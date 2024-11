Innsbrucker Haie waren so nah dran!

Innsbruck. (PM HCI) Der HC TIWAG Innsbruck unterliegt dem Tabellenführer aus Bozen in einem packenden und hart umkämpften Spiel. Erst in der Overtime fällt...

Innsbruck. (PM HCI) Der HC TIWAG Innsbruck unterliegt dem Tabellenführer aus Bozen in einem packenden und hart umkämpften Spiel.

Erst in der Overtime fällt die Entscheidung, als Brad McClure mit seinem Treffer mitten ins Haie-Herz trifft. Trotz der Niederlage wird die starke Teamleistung und der unermüdliche Kampfgeist der Haie mit einem Punkt gegen die Füchse aus Bozen belohnt.

1. Drittel

Der HCI muss auf den Langzeitverletzten Nicholas Schintler verzichten – auch Jonas Dobnig und neuerdings Noah Kerber fehlen dem Team – beide fallen aufgrund von Unterkörperverletzungen mehrere Wochen aus.

Von Beginn an knistert es in der TIWAG Arena: Beide Teams starten hochmotiviert und schenken sich nichts. Bozen hat die ersten offensiven Momente und prüft Innsbrucks Goalie früh, doch der bleibt sicher.

Nach den ersten Minuten übernimmt Innsbruck die Initiative. Ein schneller Angriff sorgt für die erste große Chance (4‘ Rassell), der Puck will jedoch noch nicht ins Netz. Es entwickelt sich ein schnelles, diszipliniertes Drittel, in dem beide Teams großen Wert auf eine solide Defensive legen.

Kurz vor Drittelende kommen die Haie noch einmal gefährlich vor das Tor, doch der Führungstreffer bleibt aus. Mit einem intensiven 0:0 geht es in die Kabinen – die Spannung für den weiteren Spielverlauf ist greifbar.

2. Drittel

Das zweite Drittel beginnt ebenso intensiv wie das erste, doch diesmal schleichen sich auf beiden Seiten vermehrt Strafen ins Spiel. Die Haie erhalten in der 23. Minute eine Powerplay-Gelegenheit, können diese aber nicht in gefährliche Chancen ummünzen. Mit Ablauf der Strafe zeigen die Gäste ihre Gefährlichkeit und kommen zu einer guten Möglichkeit, die Führung zu erzielen.

Nur drei Minuten später, in der 26. Minute, muss Innsbruck selbst in Unterzahl agieren. Doch wie schon im ersten Drittel verteidigt der HCI entschlossen und lässt keine zwingenden Torchancen zu. Die Partie bleibt hart umkämpft, und Bozen hat in der 29. Minute Pech, als ein Schuss am Gestänge landet – es bleibt beim 0:0.

Im weiteren Verlauf entwickelt sich ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, die jedoch keine der beiden Mannschaften konsequent nutzen kann. In der 35. Minute wird es erneut brenzlig für die Haie, als sie eine weitere Strafe abwehren müssen. Bozen drückt, doch die Innsbrucker Defensive wirft sich in jeden Schuss und übersteht auch diese Unterzahlphase unbeschadet.

Die Schlussminuten des Drittels gehören den Foxes, die den Druck erhöhen und den HCI ins eigene Drittel zwingen. Doch die Haie-Defensive steht sicher, und so endet auch das zweite Drittel torlos. Die Spannung steigt, denn die Entscheidung fällt im letzten Drittel – gelingt es dem HCI, den Tabellenführer ohne Punkte nach Hause zu schicken?

3. Drittel und Overtime

Das Schlussdrittel hat es in sich: Vor ca. 2.400 Fans in der TIWAG Arena liegt die Spannung förmlich in der Luft. Beide Teams kommen hochmotiviert aus der Kabine und kämpfen um jeden Zentimeter Eis. Es wird aus allen Rohren gefeuert, doch die Torhüter dominieren das Geschehen. Evan Buitenhuis zeigt mehrere spektakuläre Saves und hält die Haie im Spiel.

Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten will der Puck einfach nicht über die Torlinie. Die reguläre Spielzeit endet mit einem 0:0, und es geht in die Overtime.

Kaum hat die Verlängerung begonnen, trifft Brad McClure und versetzt den Haien einen bitteren Stich ins Herz. Die Partie endet 0:1 aus Sicht des HCI, der sich mit einer starken Leistung immerhin einen Punkt gegen den Tabellenführer sichert.

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – HCB Südtirol Alperia 2:0 (0:0, 0:0, 0:0, OT 0:1)

Tor: Brad McClure (61)

