praktikable, wirtschaftlich sinnvolle Lösungen. PLUTA unterstützt insbesondere bei der Sanierung und Fortführung von Unternehmen in Krisen oder Insolvenzsituationen und entsendet bei Bedarf auch Sanierungsexperten in die Organstellung. PLUTA gehört zur Spitzengruppe der Sanierungs- und Restrukturierungsgesellschaften, was Rankings und Auszeichnungen von INDat, JUVE, The Legal 500, Who’s Who Legal, brandeins und Focus belegen. Weitere Informationen unter www.pluta.net

Über die onesto Tigers Bayreuth:

Die Gründung des EHC Bayreuth „die Tigers“ e.V. geht auf das Jahr 2006 zurück. Nach sechs Jahren im Landesverband – wo man ein Jahr Bezirksliga, zwei Jahre Landesliga und deren drei Jahre Bayernliga durchlief – gelang zur Saison, nach einigen Spielzeiten in der Oberliga, 2016/2017 der Aufstieg in die DEL2. 2017 wurde der Spielbetrieb der Profiabteilung in eine GmbH ausgelagert. Die Bayreuth Tigers nahmen für sieben Jahre am Spielbetrieb der DEL2 teil, bevor man zur Saison 2023/2024 in der Oberliga Süd an den Start ging. Für die kommende Spielzeit ist ebenfalls – nun als onesto Tigers Bayreuth – die Teilnahme an der Oberliga Süd unter dem Dach des Deutschen Eishockeybundes geplant.