Home International Europa Alps Hockey League EK Die Zeller Eisbären Innsbrucker Steffler und Rappold leihweise nach Zell
EK Die Zeller EisbärenHC TWK Innsbruck "Die Haie"Transfers

Innsbrucker Steffler und Rappold leihweise nach Zell

2. Februar 20261 Mins read30
Innsbrucks Kilian Rappold und Villachs Maximilian Rebering Unten) im Zweikampf - VSV Stefan
Innsbruck. (PM Haie) Devin Steffler und Kilian Rappold wechseln während der Olympiapause leihweise zu den Zeller Eisbären, und damit zu ihrer letztjährigen Meistermannschaft.

Der HC TIWAG Innsbruck-Die Haie geht in seine dreiwöchige Olympiapause. Jetzt verleiht der Verein zwei Spieler an die Zeller Eisbären. Verteidiger Devin Steffler und Stürmer Kilian Rappold kehren vorübergehend in den Pinzgau zurück. In der letzten Saison zählten die beiden beim Meistertitel des EKZ zu den absoluten Leistungsträgern.

Rappold wird bereits in den kommenden Tagen in der Master Round der ALPS Hockey Legue sein Comeback für die Eisbären feiern. Steffler stößt etwas später zum Team, da er von Teamchef Roger Bader ins Nationalteam einberufen wurde.

Die gesamte Organisation des HC TIWAG Innsbruck-Die Haie wünscht Devin und Kilian viel Glück und Erfolg und eine verletzungsfreie Zeit bei den Eisbären.

Previous post Lindau nimmt die Punkte mit an den Bodensee

