Insgesamt sieben Spiele Sperre fÃ¼r Straubings JC Lipon nach Check gegen den Kopf von NÃ¼rnbergs Marcus Weber

Straubing. (PM Tigers) Der Spieler JC Lipon von den Straubing Tigers wurde im Spiel zwischen Straubing und den Nürnberg Ice Tigers am 31.01.2025 in der 40. Spielminute gemäß DEL-Regel 48 wegen eines Checks gegen den Kopf- und Nackenbereich mit einer Großen Strafe nebst Spieldauerdisziplinarstrafe belegt.

Nach Würdigung der Beweismittel ist der Disziplinarausschuss der Ansicht, dass ein Verstoß gegen DEL-Regel 48 vorliegt und hält eine Sperre von sechs (6) Spielen nebst Geldstrafe für angemessen.

Faktoren

– Der Spieler JC Lipon unternahm keinen Versuch zur Scheibe zu gelangen oder diese zu verfolgen

– Der Kopf- und Nackenbereich war der ausschließliche der Trefferpunkt des Checks

– Der Spieler JC Lipon nahm rücksichtslos eine schwere Verletzung des Gegners in Kauf

– Der Check wurde rücksichtslos und ohne anderen Zweck ausgeführt

. Der Spieler JC Lipon hätte die Situation anders lösen können, der check wäre vermeidbar gewesen

Zusätzlich erhält JC Lipon eine automatische Sperre von einem Spiel nach seiner dritten Großen Strafe wegen eines Faustkampfes in der regulären Saison 2024/25.

Weber fällt vorerst mit Gehirnerschütterung aus

Die Nürnberg Ice Tigers müssen in nächster Zeit auf ihren Kapitän Marcus Weber verzichten. Der Verteidiger musste in der 40. Minute des gestrigen Auswärtsspiel in Straubing einen Check gegen den Kopf einstecken und hat dabei eine Gehirnerschütterung erlitten. Wie bei derartigen Kopfverletzungen üblich, lässt sich eine Ausfallzeit nicht vorhersagen. Die gute Nachricht: Es ging ihm gestern nach dem Spiel schon den Umständen entsprechend gut und auch bei den weitergehenden Untersuchungen heute Vormittag wurden keine weiteren Verletzungen festgestellt.

