HC TWK Innsbruck "Die Haie" Innsbrucker Wende gegen den KAC?
HC TWK Innsbruck "Die Haie"

Innsbrucker Wende gegen den KAC?

25. November 2025
Die Innsbrucker Haie jubeln - © HCI / PAPA Productions.
Innsbruck. (PM Haie) Nach vier Niederlagen in Serie hofft der HCI auf den Turnaround. Schon morgen wollen die Haie gegen den KAC wieder anschreiben.

KAC (H), Bozen (A), Salzburg (H) – das Programm in dieser Woche könnte für den HC TIWAG Innsbruck-Die Haie nicht herausfordernder sein. Die Haie haben nach den jüngsten Niederlagen Punkte bitter nötig. Warum also nicht gegen die „Großen“ der Liga, wie den morgigen Gegner EC-KAC? Stürmer Lukas Bär: „Wir sind auf jeden Fall positiv. Die Trainer werden uns gut auf den KAC einstellen. Wir spielen generell immer gerne gegen die Klagenfurter, zudem haben wir uns in dieser Saison meistens gegen die Topteams leichter getan.“ Trotz vier Pleiten in Serie ist die Stimmung im Team noch gut. Es gelte jetzt, gemeinsam aus dem Tief herauszukommen, meint Sebastian Benker: „Es kann sich jede Woche ändern, wir müssen aber unseren Teil dafür tun. Wir müssen raus gehen, kämpfen, jeder muss für jeden rennen und arbeiten, dann können wir hoffen, dass wir das Ruder möglichst schnell herumreißen.“

KAC zuletzt formstark

Der KAC gehört auch in dieser Saison erwartungsgemäß zu den Topteams der Liga. Der Kader blieb über den Sommer größtenteils gleich, Spieler wie From, Mursak, Hundertpfund oder Herburger führen die Rotjacken an. Die Kärntner liegen in der Tabelle auf Zwischenrang drei, drei Punkte hinter Leader Pustertal. In 60 Minuten war der KAC in den letzten Wochen kaum zu schlagen. Seit Anfang Oktober hat der KAC von 15 Spielen nur eines nach regulärer Spielzeit verloren, ansonsten immer gepunktet. Diese eine Niederlage nach 60 Minuten mussten die Klagenfurter vor knapp zwei Wochen aber ausgerechnet gegen den Erzrivalen aus Villach hinnehmen. Die Haie und KAC trafen in der laufenden Saison bisher ein Mal aufeinander. Ende Oktober blieben die Kärntner auf heimischem Eis mit 5:1 siegreich. Den letzten Sieg gegen den KAC feierten die Haie fast auf den Tag genau vor einem Jahr, da behielten die Tiroler in der TIWAG Arena mit 4:3 die Oberhand.

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – EC-KAC
Mittwoch, 26.11.2025, 19:15 Uhr – TIWAG Arena

Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Previous post Capitals empfangen Fehérvár zum Duell der Tabellennachbarn

