Innsbrucker Haie: Lange teuer verkauft

Innsbruck. (PM HCI) Der HCI kassiert in Graz eine 3:7-Niederlage. Die Haie verkaufen sich dabei aber lange teuer. Mark Rassell markiert einen Hattrick.

Im ersten Abschnitt halten die weiter ersatzgeschwächten Haie im Grazer Bunker gegen den großen Favoriten lange dagegen. Bereits nach 30 Sekunden haben die Tiroler durch Mark Rassell selbst die erste große Möglichkeit, danach übernehmen aber die Hausherren das Kommando. Ein starker Jakob Brandner hält beim HCI in dieser Phase aber die Null, bei einem langen Powerplay der 99ers (41 Sekunden davon sogar 5 gegen 3) überzeugt das Innsbrucker Penalty-Killing. Nach rund zehn Minuten haben die Haie ihrerseits ihr erstes Powerplay, und gehen prompt in Führung. Rassell trifft nach Zuspiel von Jeremy Bracco aus kurzer Distanz zum 0:1. Die 99ers antworten portwendend. Lukas Haudum gleicht weniger als eine Minute später aus. Der HCI hat in weiterer Folge bei einem weiteren Powerplay wieder Chancen auf die Führung, diesmal gehen die Haie aber leer aus. Gegen Ende des ersten Drittels erhöht Graz schließlich den Druck, und setzt einen Doppelschlag. Haudum (18., PP) und Nico Brunner (19.) stellen die 3:1-Pausenführung nach Drittel eins her.

Im Mittelabschnitt überstehen die Haie eine erste Druckwelle der 99ers, und kommen dann selbst besser ins Spiel, und auch zu einigen Abschlüssen. Nick Welsh, Jeremy Bracco oder Lukas Bär haben Möglichkeiten auf den Anschlusstreffer, scheitern aber an 99ers-Goalie Wieser. Der Anschlusstreffer fällt dann aber doch, und zwar in Unterzahl. Patrick Grasso bedient bei einem Gegenstoß Mark Rassell und der kann sich über sein zweites Tor am heutigen Abend freuen (30.). Die 99ers stellen im selben Überzahlspiel aber den Zweitorevorsprung wieder her. Paul Huber kann einen Schuss unhaltbar für Brandner abfälschen (31.). Der HCI ist im zweiten Abschnitt aber besser im Spiel, und hat weitere Möglichkeiten auf den einen oder anderen Treffer. Die Grazer werden noch ein Mal richtig gefährlich, Jakob Brandner bleibt hier aber gegen Trevor Gooch Sieger (39.).

Im Schlussdrittel stellen die 99ers rasch auf 5:2. Nico Brunner ist bereits nach 35 Sekunden erfolgreich. Die Haie stecken aber auch jetzt nicht auf. Mark Rassell bringt die Tiroler mit einem sehenswerten Strich in Kreuzeck wieder heran (43.). Es ist der dritte Treffer von Rassell an diesem Abend. Die Grazer üben danach viel Druck aus, setzen sich immer wieder im Drittel der Haie fest, können ihren Vorsprung aber nicht ausbauen. Gut fünf Minuten sorgen die 99ers für die Entscheidung. Frank Hora stellt im Powerplay auf 6:3. Bitter für die Haie, dass in der Entstehung des Treffers eine Abseitsstellung der Grazer nicht geahndet wurde. Kurz darauf markiert Tim Harnisch mit dem 7:3 den Endstand.

Moser Medical Graz99ers – HC TIWAG Innsbruck-Die Haie 7:3 (3:1,1:1,3:1)

Torfolge: 0:1 Rassell (11./PP1), 1:1 Haudum (12.), 2:1 Haudum (18./PP1), 3:1 Brunner (19.), 3:2 Rassell (30./SH1), 4:2 Huber (31./PP1), 5:2 Brunner (41.), 5:3 Rassell (43.), 6:3 Hora (55./PP1), 7:3 Harnisch (56.);

