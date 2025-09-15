Innsbrucker Haie holen wichtigen Dreier

Innsbruck. (PM Haie) Der HCI feiert den ersten Sieg der noch jungen Saison. Die Haie gewinnen in Feldkirch nach hartem Kampf mit 3:2.

Die Haie haben sich nach dem 1:8-Dabeákel am Freitag gegen Pustertal viel vorgenommen, wollen unbedingt den ersten Dreier der Saison einfahren. Und die Truppe von Headcoach Ryan Kinasewich erwischt einen Traumstart. 23 Sekunden sind auf der Uhr, und es steht 0:1. Sebastian Benker schließt einen Konter etwas glücklich zur Führung ab. Die Tiroler können sofort nachlegen. In Minute drei fälscht Jonas Dobnig einen Schuss zum 0:2 ab. Die Haie sind in den ersten zehn Minuten viel präsenter, haben mehr vom Spiel, und erhöhen sogar auf 0:3. Benjamin Corbeil lässt nach Traumpass von Patrick Kudla Pioneers-Goalie Madlener keine Chance (10.). Die Hausherren? Bei einer Chance von Metzler kann sich Goalie Matt Vernon auszeichnen, ebenso bei einem Schuss von Julius Reini (15.). Diese Möglichkeit leitet die erste Drangperiode der Pioneers ein, die mit dem 1:3 belohnt wird. Cole Gallant schließt einen Gegenzug erfolgreich ab (18.). Mit 1:3 geht es zum ersten Mal in die Kabinen.

Das zweite Drittel beginnt mit einem Powerplay der Haie, das die Tiroler aber nicht nützen können. Einzig eine Chance durch Steven Owre steht hier zu Buche. Danach übernehmen die Pioneers das Kommando, und drücken phasenweise auf den Anschlusstreffer, haben zwei Mal mit Aluminiumtreffern Pech. Auch zwei Powerplays hintereinander, knapp 20 Sekunden davon bei 5 gegen 3, können die Vorarlberger nicht nutzen. Keine Tore in Drittel zwei, dafür bissige Hausherren.

Auch der letzte Abschnitt startet mit einem Überzahlspiel der Haie, das heute aber nicht so recht klicken will. Es bleibt beim 1:3. Danach lassen die Tiroler in den ersten zehn Minuten des letzten Drittels fast nichts zu, versuchen die Pioneers selbst in deren Drittel zu beschäftigen. In Minute 50 ist es dann aber so weit, die Vorarlberger erzielen den vielumjubelten Anschlusstreffer. Oskar Maier ist etwas glücklich aus kurzer Distanz erfolgreich. Ab in die turbulenten letzten zehn Minuten, die nichts für schwache Nerven sind. Zunächst vergibt Emmett Sproule alleine vor Madlener die Riesenchance aufs 2:4, die Haie sind bei einem Gestocher ganz nahe am nächsten Tor dran, danach muss Matt Vernon gegen Allen und Schnetzer zwei Mal in extremis retten (einmal mit dem Helm). In Minute 58 hat wiederum Steven Owre die Topchance zur Entscheidung, verfehlt aber nach schönem Haken vorbei an Madlener das leere Tor (58.). Somit riskieren die Pioneers am Schluss alles, nehmen den Tormann vom Eis, die Haie können das knappe Ergebnis aber über die Zeit bringen.

Der HC TIWAG Innsbruck gewinnt bei den Pioneers Vorarlberg auswärts mit 3:2, zeigt eine angemessene Reaktion nach dem 1:8 gegen Pustertal, und feiert den ersten Sieg der Saison.

Pioneers Vorarlberg – HC TIWAG Innsbruck-Die Haie 2:3 (1:3,0:0,1:0)

Torfolge: 0:1 Benker (1./EQ), 0:2 Dobnig (3./EQ), 0:3 Corbeil (10./EQ), 1:3 Gallant (19./EQ), 2:3 Maier (50./EQ);