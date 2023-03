Innsbrucker Haie verlieren Spiel 1!

Innsbruck. (PM HCI) Der HC TIWAG Innsbruck führt in Spiel 1 der Viertelfinalserie gegen die Vienna Capitals zwar fast das gesamte Spiel, geht am...

Innsbruck. (PM HCI) Der HC TIWAG Innsbruck führt in Spiel 1 der Viertelfinalserie gegen die Vienna Capitals zwar fast das gesamte Spiel, geht am Ende aber als Verlierer vom Eis.

Endlich wieder Playoff-Feeling, eine volle Halle, eine einzigartige Fanchoreografie – es ist alles angerichtet für ein weiteres Eishockeyfest in dieser Saison in der TIWAG Arena. Als Einstimmung wird vor dem ersten Bully Brady Shaw mit der „Ron Kennedy Trophy“ für den MVP der Regular Season, den wertvollsten Spieler ausgezeichnet.

Die Haie legen dann auch mit allem was sie haben los, und gehen nach einer wunderschönen Aktion er keine mehr.durch Nico Feldner früh mit 1:0 in Führung (2.). Nach einer heiklen Phase in Unterzahl erhöht Daniel Jakubitzka bereits in Minute sechs auf 2:0,d er Start in diese Serie ist den Haien damit endgültig perfekt geglückt. Die Caps kommen mit Fortdauer des Spiels aber immer besser ins Spiel, selbst immer wieder zu Chancen, und schließlich durch Max Zimmer zum Anschlusstreffer. Die Partie ab diesem Zeitpunkt völlig offen, Tore fallen im ersten Drittel aber keine mehr.

Im Mitteldrittel geben die Caps zunächst den Ton an, kommen druckvoll aus der Kabine, und drücken auf den Ausgleich. Die Haie sind in den ersten Minuten meist nur im eigenen Drittel beschäftigt. In der 28. Minute ist es dann abermals Max Zimmer, der im dritten Überzahlspiel der Caps an diesem Abend zum 2:2-Ausgleich trifft. Für die Hausherren scheint dieser Treffer aber wie ein Weckruf zu wirken, plötzlich werden die Haie nämlich wieder gefährlich. Bei einem Stangenschuss von Adam Helewka haben die Tiroler zunächst noch Pech, wenig später ist es aber der MVP der Liga, der den HCI wieder in Führung bringt. Nico Feldner hatte die Scheibe im Drittel der Caps erkämpft, und Shaw sehenswert bedient. Kurz vor Drittelende sind die Haie dann in doppelter Überzahl, und nutzen diese Chance zum 4:2. Corey Mackin lässt die Haie -Fans in der Halle jubeln, mit 4:2 geht es auch in die Kabinen.

Im Schlussdrittel bleibt die Angriffswelle der Caps zunächst aus, die besseren Chancen haben die Haie. Die lassen ein weiteres Powerplay aber ungenützt, und so bleiben die Wiener in der Partie. 12 Minuten vor dem Ende kommen die Gäste etwas glücklich zum Anschlusstreffer. Niki Hartl wird im Slot angespielt, die Scheibe landet über Schlittschuh und Schläger im Haie-Tor – nur noch 4:3. Die Haie verteidigen bis drei Minuten vor dem Ende die Führung, und müssen dann einen bitteren Doppelschlag hinnehmen. Max Zimmer stellt mit zunächst auf 4:4 (57.), Matt Bradley ist kurz darauf auf und davon und bringt die Wiener zwei Minuten vor dem Ende zum ersten Mal in Führung. Radek Prokes macht mit einem empty-net-goal zum 4:6 den Deckel drauf.

Die Haie liegen gegen die Caps zwar 51 Minuten in Front, verlieren am Ende aber mit 4:6, und liegen in der Best-of-Seven-Serie mit 0:1 zurück. Am Freitag steigt Spiel 2 in Wien.

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – spusu Vienna Capitals 4:6 (2:1,2:1,0:4)

Torfolge: 1:0 Feldner (2.), 2:0 Jakubitzka (6.), 2:1 Zimmer (13.), 2:2 Zimmer (28.), 3:2 Shaw (32.), 4:2 Mackin (38./PP2), 4:3 Hartl (49.), 4:4 Zimmer (57.), 4:5 Bradley (58.), 4:6 Prokes (59./EN);

Stand in der Best-of-Seven-Serie: 0:1

7753 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München