Innsbrucker Haie feiern OT-Sieg nach Achterbahnfahrt

Innsbruck. (PM Haie) Der HCI feiert wieder ein Erfolgserlebnis. Die Haie gewinnen in Asiago mit 6:5/OT. Es wären aber 3 Punkte drinnen gewesen.

Headcoach Jordan Smotherman und Co Florian Pedevilla stellen für das Spiel in Asiago die Linien etwas um. So rückt etwa Hirano in die Linie mit Grasso und Rassell, Valentini und Mackin werden mit Zusevics zusammengespannt. Offensiv macht sich das zu Beginn noch nicht bemerkbar, Asiago findet deutlich besser in die Partie. Doch die Tiroler sind es, die mit ihrer ersten Chance im Spiel anschreiben. Ryan Valentini fährt zusammen mit Sacha Bauer einen Konter 2 auf 1, und Bauer macht nach Valentini-Pass sein erstes Tor im Haie-Dress (6.). Die Hausherren zeigen sich dadurch aber unbeeindruckt, suchen den Weg nach vorne, und haben weiter deutlich mehr vom Spiel und auch einige Chancen. Evan Buitenhuis im Tor der Haie ist in Drittel eins aber unüberwindbar. Offensiv verbuchen die Tiroler noch eine gute Möglichkeit für Mark Rassell (11.), ansonsten ist der HCI hauptsächlich im eigenen Drittel beschäftigt. Asiago überlegen, die Haie effizient – 0:1 nach zwanzig Minuten!

Im Mittelabschnitt sitzt die erste Chance von Asiago. Nach nur 46 Sekunden wird Carter Turnbull von den Haien zu wenig energisch attackiert, zieht kurz nach der blauen Linie ab und bezwingt Buitenhuis zum 1:1. Für die Tiroler wirkt dieser Treffer wie ein Weckruf, die Haie haben daraufhin ihre bisher besten Minuten, jetzt spielt sich auch mehr im Drittel der Italiener ab. Und in dieser Phase gehen die Haie wieder in Führung. Corey Mackin (wieder Assist Valentini) stellt per Direktschuss auf 2:1. Nach 28 Minuten haben die Hausherren das erste Powerplay des Abends, und obwohl der HCI die zwei Minuten gegen das zweitbeste Powerplay-Team der Liga gut übersteht übernimmt Asiago ab diesem Zeitpunkt wieder das Kommando, hat wieder mehr vom Spiel, kann Buitenhuis aber nicht bezwingen. Gegen Ende des Drittels werden die Tiroler durch Mackin, Grasso und Hirano selbst noch einmal gefährlich, es bleibt nach 40 Minuten aber beim 1:2.

Der HCI nimmt eineinhalb Minuten seines ersten Powerplays ins Schlussdrittel mit, und kann in Überzahl die Führung ausbauen. Patrick Grasso staubt nach einem Hirano-Schuss ab. Doch Asiago schlägt weniger als eine Minute später durch Gennaro ebenfalls im Powerplay zurück – wieder nur noch 2:3. Die Italiener drücken daraufhin auf den Ausgleich, die Tiroler haben in dieser Phase Glück, Buitenhuis und die Hilfe der Hausherren, die sich das Leben selbst schwer machen. Zuerst verwertet Jan Lattner einen missglückten Querpass der Italiener direkt zum 2:4, danach schwächt sich Asiago durch unnötige Strafen selbst. Als Mark Rassell fünf Minuten vor dem Ende aus kurzer Distanz das 2:5 macht scheint die Messen gelesen. Doch nicht mit Asiago! Moutrey verkürzt noch in derselben Minute auf 3:5, nicht einmal eine Minute später kommen die Italiener mit etwas Glück auf 4:5 heran, und Misley macht eineinhalb Minuten vor dem Ende mit dem 5:5 die Aufholjagd perfekt – es geht in die Overtime.

Dort haben beide Teams Chancen auf den Sieg, das glücklichere Ende haben aber die Tiroler. Corey Mackin sichert nach Assist von Valentini den Extrapunkt, der nach dem Spielverlauf auch immens wichtig für die Moral der Haie ist.

Migross Supermercati Asiago – HC TIWAG Innsbruck-Die Haie 5:6/OT (0:1,1:1,4:3-0:1)

Torfolge: 0:1 Bauer (6.), 1:1 Turnbull (21.), 1:2 Mackin (25.),1:3 Grasso (41./PP1), 2:3 Gennaro (42./PP1), 2:4 Lattner (48.), 2:5 Rassell (56.), 3:5 Moutrey (56.), 4:5 Kaspick (57.), 5:5 Misley (59.), 5:6 Mackin (65./GWG);

