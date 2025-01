Innsbrucker Haie verlieren 0:3 gegen den KAC

Innsbruck. (PM Haie) Der HCI verliert gegen den KAC mit 0:3. Chancen wären da gewesen.

Die Ausgangslage vor dem Spiel war klar: Der KAC (zuletzt 7 Siege in Serie) war gegen den HCI (zuletzt 6 Pleiten in Folge) der klare Favorit. Doch im ersten Abschnitt entwickelt sich vom Start weg eine völlig offene Partie. Die Haie haben in den ersten 10 Minuten mehr vom Spiel und die besseren Chancen, der KAC hat danach seine Drangphasen. Die größte Möglichkeit haben die Gäste, doch Matt Fraser wischt nach einem Querpass, das leere Tor vor Augen, über die Scheibe. Nach 20 Minuten gibt es noch keine Tore und übrigens noch keine Strafe.

Das ändert sich in Drittel zwei nach 40 Sekunden – die Haie zum ersten Mal in Unterzahl! Die Tiroler spielen aber ein ganz starkes Penaltykilling, und haben sogar selbst die Chance aufs 1:0, doch Luggi Bär kommt nach einem Mackin-Pass um Zentimeter zu spät. Der KAC ist auch in den Minuten danach druckvoller, die Haie überstehen diese Phase aber, und werden wieder selbst gefährlich. Mackin und Krogsgaard sind nahe am 1:0 dran. In Minute 32 wird dann nach einem Disput zwischen Mark Rassel und Max Preiml nur der HCI-Stürmer auf die Strafbank geschickt. Der KAC nützt diesmal sein Powerplay zur Führung, Raphael Herburger stellt auf 0:1. Die Haie versuchen, sofort zurückzuschlagen, haben bei zwei Doppelchancen Pech (Krogsgaard/Grasso 34., Hirano/Bär 35.). Auf der Gegenseite ist der KAC bei einem Stangenschuss von Hochegger und einer Chance von Peeters (Goalie Brandner reagiert gut) knapp am 0:2 dran.

Im Schlussdrittel haben die Haie nach 20 Sekunden die Riesenchance auf den Ausgleich, doch Zusevics scheitert aus kurzer Distanz an KAC-Goalie Vorauer. Danach gibt es lange keine Höhepunkte, bis Mathias From in Minute 49 auf 0:2 stellt. Der KAC-Stürmer kann sich bei einem Zweikampf an der Bande durchsetzen, zieht vors Tor und bezwingt Brandner. Eine Minute später hat Corey Mackin zwei Mal den Anschlusstreffer auf dem Schläger, doch der HCI-Kapitän ist seit Wochen im Abschluss glücklos, bringt die Scheibe nicht im KAC-Tor unter. Auch das einzige HCI-Powerplay im Spiel wenig später lassen die Haie ungenützt, damit ist die Partie entschieden. Das 0:3 durch Jan Mursak ist nur noch Draufgabe (57.).

Der HCI verliert gegen den KAC mit 0:3. Wie sooft in den letzten Partien waren Chancen da, wäre für die Haie mehr möglich gewesen.

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – EC-KAC 0:3 (0:0,0:1,0:2)

Torfolge: 0:1 Herburger (33./PP1/GWG), 0:2 From (49.), 0:3 Mursak (57.);

