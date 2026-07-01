Insolvenzantrag steht im Raum: Eagles Essen West verschwinden offenbar schon wieder von der Bildfläche

Essen. (EM) Nein, man mag es kaum glauben: Die Eagles Essen West stehen nicht einmal ein Jahr nach ihrer Gründung schon wieder vor der Insolvenz.

Mehrere Medien berichten mittlerweile übereinstimmend davon, dass den noch so jungen Klub eine Schuldenlast von rund 150.000 Euro drücken soll.

Nach dem Meistertitel in der Regionalliga West in der letzten Saison und dem gescheiterten Aufstieg in die Oberliga hatte der NRW Verband dem Ruhrpottklub wegen rückständiger Zahlungen die rote Kelle gezeigt. (wir berichteten)

Der wohl unausweichliche Rücktritt des schillernden ersten Vorsitzenden Thomas Böttcher war dann wohl auch der endgültige Anfang vom Ende. Ursprünglich wollte der Klub nach der Rückstufung den Neubeginn des Neubeginns in der Bezirksliga annehmen und abgewanderte Eltern für den Nachwuchs, dem Fundament des Klubs, zurückgewinnen.

Das alles scheint nun gescheitert. Der verbliebene Rest-Vorstand kann offenbar nur noch die Abwicklung des gescheiterten Nachfolgevereins der vor einem Jahr insolventen Moskitos Essen beantragen.

Bereits vor einigen Wochen hatte sich mit dem EHC Essen (Ruhr) ein neuer Klub gegründet, der Nachwuchsarbeit betreiben und einen Start in der Bezirksliga ins Auge gefasst hatte. Für den EHC scheint nun der Weg zu mehr Eiszeiten in der sanierungsbedürftigen Eishalle am Westbahnhof frei zu sein. Stadtderbys wird es in der Bezirksliga wohl nicht geben. Immerhin scheint mit dem EHC Gelsenkirchen (Schalker Haie) ein langjähriger Eishockeyclub im Senioreneishockey wieder Fuß fassen zu wollen. Eishockey in Essen ist zumindest leider um ein weiteres trauriges Kapitel reicher. Es gilt nun für alle in der Stadt die Kräfte zu bündeln und Vertrauen zu schaffen.