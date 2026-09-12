Innsbrucks Generalprobe geglückt

Innsbruck. (PM Haie) Der HCI schlägt den EHC Olten zum Abschluss der Preseason mit 4:3 nach Overtime. Die Haie kommen dabei nach 1:3 noch zurück.

Für beide Teams ist es die Generalprobe für die jeweils kommende Woche beginnenden Meisterschaften, und dementsprechend legen es beide Mannschaften vom Start weg an. Die Fans in der TIWAG Arena sehen ein flottes erstes Drittel, in dem es gleich ziemlich zur Sache geht, von Testspielcharakter keine Spur. Die ersten Minuten gehören den Haien, die auch gleich gute Möglichkeiten vorfinden. Die größte hat Steven Owre in Minute fünf aus kurzer Distanz, scheitert dabei aber an EHC-Goalie David Brodecký. Danach kommen die Gäste immer besser ins Spiel, und profitieren dabei auch von einer Major-Strafe der Haie. Kilian Rappold fasst für einen Check von hinten fünf Minuten plus eine Spieldauerdisziplinarstrafe aus, muss also vorzeitig unter die Dusche. Die Haie spielen aber ein starkes Penaltykilling, können sich auf Sam Harvey verlassen, und überstehen diese lange Unterzahl ohne Gegentreffer. Gegen Ende des Abschnitts werden die Haie selbst noch einmal in Ansätzen gefährlich, Tore fallen in Drittel eins aber keine.

Nach der ersten Pause packt zunächst Sam Harvey gegen den Oltener Asselin eine Traumparade aus, ehe die Haie aus einem Konter etwas glücklich in Führung gehen. Ein Pass von Niklas Bretschneider wird von einem Olten-Verteidiger ins eigene Tor abgefälscht. Danach zeigen die Gäste, welche Qualität sie haben, und warum sie in sieben ihrer neun Testspiele als Sieger vom Eis gegangen sind. Die Schweizer scheitern aber immer wieder an Harvey, an einem Innsbrucker, der sich in den Schuss wirft und einmal an der Stange. Knapp nach Mitte der Partie haben auch die Haie ihr erstes Powerplay, zeigen ein gutes Überzahlspiel, finden aber in Goalie Brodecký ihren Meister. In Minute 38 drehen die Schweizer dann binnen 25 Sekunden die Partie. Zunächst gelingt Patrick Obrist im Nachstochern der Ausgleich, kurze Zeit später schließt Devin Stehli einen wunderschönen Angriff zum 1:2 ab. Die Haie gehen mit einem knappen Rückstand ins letzte Drittel.

Die Schweizer haben im Schlussabschnitt ein frühes Powerplay, und drücken in dieser Phase auf den dritten Treffer. Der gelingt schlussendlich kurz nach Ablauf der Strafe – Mattheo Reinhard trifft im Nachschuss zum 1:3. Die Haie sind in dieser Preseason aber kein Team das sich hängen lässt, und kommen noch einmal in dieses Spiel zurück. Steven Owre vollendet zunächst eine schöne Kombination im Powerplay zum Anschlusstreffer (48.). Danach spielen nur mehr die Tiroler, die gut fünf Minuten vor dem Ende durch Philipp Lindner (nach schönem Solo) ausgleichen. Wie schon in drei der bisherigen fünf Preseason-Spielen geht es auch gegen Olten in die Overtime.

Hier werden Sam Harvey und Nikita Scherbak zu den Matchwinnern für die Haie. Nachdem zunächst die Tiroler die Overtime dominieren kommen die Gäste einmal vor das Innsbrucker Tor, scheitern in Person von Asselin aber an Goalie Harvey. Scherbak fixiert dann praktisch Gegenzug mit dem 4:3 den fünften Sieg der Haie in der Vorbereitung.

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie vs. EHC Olten 4:3/OT (0:0,1:2,2:1-1:0)

Torfolge: 1:0 Bretschneider (23./EQ), 1:1 Obrist (38./EQ), 1:2 Stehli (38./EQ), 1:3 Reinhard (43./EQ), 2:3 Owre (48./PP1), 3:3 Lindner (55./EQ), 4:3 Scherbak (64./EQ/GWG);

566 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht