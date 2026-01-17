Innsbrucker Haie: Niederlage gegen Wien

Innsbruck. (PM Haie) Der HCI muss sich den Caps zu Hause geschlagen geben. Die Wiener gewinnen in der TIWAG Arena mit 5:2.

Die Haie müssen früh im Spiel eine Unterzahl überstehen, tun das aber ohne größere Probleme. Bei den Tirolern merkt man in der Anfangsphase das gestern gegen Graz getankte Selbstvertrauen, bei den Wienern die Unsicherheit, bedingt durch die letzten Niederlagen. In der fünften Minute hat Stefan Klassek aus kurzer Distanz die erste große Chance des Spiels, scheitert aber an Caps-Goalie Wraneschitz. Danach gestaltet sich die Partie zunächst offen, ohne größere Höhepunkte. Die Haie haben im zweiten Powerplay der Wiener dann Glück und Matt Vernon. Der Haie-Goalie rettet mehrmals mit tollen Paraden, einmal treffen die Wiener durch Mitch Hults nur die Stange. Die Caps nehmen den Schwung aus dem Überzahlspiel aber mit und sorgen mit zwei schnellen Treffern für eine 0:2-Führung. Nogier und Lanzinger treffen binnen 12 Sekunden – Schock in der TIWAG Arena und bei den Haien. Kurz vor Ende des Drittels setzt es dann auch die erste Strafe des Abends für die Gäste. Die Haie nehmen knapp eineinhalb Minuten Powerplay ins zweite Drittel mit.

Aus diesem Überzahlspiel schlagen die Haie kein Kapital, dafür wenig später bei ihrem zweiten. Benjamin Corbeil trifft in Minute 26 zum vielumjubelten 1:2 Anschlusstreffer. Die Partie verläuft danach wieder völlig offen. Matt Vernon muss gegen Simon Bourque (27.) und Carter Souch (31.) zwei Mal in extremis retten, auf der Gegenseite haben die Haie unter anderem durch Jan Lattner (31., zwei Mal) gute Abschlüsse. Wie im ersten Drittel schlagen die Wiener aber auch im Mittelabschnitt mit einem späten Doppelschlag zu. Franklin (aus kurzer Distanz) und Vey (nach schöner Kombination) stellen binnen Minute auf 1:4 – die Haie haben im Schlussdrittel einiges vor sich.

Im Schlussdrittel kontrollieren die Caps dann lange Zeit die Partie, die Haie werden nur selten gefährlich, Wilkins kann Wraneschitz in Minute 51 einmal prüfen, auf der Gegenseite packt Vernon gegen Franklin wieder eine Parade aus. Sechs Minuten vor dem Ende keimt bei den Fans in der TIWAG Arena noch einmal Hoffnung auf, als Sebastian Benker im Powerplay auf 2:4 verkürzt. Die Caps ersticken diese Hoffnung in Person von Senna Peeters aber nur 20 Sekunden später. Der Ex-Hai trifft zum 2:5 und sorgt für die endgültige Entscheidung.

Der HCI verliert gegen die Caps aus Wien mit 2:5. Mittwoch und Freitag heißt der Gegner Bozen.

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – Vienna Capitals 2:5 (0:2,1:2,1:1)

Torfolge: 0:1 Nogier (18./EQ), 0:2 Lanzinger (18./EQ), 1:2 Corbeil (26./PP1), 1:3 Franklin (38./EQ/GWG), 1:4 Vey (39./EQ), 2:4 Benker (54./PP1), 2:5 Peeters (55./EQ);



